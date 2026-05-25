Dương Tử tiếp tục bùng nổ với phim mới đạt điểm nhiệt ấn tượng trên iQIYI

Tác phẩm mang tên Gia Nghiệp, chính thức phát sóng từ ngày 17/5/2026 với sự tham gia của hai diễn viên chính là Dương Tử và Hàn Đông Quân. Ngay từ khi công bố dự án, bộ phim đã nhận được nhiều sự quan tâm nhờ dàn diễn viên nổi tiếng cùng đề tài mang đậm màu sắc văn hóa truyền thống.

Bộ phim cổ trang Trung Quốc mới lên sóng của Dương Tử đang trở thành tâm điểm chú ý trên nền tảng iQIYI khi nhanh chóng vượt mốc 9.000 điểm nhiệt chỉ sau thời gian ngắn phát sóng. Thành tích này cho thấy sức hút đáng kể của tác phẩm ngay trong giai đoạn đầu ra mắt, đồng thời giúp bộ phim liên tục góp mặt trong nhóm nội dung được theo dõi nhiều nhất trên nền tảng.

Theo thông tin từ ê-kíp sản xuất, phim do đạo diễn Huệ Khải Đống thực hiện. Ông từng ghi dấu ấn với bộ phim đình đám Diên Hy Công Lược. Ngoài ra, Gia Nghiệp còn được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đường Phan Phạn, vốn sở hữu lượng độc giả khá đông tại Trung Quốc. Sự kết hợp giữa ê-kíp giàu kinh nghiệm và nguyên tác nổi tiếng đã tạo nền tảng chú ý cho phim từ trước khi lên sóng.

Bối cảnh của Gia Nghiệp được đặt vào thời nhà Minh, xoay quanh các gia tộc làm mực thỏi truyền thống ở vùng Huy Châu. Đây được xem là một trong số ít bộ phim truyền hình Hoa ngữ khai thác nghề chế tác Huy Mặc – loại mực nổi tiếng trong văn hóa thư pháp Trung Quốc. Chất liệu văn hóa đặc thù này giúp tác phẩm tạo được màu sắc riêng giữa thị trường phim cổ trang đang cạnh tranh mạnh mẽ.

Trong phim, Dương Tử vào vai Lý Trinh – con gái út của một gia tộc sản xuất mực danh tiếng. Trước nguy cơ cơ nghiệp tổ tiên sụp đổ cùng những biến cố liên quan đến vụ án “mực tiến vua”, cô buộc phải đứng ra gánh vác gia nghiệp, vượt qua định kiến giới và đấu đá nội bộ để khôi phục thương hiệu truyền thống của gia tộc.

Ở tuyến nam chính, Hàn Đông Quân đảm nhận vai Lạc Văn Khiêm (Thích Cửu), nhân vật giữ vai trò quan trọng trong hành trình trưởng thành của nữ chính cũng như các nút thắt xoay quanh thương trường và gia tộc thời cổ đại.

Ngay khi phát sóng, bộ phim ghi nhận lượng thảo luận tăng mạnh trên mạng xã hội nhờ đề tài nghề thủ công mang tính di sản văn hóa. Nhiều khán giả đánh giá cao phần hình ảnh, màu phim và bối cảnh được đầu tư công phu, đặc biệt là các phân đoạn tái hiện quy trình chế tác mực truyền thống. Bên cạnh đó, diễn xuất của Dương Tử trong những cảnh thể hiện áp lực gia tộc và quá trình trưởng thành của nhân vật cũng nhận về nhiều phản hồi tích cực.