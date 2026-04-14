Vì sao Tăng Thuấn Hy đóng phim mới cùng Triệu Lộ Tư gây tranh cãi?

Sao quốc tế 14/04/2026 16:42

Sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động vì vấn đề sức khỏe, Triệu Lộ Tư chuẩn bị trở lại màn ảnh với dự án cổ trang Triều Hoa Bất Kiến Sầu. Đây là tác phẩm do đạo diễn Y Tranh, người đứng sau thành công của Thương Lan Quyết cầm trịch.

Triệu Lộ Tư từng ghi dấu ấn qua loạt phim nổi bật như Tinh Hán Xán Lạn (đóng cùng Ngô Lỗi), Vụng Trộm Không Thể Giấu (đóng cùng Trần Triết Viễn). Những thành công này giúp cô nhanh chóng vươn lên trở thành gương mặt được yêu thích của thế hệ diễn viên trẻ. Tuy nhiên, việc gián đoạn hoạt động hơn một năm khiến màn tái xuất của nữ diễn viên càng được chú ý. 

Theo thông tin lan truyền, nam chính của Triều Hoa Bất Kiến Sầu sẽ do Tăng Thuấn Hy đảm nhận. Bên cạnh đó, phim còn có sự góp mặt của các diễn viên trẻ như Trương Khang Lạc và Khổng Tuyết Nhi. Dù sở hữu ê-kíp và dàn cast được đánh giá cao, dự án lại bất ngờ vướng tranh cãi ngay từ khi chưa bấm máy.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ vai nam chính Tạ Bất Thần. Trong nguyên tác, đây là nhân vật có tính cách phức tạp, vừa là nam chính vừa mang màu sắc phản diện.

Nhân vật này từng gây ra nhiều tranh cãi khi có những hành động cực đoan, thậm chí liên quan đến bi kịch của nữ chính, tạo nên mối quan hệ yêu - hận đan xen. Chính vì vậy, không ít ý kiến cho rằng đây là kiểu vai khó ghi điểm với khán giả đại chúng.

Bên cạnh đó, thời lượng xuất hiện của Tạ Bất Thần trong nguyên tác bị đánh giá là khá hạn chế, gần như không tương xứng với vị trí nam chính. Điều này khiến một bộ phận người hâm mộ của Tăng Thuấn Hy lo ngại rằng vai diễn sẽ không đủ đất diễn để tạo dấu ấn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến định hướng phát triển sự nghiệp của anh.

Thực tế, sau thành công từ Liên Hoa Lâu, Tăng Thuấn Hy vẫn chưa có thêm dự án nào đạt hiệu ứng tương tự. Một số tác phẩm gần đây chưa đạt kỳ vọng về thành tích, khiến khán giả càng đặt nhiều dấu hỏi về lựa chọn vai diễn tiếp theo của nam diễn viên.

Triệu Lộ Tư im lặng trước ồn ào quảng cáo sai sự thật

Triệu Lộ Tư im lặng trước ồn ào quảng cáo sai sự thật

Gần đây, vụ việc thương hiệu thực phẩm chức năng Youthit bị phanh phui là “hàng ngoại giả” gây xôn xao dư luận tại Trung Quốc.

Triệu Lộ Tư im lặng trước ồn ào quảng cáo sai sự thật

Triệu Lộ Tư im lặng trước ồn ào quảng cáo sai sự thật

Loạt ảnh đời thường của Triệu Lộ Tư 'gây sốt'

Loạt ảnh đời thường của Triệu Lộ Tư 'gây sốt'

Triệu Lộ Tư tỏ ra bức xúc do lép vế trước Ngu Thư Hân

Triệu Lộ Tư tỏ ra bức xúc do lép vế trước Ngu Thư Hân

Vì sao mọi món đồ Triệu Lộ Tư diện đều có khả năng tạo nên cơn sốt?

Vì sao mọi món đồ Triệu Lộ Tư diện đều có khả năng tạo nên cơn sốt?

Triệu Lộ Tư đã hơn một năm không đóng phim, nguy cơ bỏ lỡ nhiều tài nguyên phim?

Triệu Lộ Tư đã hơn một năm không đóng phim, nguy cơ bỏ lỡ nhiều tài nguyên phim?

Triệu Lộ Tư 'gây sốt' với loạt ảnh đời thường trên mạng xã hội

Triệu Lộ Tư 'gây sốt' với loạt ảnh đời thường trên mạng xã hội

Đưa con đi ăn tiệc họ hàng, tôi "sốc ngất" khi một người phụ nữ lạ lao đến giật tóc con trai để đi xét nghiệm ADN

Đưa con đi ăn tiệc họ hàng, tôi "sốc ngất" khi một người phụ nữ lạ lao đến giật tóc con trai để đi xét nghiệm ADN

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Phản ứng nhanh chóng, nam thiếu niên cứu bạn bị điện giật trên sân bóng và cái kết

Phản ứng nhanh chóng, nam thiếu niên cứu bạn bị điện giật trên sân bóng và cái kết

Video 1 giờ 6 phút trước
Chăm mẹ chồng liệt giường 1 tháng, bà bất ngờ tặng sổ tiết kiệm 3 tỷ nhưng yêu cầu đi kèm khiến tôi "rụng rời"

Chăm mẹ chồng liệt giường 1 tháng, bà bất ngờ tặng sổ tiết kiệm 3 tỷ nhưng yêu cầu đi kèm khiến tôi "rụng rời"

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 15/4/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 15/4/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 7 loại mỹ phẩm của Nhật Bản

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 7 loại mỹ phẩm của Nhật Bản

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Vì sao Tăng Thuấn Hy đóng phim mới cùng Triệu Lộ Tư gây tranh cãi?

Vì sao Tăng Thuấn Hy đóng phim mới cùng Triệu Lộ Tư gây tranh cãi?

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước
Nghe tiếng khóc, người dân phát hiện bé trai bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh khiến ai cũng xót xa

Nghe tiếng khóc, người dân phát hiện bé trai bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh khiến ai cũng xót xa

Video 1 giờ 36 phút trước
Hàng xóm báo có bóng người lù lù trước cửa mỗi đêm, tôi lén lắp camera rồi "ngã quỵ" khi nhìn vào màn hình

Hàng xóm báo có bóng người lù lù trước cửa mỗi đêm, tôi lén lắp camera rồi "ngã quỵ" khi nhìn vào màn hình

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
NÓNG: Danh tính nữ tài xế lái ô tô gây tai nạn liên hoàn trên đường phố Hà Nội

NÓNG: Danh tính nữ tài xế lái ô tô gây tai nạn liên hoàn trên đường phố Hà Nội

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
Nửa đêm thấy vợ quỳ gối dâng 30 triệu cho chị ô sin, tôi "chết đứng" khi nghe bí mật họ đang cố che giấu

Nửa đêm thấy vợ quỳ gối dâng 30 triệu cho chị ô sin, tôi "chết đứng" khi nghe bí mật họ đang cố che giấu

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước

NÓNG: Bé gái 9 tuổi có 34 vết bầm nghi bị mẹ ruột bạo hành ở Đắk Lắk

NÓNG: Bé gái 9 tuổi có 34 vết bầm nghi bị mẹ ruột bạo hành ở Đắk Lắk

Tử vi thứ Tư 15/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Tư 15/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/4/2026, 3 con giáp một bước thành đại gia, tiền tỷ căng ví, ung dung hưởng Phước, may mắn ngập lối

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/4/2026, 3 con giáp một bước thành đại gia, tiền tỷ căng ví, ung dung hưởng Phước, may mắn ngập lối

Con trai Lâm Chí Dĩnh gây chú ý với chiều cao nổi bật, gương mặt tuấn tú

Con trai Lâm Chí Dĩnh gây chú ý với chiều cao nổi bật, gương mặt tuấn tú

Trần Đô Linh và Cúc Tịnh Y gây chú ý khi thể hiện hai sắc thái đối lập trong tạo hình hồ ly

Trần Đô Linh và Cúc Tịnh Y gây chú ý khi thể hiện hai sắc thái đối lập trong tạo hình hồ ly

'Bạch nhật đề đăng' sa sút thành tích, Địch Lệ Nhiệt Ba áp lực

'Bạch nhật đề đăng' sa sút thành tích, Địch Lệ Nhiệt Ba áp lực

Triệu Lệ Dĩnh liệu có đúng đắn khi từ chối Sở Kiều Truyện 2?

Triệu Lệ Dĩnh liệu có đúng đắn khi từ chối Sở Kiều Truyện 2?

Ngu Thư Hân và Hà Dữ tái hợp trong dự án phim mới 'Niệm Tương Tư'

Ngu Thư Hân và Hà Dữ tái hợp trong dự án phim mới 'Niệm Tương Tư'

Loạt khoảnh khắc thân thiết của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ bất ngờ 'gây sốt'

Loạt khoảnh khắc thân thiết của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ bất ngờ 'gây sốt'