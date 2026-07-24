Tưởng mọi chuyện đã kết thúc, người chồng chết lặng vì câu nói của vợ sau phiên ly hôn

Tâm sự 24/07/2026 23:46

2 tháng trước, trong một lần vợ tôi đi chơi cùng với đám bạn của cô ấy. Vợ nhất định không cho tôi đi cùng, nói là mất tự do, bạn bè ăn nói cũng không được thoải mái. Nghi ngờ vợ đang cặp kè với người đàn ông khác nên tôi đã lén theo dõi.

Vợ chồng tôi lấy nhau được 5 năm, có một cậu con trai, tình cảm cả hai đều rất mặn nồng. Từ khi có vợ, tôi không còn muốn giao du với bạn bè, cứ đi làm về là chỉ mong được ở bên vợ con. Cùng vợ vào bếp nấu những bữa ngon và sẵn sàng làm mọi việc nhà giúp vợ.

Dù rất yêu chiều vợ nhưng tôi ghen tuông ghê gớm. Tính vợ tôi thích tụ tập bạn bè. Mỗi lần cô ấy đi chơi với bạn, tôi phải luôn ở bên cạnh mới yên tâm, lúc nào tôi cũng sợ người đàn ông khác chiếm mất vợ mình.

 

 

2 tháng trước, trong một lần vợ tôi đi chơi cùng với đám bạn của cô ấy. Vợ nhất định không cho tôi đi cùng, nói là mất tự do, bạn bè ăn nói cũng không được thoải mái. Nghi ngờ vợ đang cặp kè với người đàn ông khác nên tôi đã lén theo dõi. Thế nhưng bất ngờ bị một người bạn của vợ phát hiện ra và kéo tôi hòa vào cuộc vui. Trong cuộc nhậu, có một người đàn ông bên cạnh vợ, anh ta chăm sóc cô ấy rất chu đáo, bóc tôm, gắp thức ăn...

Tưởng mọi chuyện đã kết thúc, người chồng chết lặng vì câu nói của vợ sau phiên ly hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không thể nhịn được, tôi đã hất đổ mâm cỗ, phá nát tiệc vui khiến mọi người nháo nhác cả lên. Trở về nhà tôi bắt vợ khai hai người đã quan hệ với nhau bao lâu rồi?

Nhưng vợ luôn khẳng định chưa bao giờ phản bội chồng. Còn hành động của người bạn trong bữa tiệc là cố tình quan tâm đến cô ấy để châm chọc tôi, để mua vui vì biết tôi là người đa nghi.

Không tin những lời vợ nói, tôi gọi điện cho bố mẹ và chị gái để hỏi ý kiến. Mọi người đều ủng hộ chúng tôi ly dị vì không thể chấp nhận người vợ ngoại tình. Chị tôi còn nhấn mạnh là không có lửa sao có khói?

Đúng lúc tôi đang muốn bỏ qua chuyện này thì vợ lại giận bỏ về ngoại khiến tôi càng tức giận hơn. Hành động của cô ấy như thể tôi là người có lỗi vậy, cả hai không ai chịu xuống nước, nhà ngoại thì luôn khẳng định vợ tôi vô tội, tôi phải là người đến đón vợ về. Nhà nội thì nói tôi không việc gì phải hạ mình, đón về để rồi vợ cưỡi lên cổ lên đầu, cuối cùng chúng tôi quyết định đưa nhau ra tòa.

Rời phiên tòa, vợ nghẹn ngào nói: "Rồi anh sẽ chẳng lấy được người vợ nào yêu chồng con như em đâu. Em vẫn khẳng định là mình chưa bao giờ phản bội chồng, anh sẽ phải hối hận".

Trở về nhà, nằm nhớ lại lời nói của vợ, tôi có cảm giác bất an, hối hận như thể đang sắp mất thứ gì đó quý giá vô cùng. Theo mọi người tôi có nên rút lại quyết định ly hôn không đây?

Tưởng bắt gặp người yêu phản bội, chàng trai mới là người phải nhận cú sốc lớn nhất

Tưởng bắt gặp người yêu phản bội, chàng trai mới là người phải nhận cú sốc lớn nhất

Qua tiếp xúc, tôi có tình cảm với My nên đã tỏ tình. Sau 2 tuần, tôi nhận được lời đồng ý từ cô ấy. Kể từ đó, tôi bắt đầu chu cấp cho My những thứ mà cô ấy yêu cầu, từ điện thoại đời mới cho tới tiền mua sắm đồ dùng cá nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Tin tức giải trí 22 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đời sống 47 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa "khủng" dài 3,5 mét bò vào phòng tắm nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa "khủng" dài 3,5 mét bò vào phòng tắm nhà dân

Video 1 giờ 10 phút trước
Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Sao quốc tế 1 giờ 40 phút trước
Dùng ớt bột cướp ngân hàng, người đàn ông 28 tuổi bị bắt sau 30 phút

Dùng ớt bột cướp ngân hàng, người đàn ông 28 tuổi bị bắt sau 30 phút

Video 2 giờ 10 phút trước
Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Chiếc điện thoại cũ đặt trong tủ suốt nhiều năm tố cáo việc làm đáng khinh bỉ của vợ

Chiếc điện thoại cũ đặt trong tủ suốt nhiều năm tố cáo việc làm đáng khinh bỉ của vợ

Vết lạ trên áo vén màn bí mật động trời của người chồng hiền lành cất giấu suốt 2 năm qua

Vết lạ trên áo vén màn bí mật động trời của người chồng hiền lành cất giấu suốt 2 năm qua

Hành động kỳ lạ của mẹ chồng và ‘người tình trẻ’ vào ngày giỗ của ba chồng khiến tôi bàng hoàng

Hành động kỳ lạ của mẹ chồng và ‘người tình trẻ’ vào ngày giỗ của ba chồng khiến tôi bàng hoàng