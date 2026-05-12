Triệu Lệ Dĩnh tạm dừng đóng phim đã hơn 1 năm

Sao quốc tế 12/05/2026 00:16

Thời gian gần đây, khán giả thỉnh thoảng bắt gặp nữ diễn viên xuất hiện tại quán cà phê hoặc đi dạo cùng bạn bè với phong cách giản dị, thoải mái. Hình ảnh đời thường của Triệu Lệ Dĩnh được nhận xét khác xa vẻ bận rộn thường thấy trên màn ảnh.

Theo truyền thông Trung Quốc, lần gần nhất Triệu Lệ Dĩnh hoàn thành một dự án phim là tác phẩm “Tiểu thành đại sự” vào tháng 5.2025. Từ đó đến nay, nữ diễn viên gần như không có lịch trình công khai đáng chú ý và cũng chưa thấy tham gia đoàn phim mới. Trong bối cảnh nhiều gương mặt thuộc lứa tiểu hoa đán thế hệ 8X như Dương Mịch, Đường Yên hay Lưu Thi Thi liên tục xuất hiện trên phim trường, sự vắng bóng của Triệu Lệ Dĩnh càng khiến công chúng tò mò.

Một số tin đồn cho rằng nữ diễn viên đã tái hợp với chồng cũ Phùng Thiệu Phong và tập trung chăm sóc con trai. Tuy nhiên, giống nhiều lần trước, Triệu Lệ Dĩnh không phản hồi về đời sống riêng tư.

Trong cuộc phỏng vấn hồi đầu năm, nữ diễn viên từng chia sẻ rằng sau khi hoàn thành phim “Tiểu thành đại sự”, cô muốn tự cho mình một khoảng nghỉ dài để trở về với cuộc sống đời thường. Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Triệu Lệ Dĩnh thừa nhận bản thân đã trải qua quãng thời gian làm việc với cường độ rất lớn.

Triệu Lệ Dĩnh tạm dừng đóng phim đã hơn 1 năm - Ảnh 1

Từ hình ảnh “tiểu hoa đán mặt tròn” đến ngôi sao hạng A của màn ảnh Hoa ngữ, Triệu Lệ Dĩnh xây dựng sự nghiệp bằng lịch làm việc dày đặc. Chỉ riêng giai đoạn 2024 - 2025, cô góp mặt trong nhiều dự án phim truyền hình, phim điện ảnh lẫn chương trình giải trí. Khối lượng công việc lớn giúp nữ diễn viên liên tục gặt hái giải thưởng và duy trì sức hút hàng đầu, nhưng đồng thời cũng khiến cô gần như không có thời gian cho bản thân.

Nữ diễn viên từng kể rằng khi xem lại bộ phim "Nữ hán tử chân ái công thức", cô mới nhớ mình từng đến Australia để quay phim vì trước đó quá bận rộn nên gần như không còn ký ức rõ ràng về chuyến đi.

Ngoài lý do nghỉ ngơi, Triệu Lệ Dĩnh được cho là muốn dành nhiều thời gian hơn cho con trai trong giai đoạn trưởng thành. Một số nguồn tin cho biết cô không muốn bỏ lỡ tuổi thơ của con vì công việc liên tục kéo dài nhiều năm qua.

Triệu Lệ Dĩnh tạm dừng đóng phim đã hơn 1 năm - Ảnh 2

Thời gian gần đây, khán giả thỉnh thoảng bắt gặp nữ diễn viên xuất hiện tại quán cà phê hoặc đi dạo cùng bạn bè với phong cách giản dị, thoải mái. Hình ảnh đời thường của Triệu Lệ Dĩnh được nhận xét khác xa vẻ bận rộn thường thấy trên màn ảnh.

Dù tạm thời chưa trở lại phim trường, Triệu Lệ Dĩnh vẫn được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo dấu ấn tại mùa giải thưởng sắp tới. Giới truyền thông Trung Quốc đánh giá cô là một trong những ứng viên đáng chú ý tại giải Bạch Ngọc Lan nhờ vai diễn trong phim “Tiểu thành đại sự”.

Sau nhiều năm liên tục chạy theo guồng quay công việc, việc Triệu Lệ Dĩnh chọn sống chậm lại được xem là bước chuyển dễ hiểu của một nghệ sĩ đã đạt đến đỉnh cao danh tiếng

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Được chụp một cách vô tình, bức ảnh của Triệu Lệ Dĩnh tạo ra giá trị 'khủng'

Đầu năm 2023, Triệu Lệ Dĩnh đã chụp một bộ ảnh tại Tuyền Châu, trong đó có vài bức ảnh cô cài trâm hoa, một nét văn hóa truyền thống của người dân làng Xunpu, Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Bức ảnh được đánh giá rất đẹp và nổi khắp các mạng xã hội, cùng với đó là câu tương truyền: "Kiếp này cài hoa, kiếp sau xinh đẹp như hoa" khiến văn hóa cài trâm hoa trở nên nổi tiếng. Từ đó, có rất nhiều khách du lịch kéo tới làng để chụp ảnh cài trâm hoa.

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