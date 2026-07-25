Vương Phi bất ngờ bị nhắc tên trong ồn ào liên quan đến Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi

Sao quốc tế 25/07/2026 07:09

Mới đây, một doanh nhân gây xôn xao dư luận khi đăng tải một bài viết bày tỏ ủng hộ Trương Bá Chi và cáo buộc Vương Phi từng gây tổn hại cho nữ diễn viên.

Chuyện tình giữa Vương Phi, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi một lần nữa trở thành tâm điểm bàn luận của dư luận Trung Quốc sau khi một doanh nhân bất ngờ đăng tải bài viết với nhiều cáo buộc nhắm vào Vương Phi. Nội dung bài đăng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên nhiều tranh cãi.

Trong bài viết, người này bày tỏ sự ủng hộ dành cho Trương Bá Chi, đồng thời cho rằng cuộc hôn nhân giữa nữ diễn viên và Tạ Đình Phong tan vỡ vì nam tài tử ngoại tình với Vương Phi. Không dừng lại ở đó, bài đăng còn đưa ra nhiều cáo buộc nghiêm trọng, cho rằng Vương Phi từng tìm cách gây ảnh hưởng đến Trương Bá Chi bằng những hành vi làm tổn hại cả về tinh thần lẫn thể chất. Tuy nhiên, người đăng không đưa ra bằng chứng để chứng minh các thông tin này.

Vương Phi bất ngờ bị nhắc tên trong ồn ào liên quan đến Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi - Ảnh 1

Những phát ngôn trên nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo nên làn sóng tranh luận. Ngay sau đó, Khâu Lê Khoan – quản lý kỳ cựu, đồng thời là bạn thân nhiều năm của Vương Phi – đã lên tiếng bác bỏ toàn bộ nội dung bài viết. Bà khẳng định các cáo buộc đều là thông tin sai sự thật, đồng thời yêu cầu người đăng xóa bài và công khai xin lỗi. Khâu Lê Khoan cũng cảnh báo sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý nếu những nội dung này tiếp tục được lan truyền.

Đến chiều 23/7, tài khoản nói trên đã chỉnh sửa bài viết trước khi xóa hoàn toàn khỏi trang cá nhân. Trong khi đó, ba nhân vật được nhắc đến là Vương Phi, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi vẫn giữ im lặng, chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về vụ việc.

Sự việc khiến công chúng một lần nữa nhắc lại cuộc hôn nhân nhiều sóng gió của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi. Trước đây, đạo diễn Vương Tinh – người từng hợp tác với cả hai – từng chia sẻ trong một chương trình rằng nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân đổ vỡ chủ yếu xuất phát từ những mâu thuẫn kéo dài trong cuộc sống chung.

Vương Phi bất ngờ bị nhắc tên trong ồn ào liên quan đến Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi - Ảnh 2

Theo lời Vương Tinh, trong thời gian quay bộ phim Marry a Perfect Man, Trương Bá Chi thường xuyên chăm sóc các diễn viên nhí và tự tay nấu ăn cho họ. Tuy nhiên, trong lúc trò chuyện với mọi người, nữ diễn viên nhiều lần tâm sự về những bất đồng với chồng và bày tỏ sự không hài lòng trong cuộc sống hôn nhân.

Đạo diễn cho biết ông từng cảm nhận mối quan hệ giữa hai người đã xuất hiện nhiều rạn nứt từ thời điểm đó. Vì vậy, khi Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi chính thức tuyên bố ly hôn không lâu sau, ông không quá bất ngờ. Dù vậy, đến nay, nguyên nhân chính xác dẫn đến sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân này vẫn chỉ được người trong cuộc biết rõ, còn nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội chưa được các bên xác nhận.

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