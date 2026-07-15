Theo những bình luận được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội, một bộ phận người xem cho rằng Mạnh Tử Nghĩa chưa thể hiện tốt ở thử thách nhảy dây. Họ nhận xét Mạnh Tử Nghĩa nhiều lần bộc lộ vẻ mặt căng thẳng, thiếu thoải mái và liên tục giải thích về kết quả của mình sau khi không hoàn thành thử thách như kỳ vọng. Một số ý kiến cho rằng điều này khiến đồng đội Trịnh Khải rơi vào tình huống khó xử và tạo cảm giác thiếu ăn ý trong quá trình thi đấu.

Bên cạnh đó, khán giả cũng đặt Mạnh Tử Nghĩa lên bàn cân với Bạch Lộc, một thành viên khác của chương trình. Dù Bạch Lộc từng vướng tranh cãi vì một số phát ngôn trong show, nhiều người vẫn đánh giá cao tinh thần nhiệt tình và sẵn sàng lăn xả của nữ diễn viên khi tham gia các thử thách vận động. Theo các bình luận này, thái độ thi đấu tích cực đã giúp cô ghi điểm trong mắt người xem.