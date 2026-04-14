Triệu Lệ Dĩnh liệu có đúng đắn khi từ chối Sở Kiều Truyện 2?

Sao quốc tế 14/04/2026 14:50

Sau nhiều năm lên sóng, Sở Kiều Truyện vẫn được xem là một trong những bộ phim cổ trang nữ chủ nổi bật. Dù nhận được sự mong đợi từ khán giả và nhiều lời mời gọi từ phía nhà sản xuất, Triệu Lệ Dĩnh nhiều lần công khai từ chối tham gia phần 2.

Ở góc độ thị trường, đây được xem là lựa chọn gây tiếc nuối. Một tác phẩm từng tạo tiếng vang lớn như Sở Kiều Truyện nếu có phần tiếp theo gần như chắc chắn sẽ thu hút khán giả và mang lại lợi nhuận đáng kể. Không ít ý kiến cho rằng nữ diễn viên đã bỏ lỡ cơ hội an toàn để tiếp tục duy trì sức nóng.

Tuy nhiên, nhìn ở khía cạnh nghề nghiệp, quyết định này lại cho thấy sự tính toán rõ ràng. Trong phần đầu, nhân vật Sở Kiều được xây dựng gắn liền với hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh - một nữ chính mạnh mẽ, kiên cường, đi lên từ thân phận thấp kém. Để thể hiện trọn vẹn vai diễn, cô đã trực tiếp tham gia nhiều cảnh hành động, chấp nhận điều kiện quay khắc nghiệt, qua đó tạo nên một hình tượng khó thay thế.

Dù thành công về mặt hình ảnh và diễn xuất, phần 1 lại khép lại với nhiều chi tiết chưa được giải quyết, khiến câu chuyện còn dang dở. Theo đánh giá của một bộ phận khán giả, kế hoạch thực hiện phần 2 chủ yếu nhằm tận dụng sức hút sẵn có của thương hiệu, trong khi chất lượng kịch bản và định hướng sản xuất chưa thực sự được đảm bảo.

Với một diễn viên đề cao kịch bản và chiều sâu nhân vật như Triệu Lệ Dĩnh, việc tiếp tục tham gia trong bối cảnh này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu chất lượng không đạt kỳ vọng, phần tiếp theo có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hình tượng đã được xây dựng trước đó.

Bên cạnh đó, lựa chọn của nữ diễn viên còn phản ánh định hướng phát triển lâu dài. Thay vì gắn chặt với một vai diễn thành công, cô liên tục thử sức ở nhiều thể loại khác nhau, từ cổ trang đến hiện đại, qua đó tránh bị đóng khung hình ảnh. Đây cũng là cách giúp cô duy trì sức hút ổn định trong nhiều năm.

Ngoài yếu tố cá nhân, quyết định từ chối cũng được cho là xuất phát từ kinh nghiệm làm nghề. Trong quá khứ, Triệu Lệ Dĩnh từng đối mặt với những thay đổi kịch bản hoặc định hướng sản xuất ảnh hưởng đến chất lượng tổng thể. Vì vậy, việc thận trọng với các dự án tiếp theo, đặc biệt là những phần phim khai thác lại thương hiệu, được xem là lựa chọn an toàn về lâu dài.

Từ những yếu tố trên, có thể thấy việc từ chối tham gia Sở Kiều Truyện 2 không đơn thuần là quyết định mang tính cảm tính. Đây là bước đi thể hiện sự cân nhắc giữa chất lượng tác phẩm, hình ảnh cá nhân và định hướng nghề nghiệp. Trong bối cảnh thị trường phim ảnh ngày càng cạnh tranh, lựa chọn này phần nào cho thấy cách Triệu Lệ Dĩnh ưu tiên sự bền vững thay vì lợi ích ngắn hạn.

Triệu Lệ Dĩnh và phim Sở Kiều truyện bất ngờ hưởng lợi nhờ phần 2

Sau khi “Băng hồ trọng sinh” (tức Sở Kiều truyện 2) lên sóng nhưng không đạt kỳ vọng, khán giả có xu hướng quay trở lại xem bản cũ.

