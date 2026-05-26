NÓNG: Danh tính các đối tượng trong đường dây tiêu thụ thịt lợn bệnh ở Đồng Nai

Đời sống 26/05/2026 11:30

Công an TP.Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can liên quan đường dây giết mổ, tiêu thụ heo bệnh, heo chết không kiểm dịch ra thị trường.

Theo thông tin từ VietNamnet, ngày 26/5, Công an TP Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với L.V.C. (SN 1988, ngụ ấp Dốc Mơ 1, xã Thống Nhất), N.D.D. (SN 1995, ngụ ấp Dốc Mơ 3, xã Thống Nhất) và L.M.P. (SN 1978, ngụ ấp Trung Bình, xã Lâm Tân, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Cùng vụ án, cơ quan điều tra cũng thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với L.T.X.H. (SN 1988, ngụ ấp Dốc Mơ 2, xã Thống Nhất) để phục vụ công tác điều tra về hành vi trên.

Vào khoảng 10h30 ngày 28/10/2025, trong quá trình tuần tra, nắm tình hình trên tuyến đường Đức Huy – Thanh Bình (ấp Dốc Mơ 3, xã Thống Nhất), Công an xã Thống Nhất phát hiện ông N.Đ.D. (SN 1971, ngụ phường Long Hưng) điều khiển xe máy chở thịt heo (lợn) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

NÓNG: Danh tính các đối tượng trong đường dây tiêu thụ thịt lợn bệnh ở Đồng Nai - Ảnh 1
Các đối tượng tại cơ quan Công an - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có một sọt và một bao chứa thịt heo đã giết mổ, cạo lông, cắt đầu và xẻ thành từng miếng với tổng trọng lượng khoảng 152kg. Tuy nhiên, ông D. không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch, giấy tờ mua bán cũng như nguồn gốc xuất xứ của số thịt trên.

Làm việc với công an, ông D. khai nhận mua toàn bộ số thịt heo từ một người tên Công tại ấp Dốc Mơ 3 với giá 30.000 đồng/kg. Đáng chú ý, số heo này không có giấy kiểm dịch, trong đó có con đã chết trước khi giết mổ, nghi nhiễm bệnh. Sau đó, ông D. vận chuyển về phường Long Hưng để chế biến heo quay bán cho người tiêu dùng.

Từ lời khai trên, Công an xã Thống Nhất mở rộng điều tra, đồng loạt kiểm tra nhiều điểm nuôi nhốt, giết mổ heo trái phép trên địa bàn và phát hiện nhiều đối tượng có dấu hiệu liên quan đến hoạt động mua bán, giết mổ heo bệnh đưa ra thị trường tiêu thụ.

NÓNG: Danh tính các đối tượng trong đường dây tiêu thụ thịt lợn bệnh ở Đồng Nai - Ảnh 2
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Tại các địa điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 28 con heo sống cùng 1 con heo chết có biểu hiện bệnh lý với tổng trọng lượng khoảng 1,1 tấn; 647kg thịt heo đã giết mổ được chứa trong thùng xốp, tủ đông nhưng không có giấy kiểm dịch, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngoài ra, công an còn thu giữ gần 89kg thịt heo đã được sơ chế, đóng gói trong bao bì không rõ nguồn gốc; cùng 5 con heo sống, 1 con heo chết và nhiều sản phẩm từ heo với tổng trọng lượng khoảng 570kg.

Toàn bộ tang vật đã được Công an xã Thống Nhất lập biên bản tạm giữ, đồng thời phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP Đồng Nai lấy mẫu xét nghiệm dịch bệnh, kiểm tra các chỉ tiêu an toàn thực phẩm để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Đạp xe đi dã ngoại, 2 học sinh rơi xuống vực sâu 50m

Đạp xe đi dã ngoại, 2 học sinh rơi xuống vực sâu 50m

Trong lúc đạp xe đi dã ngoại, 2 nam học sinh ở Đắk Lắk bất ngờ rơi xuống vực sâu khoảng 50m, bị thương nặng.

Xem thêm
Từ khóa:   tiêu thụ thịt lợn bệnh thực phẩm bẩn tin moi

TIN MỚI NHẤT

Trong vòng 30 ngày tới, 3 con giáp gặp thời khắc vàng, thu lộc tứ phương, giàu có hết phần thiên hạ, sống trong giàu sang

Trong vòng 30 ngày tới, 3 con giáp gặp thời khắc vàng, thu lộc tứ phương, giàu có hết phần thiên hạ, sống trong giàu sang

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/5/2026), 3 con giáp sau cầu danh đắc danh, một bước trở thành đại gia, ôm khối tài sản lớn 'không đếm xuể'

Cuối ngày hôm nay (26/5/2026), 3 con giáp sau cầu danh đắc danh, một bước trở thành đại gia, ôm khối tài sản lớn 'không đếm xuể'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Tai nạn kinh hoàng, xe buýt đâm vào xe bảo dưỡng đường cao tốc, 24 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng, xe buýt đâm vào xe bảo dưỡng đường cao tốc, 24 người bị thương

Video 1 giờ 16 phút trước
Phim Thư Tình Gửi Bà trở thành hiện tượng mới của phòng vé, gây sốt với điểm 9.2 trên Douban

Phim Thư Tình Gửi Bà trở thành hiện tượng mới của phòng vé, gây sốt với điểm 9.2 trên Douban

Sao quốc tế 1 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (27/5-28/5), 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (27/5-28/5), 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Trước ngày 1/6/2026, 3 con giáp TRỜI ban điềm lành, Tài Lộc đầy tay, đạp trúng rương vàng, phú quý vinh hiển

Trước ngày 1/6/2026, 3 con giáp TRỜI ban điềm lành, Tài Lộc đầy tay, đạp trúng rương vàng, phú quý vinh hiển

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Dương Tử gây chú ý với loạt ảnh đóng máy phim mới 'Hoa Ngọc Lan Nở, Người Lại Đến'

Dương Tử gây chú ý với loạt ảnh đóng máy phim mới 'Hoa Ngọc Lan Nở, Người Lại Đến'

Sao quốc tế 2 giờ 3 phút trước
Bộ phim lấy cảm hứng từ Võ Tắc Thiên của Lưu Hiểu Khánh tạo cơn sốt trực tuyến

Bộ phim lấy cảm hứng từ Võ Tắc Thiên của Lưu Hiểu Khánh tạo cơn sốt trực tuyến

Sao quốc tế 2 giờ 15 phút trước
NÓNG: Công an công bố 39 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, tìm người mua để điều tra

NÓNG: Công an công bố 39 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, tìm người mua để điều tra

Đời sống 2 giờ 25 phút trước
Nửa cuối tháng 4 âm lịch, 3 con giáp thời tới cản không kịp, Thần Tài theo bước, ban phát tiền vàng tiêu xài thả ga, giàu sang sung túc

Nửa cuối tháng 4 âm lịch, 3 con giáp thời tới cản không kịp, Thần Tài theo bước, ban phát tiền vàng tiêu xài thả ga, giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 26/5/2026: Thế giới tăng, trong nước giảm, người mua lỗ 5 triệu đồng/lượng so với đầu tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 26/5/2026: Thế giới tăng, trong nước giảm, người mua lỗ 5 triệu đồng/lượng so với đầu tháng

NÓNG: Công an công bố 39 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, tìm người mua để điều tra

NÓNG: Công an công bố 39 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, tìm người mua để điều tra

Đúng ngày mai, thứ Tư 27/5/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, tài vận cực tốt, may mắn gấp bội, phúc khí ngập lối

Đúng ngày mai, thứ Tư 27/5/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, tài vận cực tốt, may mắn gấp bội, phúc khí ngập lối

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Công an công bố 39 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, tìm người mua để điều tra

NÓNG: Công an công bố 39 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, tìm người mua để điều tra

Bé trai đuối nước mất ý thức, ngừng tim khi đi bơi ở bể gần nhà

Bé trai đuối nước mất ý thức, ngừng tim khi đi bơi ở bể gần nhà

Thời tiết oi bức kéo dài, 4 nhóm người này đối mặt nhiều rủi ro sức khỏe

Thời tiết oi bức kéo dài, 4 nhóm người này đối mặt nhiều rủi ro sức khỏe

Cháy lớn tại nhà máy Tôn Hoa Sen ở TP.HCM, thiêu rụi nhiều tài sản

Cháy lớn tại nhà máy Tôn Hoa Sen ở TP.HCM, thiêu rụi nhiều tài sản

Mạo danh cô chủ nhiệm để lừa hơn 50 triệu đồng tiền chữa bệnh của phụ huynh ở Đắk Lắk

Mạo danh cô chủ nhiệm để lừa hơn 50 triệu đồng tiền chữa bệnh của phụ huynh ở Đắk Lắk

Giá vàng hôm nay, ngày 26/5/2026: Thế giới tăng, trong nước giảm, người mua lỗ 5 triệu đồng/lượng so với đầu tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 26/5/2026: Thế giới tăng, trong nước giảm, người mua lỗ 5 triệu đồng/lượng so với đầu tháng