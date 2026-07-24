Triệu Lộ Tư muốn rời vùng an toàn, không còn hứng thú với phim ngôn tình

Sao quốc tế 24/07/2026 23:22

Phát biểu của Triệu Lộ Tư nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy nữ diễn viên đang từng bước rời khỏi 'vùng an toàn' sau nhiều năm gắn bó với dòng phim thần tượng và ngôn tình – thể loại đã giúp cô tạo dựng tên tuổi qua hàng loạt tác phẩm đình đám.

Trong buổi trò chuyện, Triệu Lộ Tư tiết lộ cô dự kiến trở lại phim trường vào tháng 8, song vẫn đang chờ ê-kíp hoàn thiện kịch bản. Theo cô, một bộ phim chất lượng cần hội tụ đầy đủ các yếu tố từ nội dung, thời điểm đến đội ngũ sản xuất, vì vậy cô không muốn vội vàng nhận dự án chỉ để nhanh chóng tái xuất.

Điều khiến công chúng chú ý nhất là quan điểm của nữ diễn viên về việc lựa chọn nhân vật. Triệu Lộ Tư cho biết khi sắp bước sang tuổi 30, cô mong muốn đảm nhận những vai diễn đại diện cho những con người thật ngoài xã hội, thay vì chỉ kể những câu chuyện tình yêu đơn thuần. Với cô, mỗi tác phẩm cần mang một thông điệp rõ ràng, giúp người xem cảm nhận được giá trị sau khi bộ phim kết thúc.

Triệu Lộ Tư muốn rời vùng an toàn, không còn hứng thú với phim ngôn tình - Ảnh 1

Đây không phải lần đầu Triệu Lộ Tư bày tỏ mong muốn thay đổi. Trước đó, cô từng chia sẻ rằng tiêu chí chọn kịch bản của mình đã khác trước rất nhiều. Nếu ngày xưa cô bị thu hút bởi những nhân vật dễ thương hay các câu chuyện lãng mạn, thì hiện nay điều khiến cô quan tâm hơn là thông điệp của bộ phim và những cảm xúc mà khán giả sẽ đọng lại sau khi xem.

Nữ diễn viên cũng thẳng thắn tiết lộ năm ngoái từng có thời điểm cô nghĩ đến việc từ bỏ diễn xuất. Tuy nhiên, sau khi vượt qua giai đoạn khó khăn, Triệu Lộ Tư nhận ra bản thân cần có trách nhiệm hơn với từng vai diễn và mỗi quyết định nghề nghiệp. Chính suy nghĩ đó khiến cô sẵn sàng chờ đợi thay vì nhận phim trong tâm thế vội vàng.

Triệu Lộ Tư muốn rời vùng an toàn, không còn hứng thú với phim ngôn tình - Ảnh 2

Quan điểm của Triệu Lộ Tư nhận được nhiều sự đồng tình từ công chúng. Không ít khán giả cho rằng thị trường phim thần tượng Trung Quốc đang thiếu những kịch bản mới mẻ, quá tập trung vào yếu tố tình cảm mà chưa khai thác sâu các vấn đề xã hội hay giá trị nhân văn. Tuy vậy, cũng có ý kiến nhận định phim ngôn tình vẫn có sức hút nếu được đầu tư nghiêm túc về nội dung và nhân vật.

Sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn, Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn và Vụng Trộm Không Thể Giấu, Triệu Lộ Tư đã trở thành gương mặt tiêu biểu của dòng phim thần tượng. Việc cô tuyên bố không còn hứng thú với những kịch bản chỉ xoay quanh chuyện yêu đương được xem là bước ngoặt đáng chú ý, cho thấy quyết tâm làm mới hình ảnh và theo đuổi những vai diễn có chiều sâu hơn trong chặng đường sắp tới.

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Màn tái xuất của Triệu Lộ Tư gần đây thu hút sự chú ý khi nữ diễn viên trở lại với các hoạt động nghệ thuật sau quãng thời gian nhiều sóng gió. Đáng chú ý, phía sau hành trình này là một nhân vật quen thuộc trong sự nghiệp của cô: Lý Vỹ – người từng phát hiện và đưa Triệu Lộ Tư bước vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp.

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