Một người mạo danh là cô giáo chủ nhiệm của con anh Định đã kết bạn qua Zalo với anh. Người này nói có thêm tổ chức từ thiện hỗ trợ, yêu cầu gia đình chuyển lại số tiền đã nhận để tổng hợp trước khi trao lại.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 25/5, ông Trịnh Văn Bắc, Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng (xã Cư Prao, Đắk Lắk), cho biết một phụ huynh của trường đã bị kẻ xấu mạo danh giáo viên của trường, cũng là cô giáo chủ nhiệm của người con trai để tiếp cận, lừa chuyển khoản hơn 50 triệu đồng. Gia đình nhận 50 triệu đồng tiền hỗ trợ từ nhà hảo tâm và trường học trên địa bàn trước đó. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. Theo ông Bắc, ông Trần Văn Định (trú tại xã Cư Prao) bị tai biến mạch máu não và mắc bệnh hở van tim nặng, không còn khả năng lao động. Ông Định một mình nuôi 3 con nhỏ, trong đó, 2 cháu học Trường THCS Lý Tự Trọng và cháu nhỏ còn lại học Trường Tiểu học Lê Hồng Phong.

Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của ông Định, Ban giám hiệu Trường THCS Lý Tự Trọng đã kêu gọi sự chung tay hỗ trợ từ giáo viên, phụ huynh và học sinh nhà trường. Tổng số tiền quyên góp được hơn 50 triệu đồng. Tin nhắn mạo danh giáo viên chủ nhiệm lừa tiền. Ảnh: Báo Dân Trí. Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, đến sáng 24/5, một người mạo danh là cô giáo chủ nhiệm của con anh Định đã kết bạn qua Zalo với anh. Người này nói có thêm tổ chức từ thiện hỗ trợ, yêu cầu gia đình chuyển lại số tiền đã nhận để tổng hợp trước khi trao lại.

Do chủ quan, anh Định không hỏi lại giáo viên chủ nhiệm hoặc đại diện nhà trường mà đã chuyển khoản hơn 50 triệu đồng theo yêu cầu của người này. Sau khi chuyển tiền, anh Định không nhận lại được tiền nên đã liên hệ với giáo viên chủ nhiệm lớp con mình. Khi đó anh mới biết bị lừa. Anh Định bị tai biến mạch máu não và mắc bệnh hở van tim nặng, không còn khả năng lao động. Ảnh: Báo Dân Trí. Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng cho rằng đây là vụ việc rất đau lòng, bởi kẻ gian lừa đảo cả người trong hoàn cảnh bị bệnh tật, kiệt quệ. Phía nhà trường đã cùng đại diện gia đình ông Định đến Công an xã Cư Prao để trình báo, phục vụ công tác xác minh.

