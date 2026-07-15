Trước khi kết thúc mùa phát sóng, chương trình 'Keep Running' tiếp tục trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội khi màn thể hiện của diễn viên Mạnh Tử Nghĩa nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả.
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Theo những bình luận được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội, một bộ phận người xem cho rằng Mạnh Tử Nghĩa chưa thể hiện tốt ở thử thách nhảy dây. Họ nhận xét Mạnh Tử Nghĩa nhiều lần bộc lộ vẻ mặt căng thẳng, thiếu thoải mái và liên tục giải thích về kết quả của mình sau khi không hoàn thành thử thách như kỳ vọng. Một số ý kiến cho rằng điều này khiến đồng đội Trịnh Khải rơi vào tình huống khó xử và tạo cảm giác thiếu ăn ý trong quá trình thi đấu.
Bên cạnh đó, khán giả cũng đặt Mạnh Tử Nghĩa lên bàn cân với Bạch Lộc, một thành viên khác của chương trình. Dù Bạch Lộc từng vướng tranh cãi vì một số phát ngôn trong show, nhiều người vẫn đánh giá cao tinh thần nhiệt tình và sẵn sàng lăn xả của nữ diễn viên khi tham gia các thử thách vận động. Theo các bình luận này, thái độ thi đấu tích cực đã giúp cô ghi điểm trong mắt người xem.
Ngoài phần thể hiện ở các trò chơi, hình ảnh của Mạnh Tử Nghĩa trên gameshow cũng trở thành đề tài tranh luận. Một số khán giả nhận xét nữ diễn viên thường xuyên giữ những biểu cảm như chu môi, làm nũng hoặc quá chú trọng việc duy trì hình tượng trước ống kính. Theo họ, phong cách này chưa thực sự phù hợp với một chương trình có nhiều thử thách về thể lực và tính cạnh tranh như "Keep Running".
Ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng thế mạnh của Mạnh Tử Nghĩa nằm ở khả năng giao tiếp, tạo không khí và tương tác với khách mời. Vì vậy, cô được đánh giá phù hợp hơn với các chương trình giải trí có nhịp độ nhẹ nhàng thay vì những gameshow đòi hỏi vận động cường độ cao.
Mạnh Tử Nghĩa sinh năm 1995 tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc và tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cô được khán giả biết đến qua nhiều tác phẩm cổ trang như "Trần tình lệnh", trong vai Ôn Tình, hay "Cửu Trùng Tử". Bên cạnh hoạt động diễn xuất, nữ diễn viên cũng thường xuyên góp mặt trong các chương trình truyền hình thực tế, nhờ tính cách hoạt bát và khả năng tạo hiệu ứng thảo luận trên mạng xã hội.