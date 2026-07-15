Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn duy trì thói quen uống trà xanh đều đặn mỗi ngày?

Phương pháp này giúp trà duy trì các thành phần quan trọng, đặc biệt là polyphenol. Trong trà xanh chứa 2 - 4% cafein, có tác dụng kích thích tim, hệ thống thần kinh và cơ bắp, giúp tạo ra sự tỉnh táo và cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Trà xanh, hay còn được gọi là chè xanh, xuất phát từ lá của cây trà xanh , thường được sản xuất rộng rãi ở các quốc gia châu Á. Trong quy trình sản xuất, trà xanh được sấy khô bằng nhiệt độ cao.

Ngoài hợp chất chống viêm và ngăn ngừa ung thư polyphenol, trà xanh có chứa nhiều thành phần khác như: Catechin có trong trà xanh thuộc loại epigallocatechin-3-gallate (EGCG) là chất chống oxy hóa tự nhiên. Hơn thế nữa, nó cũng chứa các khoáng chất cần thiết khác bao gồm: kali, canxi, phốt pho, magie,...

Trà xanh tốt cho tim mạch: Theo một số nghiên cứu chỉ ra rằng nguy cơ tử vong do nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ giảm 26% đối với những người thường xuyên uống trà xanh mỗi ngày so với những người tiêu thụ ít trà xanh. Ngoài ra, họ cũng có nguy cơ tử vong thấp hơn 16% so với những người uống ít trà xanh.

Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa ung thư: Trong trà xanh có chứa các chất giúp ngăn chặn chất ức chế proteasome và các loại thuốc hóa trị bortezomib. Nó có tác dụng ngăn ngừa các bệnh ung thư như ung thư tuyến vú, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư đại trực tràng,…

Làm đẹp: Đây là loại dược phẩm được nhiều chị em sử dụng để cải thiện vóc dáng và hỗ trợ làm đẹp. Nhờ vào khả năng chống oxy hóa, chống viêm và dưỡng ẩm, trà xanh thường được dùng để giảm tình trạng sưng bọng mắt. Bên cạnh việc cung cấp độ ẩm cho da và cải thiện tình trạng da dầu mụn: Trà xanh còn giúp tăng cường sản xuất collagen và sợi elastin, từ đó giúp ngăn ngừa lão hóa và chống nếp nhăn.

Giảm cân: Trà xanh có khả năng đốt cháy chất béo trong cơ thể và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Ngoài ra, nhờ vào thành phần cafein có tác dụng cải thiện hoạt động thể chất cũng, giúp kích thích huy động axit béo từ mô mỡ từ đó cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Ổn định huyết áp: Uống trà xanh đều đặn mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ phát triển bệnh tăng huyết áp. Polyphenol trong trà xanh giúp cải thiện tính linh hoạt của mạch máu và ngăn chặn sự co thắt mạch, từ đó giúp duy trì huyết áp ổn định. Điều này làm giảm nguy cơ biến động huyết áp đột ngột, hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Một số tác dụng phụ có thể gặp phải

Nếu uống quá nhiều trà xanh có thể gặp một số tác dụng phụ như:

- Chóng mặt, đau đầu và có triệu chứng rối loạn đường tiêu hóa.

- Tăng độc tính cho gan vì liên quan tới chất chuyển hóa hoặc nồng độ epigallocatechin gallate cao.

Về cơ bản, những công dụng tuyệt vời của trà xanh với sức khỏe là không thể phủ nhận nhưng điều đó không có nghĩa là được lạm dụng quá nhiều nguyên liệu này. Đặc biệt, với những người đang dùng thuốc để điều trị bệnh, nên tham vấn ý kiến bác sĩ chuyên khoa trước khi dùng trà xanh nhằm tránh gặp phải tương tác thuốc không mong muốn.