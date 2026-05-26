Đạo diễn Châu Tinh Trì công bố dự án phim mới sau thời gian dài im hơi lặng tiếng

Sao quốc tế 26/05/2026 11:40

Năm 2026 được xem là một mùa phim đặc biệt của điện ảnh Hoa ngữ khi hàng loạt tên tuổi lớn đồng loạt trở lại. Trong danh sách ấy, Châu Tinh Trì là cái tên tạo nhiều tò mò bậc nhất.

Không chỉ bởi từng là biểu tượng của dòng phim hài vô lý, Châu Tinh Trì còn được nhớ đến như người tạo nên thương hiệu “công phu kết hợp thể thao” qua bộ phim kinh điển Đội bóng Thiếu Lâm. Chính vì vậy, dự án điện ảnh mới mang tên Nữ túc nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của màn ảnh Hoa ngữ mùa hè 2026 ngay từ khi những thông tin đầu tiên được công bố. Với sự trở lại của Tinh gia ở vai trò biên kịch và đạo diễn, khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào một tác phẩm vừa hài hước, giàu cảm xúc, vừa có khả năng tái hiện hào quang từng làm nên tên tuổi ông.

Theo nhiều nguồn tin Trung Quốc, Nữ túc được khởi quay tại Thâm Quyến từ tháng 3/2025 và hoàn tất ghi hình vào tháng 6 cùng năm. Bộ phim kết hợp giữa bóng đá nữ, võ thuật Thiếu Lâm và yếu tố hài đặc trưng của Châu Tinh Trì.

Nội dung xoay quanh hành trình của một đội bóng nữ vượt qua định kiến để theo đuổi giấc mơ sân cỏ. Dù từng xuất hiện tin đồn phim sẽ ra mắt dịp Tết 2026, phía sản xuất cho biết tác phẩm vẫn đang trong giai đoạn hậu kỳ và dự kiến phát hành vào mùa hè.

Điểm khiến công chúng quan tâm không chỉ nằm ở đề tài thể thao mà còn ở tinh thần quen thuộc trong các tác phẩm của Châu Tinh Trì: những con người nhỏ bé, bị xem thường nhưng luôn nuôi khát vọng vươn lên. Nếu Đội bóng Thiếu Lâm từng dùng bóng đá để kể câu chuyện về những kẻ thất bại tìm lại giá trị bản thân, thì Nữ túc được kỳ vọng mở rộng tinh thần ấy sang hình ảnh các cô gái dám bước ra sân đấu để khẳng định chính mình.

Dàn diễn viên gồm Trương Tiểu Phỉ, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Nghệ Hưng cùng nhiều gương mặt liên quan đến bóng đá nữ càng làm sức hút của phim tăng cao.

Tuy nhiên, sự trở lại của Châu Tinh Trì cũng đi kèm áp lực lớn khi thị trường điện ảnh hiện nay đã thay đổi nhiều. Khán giả không còn dễ dàng bị chinh phục chỉ bằng yếu tố hoài niệm hay thương hiệu cũ. Vì vậy, Nữ túc không chỉ là màn tái xuất được mong chờ mà còn là phép thử quan trọng với Tinh gia. Nếu thành công, bộ phim có thể trở thành cú hích lớn của điện ảnh Hoa ngữ mùa hè 2026.

Phim Châu Tinh Trì chỉ thu 522 triệu đồng, thành tích rất khiêm tốn ở rạp Việt

Theo Box Office Vietnam, Đại thoại Tây du: Tiên lý kỳ duyên khép lại hành trình chiếu với doanh thu 522 triệu đồng - thành tích rất khiêm tốn ở rạp Việt.

