Giải mã giá trị dinh dưỡng của trứng bắc thảo: Ăn đúng cách bổ gấp đôi, sai cách "rước họa" vào thân

Dinh dưỡng 27/03/2026 11:00

Trứng bắc thảo là món ăn quen thuộc trong ẩm thực Á Đông, thường xuất hiện trong cháo, súp hoặc các món nguội. Thế nhưng, không phải ai cũng biết ăn bao nhiêu là đủ hay ăn thế nào thì mới thật sự tốt cho sức khỏe.

Trứng bắc thảo là gì?

Trứng vịt bắc thảo còn có nhiều tên gọi khác như trứng bách thảo, thiên niên bách nhật trứng, bách nhật trứng,... Trứng bắc thảo thường được làm từ trứng vịt, trứng cút hoặc trứng gà. Để làm trứng vịt bắc thảo cần ủ trứng trong hỗn hợp phèn chua, cháo, bồ kết, đinh hương, bột quế,… từ 2 - 3 tháng hoặc lâu hơn.

Giải mã giá trị dinh dưỡng của trứng bắc thảo: Ăn đúng cách bổ gấp đôi, sai cách 'rước họa' vào thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trứng sau một thời gian ủ, bóc lớp vỏ bên ngoài thì thấy có màu đen, lớp vỏ đen này có lẫn muối và tiêu. Nhiều quả trứng vịt bắc thảo có hoa văn nổi trên bề mặt trông rất đẹp mắt. Lòng đỏ bên trong của trứng vịt bắc thảo có màu xám hoặc xanh đậm, mùi hăng, vị béo ngậy, lần đầu thử sẽ thấy hơi khó ăn nhưng ăn thường xuyên sẽ cảm thấy rất ngon.

Giá trị dinh dưỡng

Trứng bắc thảo cung cấp nhiều dưỡng chất thiết yếu như:

  • Protein: Hỗ trợ xây dựng cơ bắp và tái tạo tế bào
  • Chất béo: Cung cấp năng lượng, giúp hấp thu vitamin
  • Vitamin A: Tốt cho thị lực và hệ miễn dịch
  • Khoáng chất: Sắt, canxi, kẽm… hỗ trợ tạo máu và duy trì xương chắc khỏe
Giải mã giá trị dinh dưỡng của trứng bắc thảo: Ăn đúng cách bổ gấp đôi, sai cách 'rước họa' vào thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, thực phẩm này cũng chứa lượng natri và cholesterol khá cao, vì vậy cần ăn có kiểm soát, đặc biệt với người có bệnh tim mạch.

Công dụng của trứng bắc thảo

Trứng bắc thảo tốt cho hô hấp: Trứng bắc thảo giàu vitamin A, bảo vệ hệ hô hấp, thúc đẩy hệ miễn dịch, tăng lượng hồng cầu trong cơ thể, phòng chống các bệnh về phổi và viêm hô hấp.

Trứng bắc thảo giúp cầm máu: Trứng bắc thảo có khả năng kích thích hồng cầu sinh trưởng, tạo hồng cầu mới, cầm máu, tốt cho những bệnh nhân có bệnh xuất huyết, phụ nữ có chu kì kinh nguyệt không ổn định.

Trứng bắc thảo giải rượu hiệu quả: Trứng bắc thảo giải độc rượu rất tốt, giúp bài tiết chất cồn nhanh chóng. Đồng thời giúp người say giảm được các triệu chứng như đau đầu, mặt đỏ, bảo vệ màng dạ dày khỏi tác hại của rượu.

Giải mã giá trị dinh dưỡng của trứng bắc thảo: Ăn đúng cách bổ gấp đôi, sai cách 'rước họa' vào thân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trứng bắc thảo giúp giải nhiệt rất tốt: Trứng bắc thảo có công dụng giảm nhiệt cho những người hay mắc chứng lở miệng, nổi mụn nhọt, gan nóng, giảm độc trong máu. Ngoài ra, trứng bắc thảo còn giúp thuyên giảm các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, sạch ruột, cầm tiêu chảy, bảo vệ mạch máu, tăng cường trí thông minh và bảo vệ đại não.

Lưu ý khi ăn trứng bắc thảo để tốt cho sức khỏe 

Nên ăn bao nhiêu là đủ?

Dù có giá trị dinh dưỡng, trứng bắc thảo không nên ăn quá thường xuyên. Người trưởng thành khỏe mạnh chỉ nên dùng khoảng 1-2 quả mỗi tuần để tránh nạp dư natri và cholesterol.

Thời điểm ăn phù hợp

Nên ăn vào buổi sáng hoặc trưa, khi hệ tiêu hóa hoạt động tốt. Tránh ăn vào buổi tối muộn vì có thể gây khó tiêu và ảnh hưởng giấc ngủ.

Giải mã giá trị dinh dưỡng của trứng bắc thảo: Ăn đúng cách bổ gấp đôi, sai cách 'rước họa' vào thân - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng hợp lý

Trứng bắc thảo có thể ăn trực tiếp sau khi bóc vỏ hoặc kết hợp với các món như cháo, súp, rau xanh. Việc ăn kèm thực phẩm khác giúp cân bằng dinh dưỡng và giảm cảm giác ngấy. Khi sử dụng, nên chia nhỏ khẩu phần, tránh ăn riêng lẻ với số lượng lớn.

Nhìn chung, trứng bắc thảo là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng nhất định, nhưng cần sử dụng hợp lý về lượng và thời điểm để phát huy lợi ích mà không ảnh hưởng đến sức khỏe.

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