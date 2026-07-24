Xuất hiện bên bạn gái kém 26 tuổi, Mã Cảnh Đào gây xôn xao mạng xã hội

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Mã Cảnh Đào ngồi cạnh bố của Ngô Tịnh, vui vẻ nâng ly và trò chuyện thoải mái. Điều khiến cư dân mạng bất ngờ là nam diễn viên và bố bạn gái bằng tuổi nhau, tạo nên khung cảnh được nhiều người ví như hai người bạn lâu năm gặp gỡ hơn là mối quan hệ giữa "con rể tương lai" và bố vợ.

Chuyện tình của nam diễn viên kỳ cựu Mã Cảnh Đào và bạn gái kém 26 tuổi Ngô Tịnh tiếp tục trở thành chủ đề bàn luận tại Trung Quốc sau khi cả hai cùng trở về Khánh Nguyên (Chiết Giang) để thăm gia đình phía nữ. Đáng chú ý, những hình ảnh trong bữa cơm thân mật giữa Mã Cảnh Đào và bố bạn gái nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Theo truyền thông Trung Quốc, gia đình Ngô Tịnh từ lâu đã biết về khoảng cách tuổi tác giữa hai người. Dù chênh lệch tới 26 tuổi, bố mẹ cô được cho là tôn trọng lựa chọn của con gái và không phản đối chuyện tình cảm. Tuy nhiên, Mã Cảnh Đào và Ngô Tịnh hiện chỉ xác nhận đang hẹn hò, chưa công bố kế hoạch kết hôn hay đính hôn.

Trong chuyến về quê, nam diễn viên xuất hiện với phong cách giản dị và hòa đồng. Ông chủ động trò chuyện với các thành viên trong gia đình, đồng thời tham gia nhiều hoạt động đời thường cùng bạn gái. Hình ảnh gần gũi này nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Ngô Tịnh hiện làm việc trong lĩnh vực tài chính. Chuyện tình của cô và Mã Cảnh Đào lần đầu được công khai vào tháng 8/2025, khi nam diễn viên xác nhận đã có bạn gái trong một buổi livestream. Ngay sau đó, mối quan hệ của cả hai thu hút sự chú ý vì khoảng cách tuổi tác khá lớn.

Trước những ý kiến trái chiều, Ngô Tịnh từng chia sẻ hai người quen nhau qua bạn bè rồi dần nảy sinh tình cảm. Cô khẳng định cả hai đều độc lập về tài chính, không phụ thuộc vào đối phương và cũng không xem việc đăng ký kết hôn là điều bắt buộc. Theo Ngô Tịnh, bố mẹ cô có quan điểm cởi mở và luôn tôn trọng quyết định của con gái.

Sinh năm 1962, Mã Cảnh Đào là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ với nhiều tác phẩm nổi tiếng như Mai Hoa Lạc, Thủy Vân Gian, Ỷ Thiên Đồ Long Ký và Đông Du Ký. Những năm gần đây, ông ít đóng phim, chủ yếu tham gia các sự kiện, chương trình biểu diễn và hoạt động livestream, nhưng đời tư vẫn luôn nhận được sự quan tâm của công chúng.