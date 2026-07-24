Mạnh Tử Nghĩa gây bàn tán khi tạo hình trong các phim cổ trang gần như không đổi

Sau thành công của Cửu Trọng Tử (2024), Mạnh Tử Nghĩa được xem là một trong những tiểu hoa đán nổi bật của lứa diễn viên sinh sau năm 1995. Tuy nhiên, bên cạnh sự gia tăng về danh tiếng, nữ diễn viên cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều khi liên tục xuất hiện trong các dự án cổ trang với tạo hình bị nhận xét là quá giống nhau, thiếu sự đột phá.

Hiện Mạnh Tử Nghĩa đang góp mặt trong bộ phim Bách Hoa Sát. Dù nhan sắc tiếp tục nhận được nhiều lời khen, tạo hình của cô lại trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội. Không ít khán giả cho rằng nữ diễn viên vẫn trung thành với lối trang điểm đậm, làn da trắng sáng, đôi môi đỏ, chân mày mảnh cùng kiểu tóc để lộ trán quen thuộc. Từ Cửu Trọng Tử, Thượng Công Chúa, Đào Hoa Ánh Giang Sơn đến Bách Hoa Sát, hình ảnh của cô gần như không có nhiều thay đổi, khiến người xem khó phân biệt các nhân vật. Theo truyền thông Trung Quốc, Mạnh Tử Nghĩa đang rơi vào tình trạng quá chú trọng ngoại hình mà chưa tạo được dấu ấn riêng cho từng vai diễn. Nhiều ý kiến cho rằng cô mang phong cách trang điểm mang hơi hướng "hot girl mạng" vào các tác phẩm cổ trang, khiến nhân vật thiếu nét cổ điển và không phù hợp với bối cảnh. Thay vì thay đổi diện mạo để phục vụ vai diễn, nữ diễn viên thường ưu tiên giữ hình ảnh đẹp trên màn ảnh, làm giảm cảm giác chân thực của nhân vật.

Một số khán giả cũng so sánh Mạnh Tử Nghĩa với Cúc Tịnh Y – người từng nhiều lần bị chỉ trích vì luôn xuất hiện với lớp trang điểm hoàn hảo, bất kể nhân vật đang ở trong hoàn cảnh nào. Theo họ, việc quá chú trọng nhan sắc khiến diễn viên khó tạo nên sự khác biệt giữa các vai diễn và làm hạn chế khả năng nhập vai.

Sinh năm 1995, Mạnh Tử Nghĩa tốt nghiệp khoa Biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và từng được biết đến với danh hiệu hoa khôi của trường. Dù sở hữu ngoại hình nổi bật, con đường nghệ thuật của cô không hoàn toàn thuận lợi. Trong những năm đầu sự nghiệp, nữ diễn viên từng tiết lộ nhiều lần bị từ chối vai diễn vì bị cho là "quá xinh đẹp, không phù hợp với nhân vật". Bên cạnh đó, Mạnh Tử Nghĩa cũng từng gây tranh cãi trong các chương trình truyền hình thực tế. Cô bị đàn chị Viên Vịnh Nghi phê bình vì tự ý thay đổi tạo hình nhân vật, còn đạo diễn Quách Kính Minh từng không hài lòng khi nữ diễn viên sử dụng chuyên viên trang điểm riêng trong một chương trình về diễn xuất. Theo vị đạo diễn, lớp trang điểm của Mạnh Tử Nghĩa đẹp nhưng chưa thực sự phục vụ cho việc xây dựng nhân vật. Dù vẫn là gương mặt được nhiều nhà sản xuất ưu ái nhờ ngoại hình nổi bật và sức hút với khán giả trẻ, Mạnh Tử Nghĩa được kỳ vọng sẽ mạnh dạn làm mới hình ảnh và thử sức với nhiều dạng vai khác nhau. Nhiều ý kiến cho rằng nếu tiếp tục duy trì phong cách tạo hình và diễn xuất an toàn như hiện nay, nữ diễn viên sẽ khó tạo được bước bứt phá trong sự nghiệp.

'Bách Hoa Sát' của Mạnh Tử Nghĩa gây tranh luận vì kịch bản thiếu đột phá Là một trong những dự án cổ trang được chú ý trong mùa hè năm nay, "Bách Hoa Sát" với sự tham gia của Mạnh Tử Nghĩa và Hà Dữ nhanh chóng thu hút sự quan tâm ngay khi lên sóng. Tuy nhiên, bên cạnh lượng người xem lớn, bộ phim cũng nhận nhiều phản hồi trái chiều khi bị đánh giá chưa tạo được sự khác biệt, kịch bản còn nhiều điểm thiếu thuyết phục.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/manh-tu-nghia-gay-ban-tan-khi-tao-hinh-trong-cac-phim-co-trang-gan-nhu-khong-oi-764798.html