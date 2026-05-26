Danh tính nữ diễn viên rơi vào hoảng loạn sau khi kết hôn chỉ 45 ngày hẹn hò

Sao quốc tế 26/05/2026 15:14

Diễn viên Lee Seon Jeong mới đây chia sẻ về quãng thời gian khủng hoảng tinh thần sau cuộc hôn nhân chóng vánh, khi ly hôn chỉ sau khoảng 2 tháng chung sống.

Trên chương trình Video Star, Lee Seon Jeong cho biết cô kết hôn sau 45 ngày hẹn hò vào năm 2012. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân nhanh chóng đổ vỡ vì những khác biệt trong quá trình chung sống. Dù khẳng định không hối hận, nữ diễn viên thừa nhận quyết định kết hôn khi đó là vội vàng.

Khi được hỏi về nguyên nhân tan vỡ, cô thẳng thắn: “Chẳng phải ly hôn là vì sống với nhau không hợp sao? Không chỉ tâm hồn không hợp, mà cả cơ thể cũng không hợp. Thế là đủ rồi”.

 

Sau đổ vỡ, Lee Seon Jeong cho biết cô rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài, tìm đến tập luyện cường độ cao và rượu như một cách giải tỏa. Ban đầu, cô không nhận ra đây là vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần, bởi đã thực hiện các kiểm tra như CT và MRI nhưng không phát hiện bất thường.

“Khoảng 6 tháng sau tôi bắt đầu bị rối loạn hoảng sợ. Tôi không thể đến những nơi đông người như siêu thị. Tôi có cảm giác như sắp ngã quỵ và nghe thấy những âm thanh kỳ lạ”, cô nói.

Lee Seon Jeong cho biết những sang chấn tâm lý vẫn kéo dài nhiều năm sau biến cố, trong bối cảnh xã hội vẫn còn không ít định kiến đối với ly hôn. Nữ diễn viên thừa nhận từng sống trong cảm giác hối tiếc suốt một thời gian dài, song đang từng bước vượt qua và dần lấy lại sự ổn định tinh thần.

Lee Seon Jeong là diễn viên và gương mặt truyền hình người Hàn Quốc. Trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật, cô xuất hiện rải rác trên truyền hình và dần gây chú ý nhờ phong cách trò chuyện thẳng thắn, không né tránh khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân.

Trong lĩnh vực điện ảnh, Lee Seon Jeong từng góp mặt trong một số dự án như The Scent (2012), The Attorney (2013), Casa Amor: Exclusive for Ladies (2015) và The Wailing (2016). Tuy nhiên, phần lớn các vai diễn của cô đều ở mức phụ hoặc vai nhỏ, không tạo được dấu ấn đáng kể trong sự nghiệp.

Danh sách đề cử giải Giải Bạch Ngọc Lan năm nay gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc, đặc biệt là trường hợp của Tiêu Chiến và Tàng Hải Truyện.

