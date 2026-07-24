Diễn viên Hoa ngữ tưởng chừng hết thời vẫn bỏ túi gần 97 tỷ đồng nhờ một vai diễn

Sao quốc tế 24/07/2026 23:17

Sau nhiều năm siết chặt quản lý ngành giải trí, mặt bằng cát-xê của các diễn viên Trung Quốc đã có sự thay đổi đáng kể. Theo truyền thông nước này, mức thù lao phổ biến của các diễn viên hạng A hiện vào khoảng 25 triệu NDT (gần 97 tỷ đồng) cho một dự án.

Sau nhiều năm siết chặt quản lý ngành giải trí, mặt bằng cát-xê của các diễn viên Trung Quốc đã có sự thay đổi đáng kể. Theo truyền thông nước này, mức thù lao phổ biến của các diễn viên hạng A hiện vào khoảng 25 triệu NDT (gần 97 tỷ đồng) cho một dự án. Dù vẫn là con số rất lớn, mức cát-xê này thấp hơn đáng kể so với thời kỳ hoàng kim của thị trường phim ảnh, khi nhiều ngôi sao từng được cho là nhận tới 100-200 triệu NDT (khoảng 387-775 tỷ đồng) chỉ với một bộ phim.

Sự thay đổi phản ánh quá trình điều chỉnh mạnh mẽ của ngành điện ảnh và truyền hình Trung Quốc trong những năm gần đây. Sau hàng loạt bê bối liên quan đến "hợp đồng âm dương", trốn thuế và tình trạng cát-xê vượt kiểm soát, cơ quan quản lý đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đưa thị trường trở lại quỹ đạo ổn định.

Diễn viên Hoa ngữ tưởng chừng hết thời vẫn bỏ túi gần 97 tỷ đồng nhờ một vai diễn - Ảnh 1

Trong giai đoạn 2016-2018, khi dòng vốn ồ ạt chảy vào ngành giải trí, nhiều nhà sản xuất sẵn sàng chi số tiền khổng lồ để mời các ngôi sao nổi tiếng. Thậm chí, từng có dự án với tổng kinh phí khoảng 300 triệu NDT, nhưng riêng tiền trả cho dàn diễn viên đã chiếm tới 200 triệu NDT, khiến phần ngân sách dành cho kịch bản, kỹ xảo, mỹ thuật và hậu kỳ bị thu hẹp đáng kể. Hệ quả là không ít bộ phim bị đánh giá có chất lượng thấp dù sở hữu dàn sao đình đám.

Để khắc phục tình trạng này, từ năm 2018, cơ quan quản lý phát thanh - truyền hình Trung Quốc quy định tổng cát-xê diễn viên không được vượt quá 40% tổng kinh phí sản xuất của một bộ phim, trong khi thù lao của các diễn viên chính chỉ được chiếm tối đa 70% quỹ lương dành cho diễn viên. Cùng thời điểm, ba nền tảng phát trực tuyến lớn gồm iQiyi, Youku và Tencent Video, cùng nhiều công ty sản xuất phim, cũng thống nhất cơ chế tự quản, giới hạn mức cát-xê tối đa 1 triệu NDT mỗi tập và không quá 50 triệu NDT cho toàn bộ một bộ phim truyền hình.

Diễn viên Hoa ngữ tưởng chừng hết thời vẫn bỏ túi gần 97 tỷ đồng nhờ một vai diễn - Ảnh 2

Sau nhiều năm áp dụng các biện pháp kiểm soát, thị trường dần ổn định hơn. Theo các nguồn tin trong ngành, mức cát-xê khoảng 25 triệu NDT hiện được xem là mặt bằng phổ biến của một số diễn viên hàng đầu. Tuy nhiên, đây không phải mức trần do cơ quan quản lý quy định mà phản ánh xu hướng chung khi các nền tảng trực tuyến cắt giảm ngân sách, nhà đầu tư thận trọng hơn và các nhà sản xuất ưu tiên chất lượng nội dung thay vì chạy theo sức hút của ngôi sao.

Giới chuyên môn nhận định việc "hạ nhiệt" cát-xê đã giúp nhiều dự án có thêm nguồn lực đầu tư vào kịch bản, kỹ xảo và khâu sản xuất. Dẫu vậy, đóng phim vẫn chỉ là một phần trong thu nhập của các nghệ sĩ. Nhiều ngôi sao Hoa ngữ vẫn sở hữu nguồn doanh thu lớn từ quảng cáo, đại diện thương hiệu, chương trình truyền hình và hoạt động livestream, giúp họ duy trì mức thu nhập đáng mơ ước.

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