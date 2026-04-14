Sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động vì vấn đề sức khỏe, Triệu Lộ Tư chuẩn bị trở lại màn ảnh với dự án cổ trang Triều Hoa Bất Kiến Sầu. Đây là tác phẩm do đạo diễn Y Tranh, người đứng sau thành công của Thương Lan Quyết cầm trịch.

Triệu Lộ Tư từng ghi dấu ấn qua loạt phim nổi bật như Tinh Hán Xán Lạn (đóng cùng Ngô Lỗi), Vụng Trộm Không Thể Giấu (đóng cùng Trần Triết Viễn). Những thành công này giúp cô nhanh chóng vươn lên trở thành gương mặt được yêu thích của thế hệ diễn viên trẻ. Tuy nhiên, việc gián đoạn hoạt động hơn một năm khiến màn tái xuất của nữ diễn viên càng được chú ý.

Theo thông tin lan truyền, nam chính của Triều Hoa Bất Kiến Sầu sẽ do Tăng Thuấn Hy đảm nhận. Bên cạnh đó, phim còn có sự góp mặt của các diễn viên trẻ như Trương Khang Lạc và Khổng Tuyết Nhi. Dù sở hữu ê-kíp và dàn cast được đánh giá cao, dự án lại bất ngờ vướng tranh cãi ngay từ khi chưa bấm máy.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ vai nam chính Tạ Bất Thần. Trong nguyên tác, đây là nhân vật có tính cách phức tạp, vừa là nam chính vừa mang màu sắc phản diện.

Nhân vật này từng gây ra nhiều tranh cãi khi có những hành động cực đoan, thậm chí liên quan đến bi kịch của nữ chính, tạo nên mối quan hệ yêu - hận đan xen. Chính vì vậy, không ít ý kiến cho rằng đây là kiểu vai khó ghi điểm với khán giả đại chúng.

Bên cạnh đó, thời lượng xuất hiện của Tạ Bất Thần trong nguyên tác bị đánh giá là khá hạn chế, gần như không tương xứng với vị trí nam chính. Điều này khiến một bộ phận người hâm mộ của Tăng Thuấn Hy lo ngại rằng vai diễn sẽ không đủ đất diễn để tạo dấu ấn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến định hướng phát triển sự nghiệp của anh.

Thực tế, sau thành công từ Liên Hoa Lâu, Tăng Thuấn Hy vẫn chưa có thêm dự án nào đạt hiệu ứng tương tự. Một số tác phẩm gần đây chưa đạt kỳ vọng về thành tích, khiến khán giả càng đặt nhiều dấu hỏi về lựa chọn vai diễn tiếp theo của nam diễn viên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vi-sao-tang-thuan-hy-ong-phim-moi-cung-trieu-lo-tu-gay-tranh-cai-757754.html