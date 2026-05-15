Vì sao Triệu Lệ Dĩnh tạm ngừng đóng phim gây chú ý khắp cõi mạng?

Sao quốc tế 15/05/2026 12:10

Việc Triệu Lệ Dĩnh chưa nhận dự án mới suốt thời gian dài đang trở thành chủ đề được bàn luận mạnh trên mạng xã hội Trung Quốc. Không chỉ đơn thuần là chuyện một diễn viên nghỉ ngơi, sự im ắng của nữ diễn viên gây chú ý bởi nhiều lý do đặc biệt liên quan đến vị thế và hình ảnh của cô trong làng giải trí Hoa ngữ.

Triệu Lệ Dĩnh vốn nổi tiếng với hình ảnh “liều mạng vì công việc”. Suốt nhiều năm, nữ diễn viên gần như xuất hiện liên tục trên màn ảnh với mật độ dày đặc. Từ phim truyền hình, điện ảnh đến quảng cáo và sự kiện thương mại, cô hầu như không có quãng nghỉ dài. Chính vì vậy, việc nữ diễn viên bất ngờ giảm nhịp công việc tạo cảm giác khác lạ với khán giả đã quen nhìn thấy cô liên tục trên phim trường.

Một nguyên nhân khác khiến câu chuyện gây bàn tán nằm ở thời điểm hiện tại của thị trường Hoa ngữ. Trong khi nhiều tiểu hoa đán thế hệ 8X như Dương Mịch, Đường Yên hay Lưu Thi Thi liên tục quay phim, tham gia show và cạnh tranh vị trí trên màn ảnh, Triệu Lệ Dĩnh lại gần như “biến mất” khỏi guồng quay này.

Sự đối lập đó càng khiến dư luận tò mò liệu nữ diễn viên đang thật sự nghỉ ngơi hay chuẩn bị cho một bước chuyển mới trong sự nghiệp.

Vì sao Triệu Lệ Dĩnh tạm ngừng đóng phim gây chú ý khắp cõi mạng? - Ảnh 1

Ngoài ra, Triệu Lệ Dĩnh còn là ngôi sao có khả năng bảo chứng thành tích phim ảnh. Nhiều năm qua, tên tuổi của cô gắn liền với các dự án đạt rating cao và có sức hút thương mại lớn. Tuy nhiên, một số dự án phim gần đây nhất của cô lại chưa có doanh thu như kỳ vọng. Vậy nên, việc tạm ngưng đóng phim khiến khán giả nghĩ nữ diễn viên đang muốn cân bằng lại công việc để lựa chọn dự án có sức nặng hơn về kịch bản.

Không ít khán giả cũng cho rằng việc cô tạm ngưng đóng phim gây chú ý bởi hiếm có ngôi sao hạng A nào đang ở thời kỳ ổn định danh tiếng lại chủ động “sống chậm” giữa môi trường cạnh tranh khốc liệt như Cbiz.

Vì sao Triệu Lệ Dĩnh tạm ngừng đóng phim gây chú ý khắp cõi mạng? - Ảnh 2

Bên cạnh đó, hình ảnh đời thường gần đây của Triệu Lệ Dĩnh cũng tạo nhiều thảo luận. Thay vì xuất hiện với lịch trình dày đặc hay ê-kíp đông đảo, nữ diễn viên thường được bắt gặp với phong cách giản dị, đi cà phê hoặc gặp gỡ bạn bè. Sự thay đổi này khiến công chúng cảm nhận rõ hơn việc cô đang ưu tiên cuộc sống cá nhân thay vì hào quang showbiz.

Một lý do khác khiến câu chuyện được quan tâm là bởi Triệu Lệ Dĩnh nhiều năm qua luôn được xem là hình mẫu “nữ cường” của Cbiz. Từ xuất phát điểm không nổi bật đến vị trí sao hạng A, cô xây dựng sự nghiệp bằng cường độ làm việc khắc nghiệt. Vì vậy, việc nữ diễn viên lựa chọn nghỉ ngơi khiến nhiều khán giả xem đây như dấu hiệu cho thấy áp lực trong giới giải trí ngày càng lớn, ngay cả với những nghệ sĩ đã ở đỉnh cao danh tiếng.

Triệu Lệ Dĩnh tạm dừng đóng phim đã hơn 1 năm

Triệu Lệ Dĩnh tạm dừng đóng phim đã hơn 1 năm

Thời gian gần đây, khán giả thỉnh thoảng bắt gặp nữ diễn viên xuất hiện tại quán cà phê hoặc đi dạo cùng bạn bè với phong cách giản dị, thoải mái. Hình ảnh đời thường của Triệu Lệ Dĩnh được nhận xét khác xa vẻ bận rộn thường thấy trên màn ảnh.

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