Giá vàng hôm nay, ngày 31/5/2026: Người mua trong tháng 5 đã lỗ 10 triệu đồng mỗi lượng

Đời sống 31/05/2026 09:59

Hôm nay, ngày 31/5/2026, giá vàng liên tiếp đi xuống khiến người mua trong tháng 5 đã lỗ lên đến 10 triệu đồng mỗi lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 31/5, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) được mua vào 156 triệu đồng/lượng, bán ra 159 triệu đồng, giảm 2,5 triệu đồng sau một tuần. Nếu so với giá bán ra ở mức 166 triệu đồng/lượng vào đầu tháng 5 thì sau một tháng mỗi lượng vàng miếng giảm 7 triệu đồng. Tuy nhiên, cộng thêm chênh lệch giá mua bán vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng thì người mua đã lỗ đến 10 triệu đồng/lượng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng giảm 2,2 triệu đồng sau một tuần khi mua vào còn 155,8 triệu đồng và bán ra xuống 158,8 triệu đồng. Tính chung cả tháng 5, mỗi lượng vàng nhẫn SJC giảm 6,7 triệu đồng. Cộng thêm chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn thì người mua cũng lỗ đến 9,7 triệu đồng sau một tháng.

Giá vàng hôm nay, ngày 31/5/2026: Người mua trong tháng 5 đã lỗ 10 triệu đồng mỗi lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin báo Người Lao Động, giá vàng hôm nay 31/5 đóng cửa tuần giao dịch ở mức 4.540 USD/ounce, tăng trở lại khoảng 30 USD/ounce so với cuối tuần trước.

Trong tuần, giá vàng biến động rất mạnh với biên độ hàng trăm USD/ounce. Mốc thấp nhất, giá vàng lùi sâu chỉ còn 4.370 USD/ounce trong khi ngay sau đó tăng mạnh lên xấp xỉ 4.600 USD/ounce.

Những diễn biến mới nhất về cuộc xung đột ở Trung Đông, biến động của giá dầu thô và đồng USD đang tác động tới giá vàng. Trong dự báo mới nhất trên Kitco, cả giới phân tích lẫn chuyên gia đều cho rằng kim loại quý sẽ tăng tiếp.

Trong nhóm chuyên gia Phố Wall, có 12 nhà đầu tư tham gia khảo sát, 75% dự báo giá vàng tăng tiếp, chỉ 17% cho rằng giá sẽ giảm và 8% còn lại nêu quan điểm giá đi ngang.

Tương tự, tâm lý của nhà đầu tư cá nhân cũng tích cực. Kết quả khảo sát trực tuyến ở Main Street với 39 nhà đầu tư tham gia, cho thấy 44% người tham gia kỳ vọng giá vàng có cơ hội tăng tiếp; 26% cho rằng giá giảm và số còn lại 31% nói giá đi ngang.

Ông Lukman Otunuga, quản lý cấp cao về phân tích thị trường tại FXTM, cho biết việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Iran và Mỹ đã mang lại kỳ vọng cho thị trường toàn cầu, dù chưa ký kết chính thức. Dù vậy, vàng - vốn được coi là tài sản trú ẩn an toàn - thường chịu áp lực đi xuống, nhưng vẫn tiếp tục tăng cùng với thị trường chứng khoán.

Diễn biến trên tiếp tục cho thấy vàng chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi USD và kỳ vọng về lãi suất. Giá dầu Brent đang hướng tới mức giảm mạnh nhất trong tháng kể từ năm 2020 - sự suy yếu hơn nữa trên thị trường dầu mỏ có thể làm giảm bớt nỗi lo lạm phát. Nếu USD yếu hơn, vàng có thể nhận được thêm động lực tăng giá trong tuần tới.

Giá vàng hôm nay, ngày 30/5/2026: Bật tăng mạnh, đắt hơn thế giới gần 15 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/5/2026: Bật tăng mạnh, đắt hơn thế giới gần 15 triệu đồng

Hôm nay, ngày 30/5/2026 giá vàng trong nước bật tăng trở lại sau khi lao dốc trong ngày hôm qua. Hiện mỗi lượng vàng miếng SJC cao hơn thế giới 14,6 triệu đồng.

