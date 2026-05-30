Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam chủ nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường ở TP.HCM

Đời sống 30/05/2026 10:49

Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đăng Thu (ngụ phường Bình Lợi Trung) và Nguyễn Đăng Hải (ngụ phường Tân Định) là chủ nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường để điều tra về tội "sản xuất, buôn bán hàng cấm".

Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 29/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết đã bắt 2 ông Nguyễn Đăng Thu (SN 1971) và Nguyễn Đăng Hải (SN 1960) để điều tra hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng cấm" là thuốc Đông dược.

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Bắt giữ Nguyễn Đăng Thu (SN 1971) và Nguyễn Đăng Hải (SN 1960) để điều tra hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng cấm". Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Đây là chuyên án được khám phá khi thực hiện cao điểm 45 ngày đêm "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn – Xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030".

Qua công tác nắm tình hình và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã phát hiện đường dây "sản xuất, buôn bán hàng cấm" là thuốc Đông dược quy mô lớn, liên quan nhiều đối tượng, hoạt động mở rộng đến nhiều địa phương trên cả nước. Từ đó, đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

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Bên trong cơ sở sản xuất thuốc Đông dược Bảo Thanh Đường. Ảnh: VietNamNet. 

Theo thông tin báo VietNamNet, triển khai kế hoạch phá án, nhiều tổ công tác của PC03 phối hợp cùng Sở Y tế TPHCM tiến hành kiểm tra, khám xét các cơ sở sản xuất, buôn bán thuốc Đông dược của nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường tại số 212/8 đường Lê Lai (phường Bến Thành) và số 151B Nguyễn Thượng Hiền (phường Bình Lợi Trung). Các cơ sở này do Nguyễn Đăng Thu (SN 1971) và Nguyễn Đăng Hải (SN 1960) làm chủ.

Song song đó, Ban chuyên án đã cử mũi trinh sát phối hợp cùng công an các địa phương phía Bắc để truy xét những điểm tiêu thụ thuốc do hai đối tượng này sản xuất và phân phối. Cơ quan công an đã bắt giữ Thu và Hải, thu giữ lượng lớn sản phẩm thuốc Đông dược trị giá hơn 1,8 tỷ đồng.

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan điều tra xác định từ tháng 3/2024 đến nay, các đối tượng đã sản xuất và tuồn ra thị trường số thuốc trị giá hơn 10 tỷ đồng.

Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam chủ nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường ở TP.HCM - Ảnh 3

Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam chủ nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường ở TP.HCM - Ảnh 4

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Một số hình ảnh tại bên trong cơ sở sản xuất Bảo Thanh Đường. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Trong thời gian tới, chuyên án sẽ tiếp tục truy xét làm rõ các đối tượng cung cấp nguyên liệu, tiêu thụ thuốc Đông dược để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoạt động của các đối tượng là hành vi đặc biệt nguy hiểm gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào ngành y tế và tiềm ẩn nguy cơ tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh, những người đang phải đấu tranh, chiến đấu chống lại bệnh tật.

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Nguyên liệu sản xuất. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Kết quả triệt phá băng nhóm trên một lần nữa khẳng định quyết tâm và hiệu quả của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, góp phần thực hiện thắng lợi cao điểm 45 ngày đêm của Công an TPHCM.

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Từ khóa:   nhà thuốc Bảo Thanh Đường sản xuất buôn bán hàng cấm tin mới

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