Diễn viên Hoa ngữ tưởng chừng hết thời vẫn bỏ túi gần 97 tỷ đồng nhờ một vai diễn

Sao quốc tế 24/07/2026 23:17

Sau nhiều năm siết chặt quản lý ngành giải trí, mặt bằng cát-xê của các diễn viên Trung Quốc đã có sự thay đổi đáng kể. Theo truyền thông nước này, mức thù lao phổ biến của các diễn viên hạng A hiện vào khoảng 25 triệu NDT (gần 97 tỷ đồng) cho một dự án.

Sau nhiều năm siết chặt quản lý ngành giải trí, mặt bằng cát-xê của các diễn viên Trung Quốc đã có sự thay đổi đáng kể. Theo truyền thông nước này, mức thù lao phổ biến của các diễn viên hạng A hiện vào khoảng 25 triệu NDT (gần 97 tỷ đồng) cho một dự án. Dù vẫn là con số rất lớn, mức cát-xê này thấp hơn đáng kể so với thời kỳ hoàng kim của thị trường phim ảnh, khi nhiều ngôi sao từng được cho là nhận tới 100-200 triệu NDT (khoảng 387-775 tỷ đồng) chỉ với một bộ phim.

Sự thay đổi phản ánh quá trình điều chỉnh mạnh mẽ của ngành điện ảnh và truyền hình Trung Quốc trong những năm gần đây. Sau hàng loạt bê bối liên quan đến "hợp đồng âm dương", trốn thuế và tình trạng cát-xê vượt kiểm soát, cơ quan quản lý đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đưa thị trường trở lại quỹ đạo ổn định.

Diễn viên Hoa ngữ tưởng chừng hết thời vẫn bỏ túi gần 97 tỷ đồng nhờ một vai diễn - Ảnh 1

Trong giai đoạn 2016-2018, khi dòng vốn ồ ạt chảy vào ngành giải trí, nhiều nhà sản xuất sẵn sàng chi số tiền khổng lồ để mời các ngôi sao nổi tiếng. Thậm chí, từng có dự án với tổng kinh phí khoảng 300 triệu NDT, nhưng riêng tiền trả cho dàn diễn viên đã chiếm tới 200 triệu NDT, khiến phần ngân sách dành cho kịch bản, kỹ xảo, mỹ thuật và hậu kỳ bị thu hẹp đáng kể. Hệ quả là không ít bộ phim bị đánh giá có chất lượng thấp dù sở hữu dàn sao đình đám.

Để khắc phục tình trạng này, từ năm 2018, cơ quan quản lý phát thanh - truyền hình Trung Quốc quy định tổng cát-xê diễn viên không được vượt quá 40% tổng kinh phí sản xuất của một bộ phim, trong khi thù lao của các diễn viên chính chỉ được chiếm tối đa 70% quỹ lương dành cho diễn viên. Cùng thời điểm, ba nền tảng phát trực tuyến lớn gồm iQiyi, Youku và Tencent Video, cùng nhiều công ty sản xuất phim, cũng thống nhất cơ chế tự quản, giới hạn mức cát-xê tối đa 1 triệu NDT mỗi tập và không quá 50 triệu NDT cho toàn bộ một bộ phim truyền hình.

Diễn viên Hoa ngữ tưởng chừng hết thời vẫn bỏ túi gần 97 tỷ đồng nhờ một vai diễn - Ảnh 2

Sau nhiều năm áp dụng các biện pháp kiểm soát, thị trường dần ổn định hơn. Theo các nguồn tin trong ngành, mức cát-xê khoảng 25 triệu NDT hiện được xem là mặt bằng phổ biến của một số diễn viên hàng đầu. Tuy nhiên, đây không phải mức trần do cơ quan quản lý quy định mà phản ánh xu hướng chung khi các nền tảng trực tuyến cắt giảm ngân sách, nhà đầu tư thận trọng hơn và các nhà sản xuất ưu tiên chất lượng nội dung thay vì chạy theo sức hút của ngôi sao.

Giới chuyên môn nhận định việc "hạ nhiệt" cát-xê đã giúp nhiều dự án có thêm nguồn lực đầu tư vào kịch bản, kỹ xảo và khâu sản xuất. Dẫu vậy, đóng phim vẫn chỉ là một phần trong thu nhập của các nghệ sĩ. Nhiều ngôi sao Hoa ngữ vẫn sở hữu nguồn doanh thu lớn từ quảng cáo, đại diện thương hiệu, chương trình truyền hình và hoạt động livestream, giúp họ duy trì mức thu nhập đáng mơ ước.

Triệu Lệ Dĩnh tạm 'im hơi lặng tiếng' sau hơn một năm không ra mắt phim mới

Triệu Lệ Dĩnh tạm 'im hơi lặng tiếng' sau hơn một năm không ra mắt phim mới

Theo truyền thông Trung Quốc, sau khi lần lượt giành được các giải thưởng lớn như Phi Thiên và Kim Ưng, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ tạm thời chưa nhận thêm dự án phim mới. Điều này khiến người hâm mộ đặt câu hỏi về kế hoạch trở lại màn ảnh của nữ diễn viên.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lệ Dĩnh tạm 'im hơi lặng tiếng' sau hơn một năm không ra mắt phim mới

Triệu Lệ Dĩnh tạm 'im hơi lặng tiếng' sau hơn một năm không ra mắt phim mới

Phát ngôn của Triệu Lệ Dĩnh về thái độ làm nghề của Trần Hiểu gây bàn luận

Phát ngôn của Triệu Lệ Dĩnh về thái độ làm nghề của Trần Hiểu gây bàn luận

Thực hư tin đồn Triệu Lệ Dĩnh giải nghệ sau thời gian im ắng

Thực hư tin đồn Triệu Lệ Dĩnh giải nghệ sau thời gian im ắng

Không chỉ Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, nhiều sao hạng A cũng tạm ngừng đóng phim vì điều này

Không chỉ Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, nhiều sao hạng A cũng tạm ngừng đóng phim vì điều này

Cuộc đua đề cử giải Kim Ưng quy tụ Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch

Cuộc đua đề cử giải Kim Ưng quy tụ Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch

Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi vắng mặt trong danh sách sơ khảo đề cử Bách Hoa 2026

Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi vắng mặt trong danh sách sơ khảo đề cử Bách Hoa 2026

TIN MỚI NHẤT

Chồng căm hận người vợ bỏ con ra đi, nhưng sự thật phía sau khiến anh đau lòng rơi nước mắt

Chồng căm hận người vợ bỏ con ra đi, nhưng sự thật phía sau khiến anh đau lòng rơi nước mắt

Tâm sự 6 phút trước
Tưởng yêu đúng người, tôi không ngờ quá khứ của anh lại khiến mình phải suy nghĩ lại

Tưởng yêu đúng người, tôi không ngờ quá khứ của anh lại khiến mình phải suy nghĩ lại

Tâm sự 16 phút trước
Ô tô mất kiểm soát, lật úp trên phố sau đó tự cân bằng rồi tiếp tục di chuyển như thể không có chuyện gì

Ô tô mất kiểm soát, lật úp trên phố sau đó tự cân bằng rồi tiếp tục di chuyển như thể không có chuyện gì

Video 30 phút trước
Đêm mưa định mệnh, cháu chồng xuất hiện trước cửa và nói điều khiến tôi nghẹn lòng

Đêm mưa định mệnh, cháu chồng xuất hiện trước cửa và nói điều khiến tôi nghẹn lòng

Tâm sự 32 phút trước
Không ai ngờ bí mật làm thay đổi cuộc hôn nhân nhiều năm lại được cất trong một ngăn kéo nhỏ

Không ai ngờ bí mật làm thay đổi cuộc hôn nhân nhiều năm lại được cất trong một ngăn kéo nhỏ

Tâm sự 36 phút trước
Vợ cũ bật khóc sau phiên ly hôn, lời nói tiếp theo khiến chồng đứng không vững

Vợ cũ bật khóc sau phiên ly hôn, lời nói tiếp theo khiến chồng đứng không vững

Tâm sự 44 phút trước
Đổ tội ăn cắp cho chị dâu nghèo để che giấu bí mật, em dâu không ngờ tự để lộ sơ hở chí mạng

Đổ tội ăn cắp cho chị dâu nghèo để che giấu bí mật, em dâu không ngờ tự để lộ sơ hở chí mạng

Tâm sự 57 phút trước
Em dâu trộm tiền mẹ chồng rồi đổ tội cho chị dâu nghèo, nào ngờ một sơ suất nhỏ khiến mọi chuyện bại lộ

Em dâu trộm tiền mẹ chồng rồi đổ tội cho chị dâu nghèo, nào ngờ một sơ suất nhỏ khiến mọi chuyện bại lộ

Tâm sự 57 phút trước
Một cuộc chia ly tưởng là phản bội, nhưng sự thật phía sau khiến người chồng day dứt mãi không thôi

Một cuộc chia ly tưởng là phản bội, nhưng sự thật phía sau khiến người chồng day dứt mãi không thôi

Tâm sự 59 phút trước
Vợ bất ngờ ngất xỉu giữa sân, tôi chưa kịp đỡ thì có người lao tới ôm lấy cô ấy

Vợ bất ngờ ngất xỉu giữa sân, tôi chưa kịp đỡ thì có người lao tới ôm lấy cô ấy

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thứ Bảy 25/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Thứ Bảy 25/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/7/2026: Tiếp tục giảm mạnh, lỗ gần 14 triệu đồng/lượng trong tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 24/7/2026: Tiếp tục giảm mạnh, lỗ gần 14 triệu đồng/lượng trong tuần

Nóng: Cho thôi việc nhân viên mầm non ở Đồng Nai giấu sữa của trẻ mang về nghi đem bán

Nóng: Cho thôi việc nhân viên mầm non ở Đồng Nai giấu sữa của trẻ mang về nghi đem bán

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phim mới của Châu Tinh Trì vượt 6.600 tỷ đồng doanh thu, chính thức có phần 2

Phim mới của Châu Tinh Trì vượt 6.600 tỷ đồng doanh thu, chính thức có phần 2

'Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh' Na Nhiên gây thương nhớ nhờ nhan sắc khuynh thành

'Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh' Na Nhiên gây thương nhớ nhờ nhan sắc khuynh thành

Hầu Minh Hạo giữ sức nóng sau Tước Cốt với 4 dự án chờ lên sóng

Hầu Minh Hạo giữ sức nóng sau Tước Cốt với 4 dự án chờ lên sóng

Xuất hiện bên bạn gái kém 26 tuổi, Mã Cảnh Đào gây xôn xao mạng xã hội

Xuất hiện bên bạn gái kém 26 tuổi, Mã Cảnh Đào gây xôn xao mạng xã hội

Khép lại Tước Cốt, dàn diễn viên không giấu được sự tiếc nuối

Khép lại Tước Cốt, dàn diễn viên không giấu được sự tiếc nuối

Mạnh Tử Nghĩa gây bàn tán khi tạo hình trong các phim cổ trang gần như không đổi

Mạnh Tử Nghĩa gây bàn tán khi tạo hình trong các phim cổ trang gần như không đổi