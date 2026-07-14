Bí mật dinh dưỡng của loại trứng màu đen

Trứng bắc thảo (còn gọi là hột vịt bắc thảo, trứng bách thảo) là một loại trứng đã được xử lý và bảo quản bằng phương pháp ủ trong môi trường kiềm trong thời gian dài. Nguyên liệu thường là trứng vịt, trứng gà hoặc trứng cút chưa phát triển phôi, sau đó được ủ cùng các thành phần như muối, vôi, tro và trấu.

Quá trình ủ khiến cấu trúc protein và chất béo trong trứng biến đổi, tạo nên đặc điểm rất riêng: Lòng trắng chuyển sang dạng đông trong như thạch, có màu nâu sẫm hoặc đen; lòng đỏ trở nên mềm, béo, màu xanh xám hoặc xanh đen. Trứng bắc thảo đã “chín” sau quá trình ủ và có thể sử dụng trực tiếp hoặc chế biến thêm tùy món ăn.

Xét về mặt năng lượng, 100g trứng bắc thảo cung cấp khoảng 183kcal. Mức năng lượng này không quá cao so với nhiều thực phẩm giàu đạm khác, nhưng cũng không thuộc nhóm thực phẩm ít calo.

Lượng calo trong trứng bắc thảo chủ yếu đến từ protein và chất béo. Khi được sử dụng với khẩu phần phù hợp, trứng bắc thảo có thể góp phần cung cấp năng lượng cho cơ thể mà không gây dư thừa, nhất là khi kết hợp trong chế độ ăn cân đối và đa dạng thực phẩm.

Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của trứng bắc thảo

Bổ huyết và phòng ngừa thiếu máu: Hàm lượng sắt dồi dào trong trứng bắc thảo đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích sản sinh hồng cầu. Phụ nữ trong giai đoạn hành kinh, người mới ốm dậy hoặc người có biểu hiện hoa mắt, chóng mặt do thiếu máu nên ăn cháo hành trùng bắc thảo để bồi bổ cơ thể.

Tăng cường sự thèm ăn, tốt cho tiêu hoá: Trứng bắc thảo cũng là một món khai vị tuyệt vời. Kết cấu và hương vị độc đáo của nó có thể khiến bạn thèm ăn thêm, rất phù hợp cho những người đang gặp vấn đề về khẩu vị kém. Sử dụng trứng bắc thảo đúng cách cũng giúp giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn.

Tăng cường chức năng gan: Trứng bắc thảo cũng có thể hỗ trợ gan, một cơ quan quan trọng trong việc xử lý máu và giải độc. Vì vậy, để có một món ăn nhẹ tốt cho gan, hãy cân nhắc trứng bắc thảo.

Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện thị lực: Bạn đang eo hẹp về ngân sách nhưng cần cải thiện sức khỏe mắt? Trứng bách thảo có thể là giải pháp dành cho bạn. Các chất dinh dưỡng trong loại thực phẩm này giúp bảo vệ mắt khô, ngăn ngừa đục thủy tinh thể và chống lại các bệnh về mắt liên quan đến tuổi tác.

Nên ăn bao nhiêu là đủ?

Dù có giá trị dinh dưỡng, trứng bắc thảo không nên ăn quá thường xuyên. Người trưởng thành khỏe mạnh chỉ nên dùng khoảng 1-2 quả mỗi tuần để tránh nạp dư natri và cholesterol.

Thời điểm ăn phù hợp

Nên ăn vào buổi sáng hoặc trưa, khi hệ tiêu hóa hoạt động tốt. Tránh ăn vào buổi tối muộn vì có thể gây khó tiêu và ảnh hưởng giấc ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng hợp lý

Trứng bắc thảo có thể ăn trực tiếp sau khi bóc vỏ hoặc kết hợp với các món như cháo, súp, rau xanh. Việc ăn kèm thực phẩm khác giúp cân bằng dinh dưỡng và giảm cảm giác ngấy. Khi sử dụng, nên chia nhỏ khẩu phần, tránh ăn riêng lẻ với số lượng lớn.

Nhìn chung, trứng bắc thảo là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng nhất định, nhưng cần sử dụng hợp lý về lượng và thời điểm để phát huy lợi ích mà không ảnh hưởng đến sức khỏe.