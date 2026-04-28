Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn duy trì thói quen ăn một quả trứng mỗi ngày?

Dinh dưỡng 28/04/2026 11:30

Trứng là một thực phẩm quen thuộc, được sử dụng phổ biến trong thực đơn ăn uống của mọi người. Với nguyên liệu từ trứng, chúng ta có thể chế biến được rất nhiều món ăn ngon khác nhau. Đặc biệt trứng nấu chín cung cấp hàm lượng dinh dưỡng tốt cho sức khỏe.

Công dụng của trứng đối với sức khỏe 

Hỗ trợ giảm cân

Nếu bạn đang trong quá trình giảm cân, ăn trứng mỗi ngày chính là "vũ khí" bí mật giúp bạn kiểm soát cân nặng hiệu quả. Với chỉ số no cao, trứng giúp bạn cảm thấy no lâu hơn sau bữa sáng, từ đó giảm thiểu việc nạp thêm calo không cần thiết từ các bữa ăn vặt, hỗ trợ quá trình đốt mỡ và duy trì vóc dáng thon gọn.

Có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ

Một số nghiên cứu cho thấy ăn trứng giúp giảm nguy cơ đột quỵ và bệnh tim. Mặc dù các nghiên cứu khác lại chỉ ra rằng ăn trứng làm tăng các nguy cơ sức khỏe khác, điều quan trọng cần nhớ là ăn trứng tốt cho chế độ ăn uống của bạn miễn là bạn duy trì được sự cân bằng lành mạnh giữa các chất dinh dưỡng.

Giúp xương chắc khỏe và tóc bóng mượt

Cuối cùng, trứng là một trong số ít nguồn thực phẩm tự nhiên cung cấp Vitamin D, dưỡng chất thiết yếu cho quá trình hấp thụ canxi. Ăn trứng mỗi ngày giúp xương khớp trở nên chắc khỏe hơn, ngăn ngừa tình trạng loãng xương

Cung cấp nguồn protein hoàn hảo nhất

Trứng là nguồn cung cấp protein hoàn hảo nhất trong tự nhiên vì nó chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu với tỉ lệ cân đối. Khi bạn ăn trứng mỗi ngày, cơ thể sẽ được tiếp nạp một lượng đạm chất lượng cao giúp xây dựng và phục hồi cơ bắp, đồng thời tăng cường hệ miễn dịch để chống lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường bên ngoài.

Bạn nên ăn bao nhiêu trứng mỗi ngày?

Hãy trao đổi với bác sĩ nếu bạn không chắc chắn nên ăn bao nhiêu trứng mỗi ngày. Hãy cân nhắc bất kỳ yếu tố nguy cơ bệnh tim nào mà bạn có thể mắc phải. Lòng đỏ trứng có hàm lượng cholesterol cao, vì vậy những người có nguy cơ mắc bệnh tim cần phải theo dõi lượng cholesterol nạp vào. Tốt nhất những trường hợp này nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để được tư vấn cụ thể.

Hầu hết người lớn khỏe mạnh, không có các yếu tố nguy cơ nhất định, có thể ăn một đến hai quả trứng mỗi ngày một cách an toàn.

Những ai không nên ăn trứng hàng ngày?

Những người có nguy cơ mắc bệnh cholesterol cao hoặc bệnh tim cao không nên tiêu thụ trứng mỗi ngày. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng về những rủi ro và lợi ích của trứng đối với sức khỏe của bạn. Khi quyết định tần suất ăn trứng, hãy cân nhắc đến sức khỏe tổng thể, tiền sử gia đình, chế độ ăn uống thường xuyên và thói quen tập thể dục…

Hãy cân nhắc hạn chế lượng trứng tiêu thụ nếu bạn có bất kỳ tình trạng sức khỏe nào sau đây: Cholesterol cao; Bệnh tim; Bệnh tiểu đường; Béo phì; Tiền sử gia đình mắc bệnh tim; Các yếu tố nguy cơ của bệnh tim…

Ngoài ra, do mức cholesterol và nguy cơ mắc bệnh tim có xu hướng tăng theo tuổi tác, nên những người lớn tuổi cũng có thể cần hạn chế trứng trong chế độ ăn uống của mình.

Một tuần bao nhiêu quả trứng là "ngưỡng vàng" cho sức khỏe?

Trứng là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày nhờ hương vị thơm ngon, dễ chế biến và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá nhiều trứng cũng có thể tiềm ẩn những rủi ro cho sức khỏe.

