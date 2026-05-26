NÓNG: Công an công bố 39 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, tìm người mua để điều tra

Đời sống 26/05/2026 12:23

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa công bố 39 loại sản phẩm được xác định là hàng giả, đồng thời đề nghị các cá nhân, tổ chức từng mua, sử dụng các sản phẩm đã bị thu giữ khẩn trương phối hợp cung cấp thông tin, giao nộp sản phẩm chưa sử dụng trước ngày 29/5/2026.

Theo thông tin từ VTV News, Công an tỉnh Phú Thọ vừa công bố 54 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả và tìm người mua các sản phẩm giả này để phục vụ điều tra 2 vụ án hình sự về các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

 

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 54 lô hàng thuộc 39 loại sản phẩm được xác định là hàng giả.

Các sản phẩm này do các Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt, Công ty TNHH công nghệ sinh học Medipharm, Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group chịu trách nhiệm.

Đơn vị sản xuất là Công ty CP dược phẩm Santex, Công ty CP dược phẩm Bika Pharma, Công ty CP dược phẩm công nghệ cao Beatexpharm, Công ty TNHH dược phẩm Fusi, Công ty TNHH dược phẩm Hoàng Liên.

Danh sách các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe được xác định là hàng giả:

 

NÓNG: Công an công bố 39 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, tìm người mua để điều tra - Ảnh 1NÓNG: Công an công bố 39 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, tìm người mua để điều tra - Ảnh 2NÓNG: Công an công bố 39 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, tìm người mua để điều tra - Ảnh 3

Danh mục các thực phẩm bảo vệ sức khỏe được xác định là giả

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, tháng 7-2025, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 3 bị can về việc làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, xảy ra tại xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã tạm giữ 31 loại sản phẩm thực phẩm sức khỏe của Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group với tổng số lượng xác định là hơn 716.000 viên nén bao phim, 1.806 lít thực phẩm dạng lỏng, 31.710 gam dạng bột.

Mở rộng điều tra vụ án, ngày 1-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Dương Hưng Thịnh - Giám đốc Công ty TNHH dược phẩm Fusi - về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Quá trình điều tra xác định từ tháng 11-2020 đến 6-2025, Công ty TNHH dược phẩm Fusi ký hợp đồng sản xuất 37 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group .

Kết quả giám định xác định có 14 sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả với tổng giá trị hơn 875 triệu đồng.

Ngoài ra cơ quan điều tra xác định Công ty TNHH dược phẩm Fusi đã ký hợp đồng sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho nhiều công ty với tổng giá trị hàng xuất bán 137 tỉ đồng.

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