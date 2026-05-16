Đừng chỉ uống để giải khát: 'Siêu đồ uống' này còn là bí quyết sạch mạch máu, khỏe nội tạng cực hay

Dinh dưỡng 16/05/2026 11:30

Nước dừa - thức uống khá phổ biến với người Việt Nam. Tuy nhiên, mọi người vẫn còn nhiều thắc mắc về đồ uống này, không biết uống nước dừa có tốt không hoặc uống nước dừa có ảnh hưởng gì tới sức khoẻ hay không.

Nước dừa là một loại đồ uống tự nhiên và ngon miệng, thường được ưa chuộng trong mùa hè. Để biết giá trị dinh dưỡng của nước dừa và những lợi ích mà nước dừa mang lại cho sức khỏe con người. 

Công dụng của nước dừa đối với sức khỏe 

Nguồn khoáng chất và điện giải tự nhiên: Nước dừa chứa các chất điện giải quan trọng như kali, magie, natri và canxi, giúp duy trì sự cân bằng chất lỏng và hỗ trợ chức năng cơ bắp tối ưu. Đây là lý do vì sao nước dừa thường được sử dụng như một loại "nước tăng lực tự nhiên" hoàn hảo để bù đắp lượng khoáng chất bị mất đi qua mồ hôi sau khi vận động mạnh hoặc làm việc dưới nắng nóng.

Có thể giúp ngăn ngừa sỏi thận: Uống đủ nước rất quan trọng để tránh hình thành sỏi thận, sỏi được tạo ra khi các hợp chất như canxi và oxalat kết hợp với nhau tạo thành tinh thể và sỏi. Các nghiên cứu cho thấy uống nước dừa không chỉ làm giảm số lượng sỏi mà còn có vẻ như ngăn chúng bám vào thận và đường tiết niệu.

Hỗ trợ tăng cường sức khỏe hệ tim mạch: Nghiên cứu cho thấy hàm lượng kali dồi dào trong nước dừa có khả năng làm giãn mạch máu và đào thải bớt Natri dư thừa, từ đó giúp kiểm soát chỉ số huyết áp hiệu quả. Bên cạnh đó, việc tiêu thụ nước dừa thường xuyên còn hỗ trợ giảm mức cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt, góp phần ngăn ngừa các nguy cơ xơ vữa động mạch và đột quỵ.

Cải thiện làn da, làm chậm quá trình lão hóa tế bào: Trong nước dừa có chứa Cytokinin, một hợp chất thực vật có khả năng điều chỉnh sự phát triển của tế bào và ngăn chặn các gốc tự do gây hại. Sử dụng nước dừa thường xuyên giúp cấp ẩm từ bên trong, làm mờ các vết thâm, giảm mụn trứng cá và mang lại một làn da căng mịn, tràn đầy sức sống mà không cần lạm dụng các loại mỹ phẩm hóa học.

Những lưu ý khi sử dụng nước dừa

Mặc dù nước dừa có nhiều lợi ích, việc sử dụng nó cần thận trọng và có một số lưu ý:

Không nên uống quá nhiều nước dừa trong một lần, vì nó có thể gây khó tiêu và đầy bụng.

Người có huyết áp thấp, thể lạnh, hoặc suy nhược nên cẩn trọng khi dùng nước dừa, vì nó có tác dụng giảm huyết áp.

Một số người có thể bị dị ứng với nước dừa và gặp các vấn đề sức khỏe như đau đầu, khó thở, ngứa ngáy, hoặc tiêu chảy.

Nước dừa không nên được uống cùng với nước đá theo quan điểm Đông y, đặc biệt vào buổi tối, vì nó có thể gây bệnh.

Phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu nên hạn chế uống nước dừa, vì nó có có thể làm giảm huyết áp và giải nhiệt. Sau 3 tháng đầu, nước dừa có thể giúp giảm cơn nóng trong cơ thể.

Nước dừa có thể được uống vào buổi sáng hoặc trưa, trước hoặc sau khi tập thể dục, và trước hoặc sau bữa ăn để tận dụng tối đa lợi ích của nó.

Đậu bắp chắc chắn không còn xa lạ đối với bữa cơm của người Việt Nam vì đây là loại rau dễ trồng và có thể ăn với nhiều món từ canh đến món xào hoặc luộc để chấm nước thịt. Tuy nhiên bạn có biết đậu bắp có tác dụng gì cho cơ thể không?

