Dương Tử tiếp tục bùng nổ với phim mới đạt điểm nhiệt ấn tượng trên iQIYI

Sao quốc tế 25/05/2026 18:05

Bộ phim cổ trang Trung Quốc mới ra mắt của Dương Tử đang trở thành tâm điểm chú ý trên iQIYI khi nhanh chóng vượt mốc 9.000 điểm nhiệt, cho thấy sức hút đáng kể ngay trong giai đoạn phát sóng đầu.

Bộ phim cổ trang Trung Quốc mới lên sóng của Dương Tử đang trở thành tâm điểm chú ý trên nền tảng iQIYI khi nhanh chóng vượt mốc 9.000 điểm nhiệt chỉ sau thời gian ngắn phát sóng. Thành tích này cho thấy sức hút đáng kể của tác phẩm ngay trong giai đoạn đầu ra mắt, đồng thời giúp bộ phim liên tục góp mặt trong nhóm nội dung được theo dõi nhiều nhất trên nền tảng.

Tác phẩm mang tên Gia Nghiệp, chính thức phát sóng từ ngày 17/5/2026 với sự tham gia của hai diễn viên chính là Dương Tử và Hàn Đông Quân. Ngay từ khi công bố dự án, bộ phim đã nhận được nhiều sự quan tâm nhờ dàn diễn viên nổi tiếng cùng đề tài mang đậm màu sắc văn hóa truyền thống.

Dương Tử tiếp tục bùng nổ với phim mới đạt điểm nhiệt ấn tượng trên iQIYI - Ảnh 1

Theo thông tin từ ê-kíp sản xuất, phim do đạo diễn Huệ Khải Đống thực hiện. Ông từng ghi dấu ấn với bộ phim đình đám Diên Hy Công Lược. Ngoài ra, Gia Nghiệp còn được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đường Phan Phạn, vốn sở hữu lượng độc giả khá đông tại Trung Quốc. Sự kết hợp giữa ê-kíp giàu kinh nghiệm và nguyên tác nổi tiếng đã tạo nền tảng chú ý cho phim từ trước khi lên sóng.

Bối cảnh của Gia Nghiệp được đặt vào thời nhà Minh, xoay quanh các gia tộc làm mực thỏi truyền thống ở vùng Huy Châu. Đây được xem là một trong số ít bộ phim truyền hình Hoa ngữ khai thác nghề chế tác Huy Mặc – loại mực nổi tiếng trong văn hóa thư pháp Trung Quốc. Chất liệu văn hóa đặc thù này giúp tác phẩm tạo được màu sắc riêng giữa thị trường phim cổ trang đang cạnh tranh mạnh mẽ.

Trong phim, Dương Tử vào vai Lý Trinh – con gái út của một gia tộc sản xuất mực danh tiếng. Trước nguy cơ cơ nghiệp tổ tiên sụp đổ cùng những biến cố liên quan đến vụ án “mực tiến vua”, cô buộc phải đứng ra gánh vác gia nghiệp, vượt qua định kiến giới và đấu đá nội bộ để khôi phục thương hiệu truyền thống của gia tộc.

Dương Tử tiếp tục bùng nổ với phim mới đạt điểm nhiệt ấn tượng trên iQIYI - Ảnh 2

Ở tuyến nam chính, Hàn Đông Quân đảm nhận vai Lạc Văn Khiêm (Thích Cửu), nhân vật giữ vai trò quan trọng trong hành trình trưởng thành của nữ chính cũng như các nút thắt xoay quanh thương trường và gia tộc thời cổ đại.

Ngay khi phát sóng, bộ phim ghi nhận lượng thảo luận tăng mạnh trên mạng xã hội nhờ đề tài nghề thủ công mang tính di sản văn hóa. Nhiều khán giả đánh giá cao phần hình ảnh, màu phim và bối cảnh được đầu tư công phu, đặc biệt là các phân đoạn tái hiện quy trình chế tác mực truyền thống. Bên cạnh đó, diễn xuất của Dương Tử trong những cảnh thể hiện áp lực gia tộc và quá trình trưởng thành của nhân vật cũng nhận về nhiều phản hồi tích cực.

Dương Tử ngày càng đánh mất thiện cảm với công chúng khi đóng 'Gia Nghiệp'

Dương Tử ngày càng đánh mất thiện cảm với công chúng khi đóng 'Gia Nghiệp'

Gia Nghiệp được đầu tư lớn, lấy bối cảnh gia tộc làm mực Huy Châu, trải dài nhiều thập kỷ, vốn được định vị là một dự án đại nữ chủ kết hợp yếu tố kinh doanh và di sản văn hóa. Đây cũng là cơ hội để Dương Tử thoát khỏi hình tượng ngôn tình quen thuộc. Tuy nhiên, khi lên sóng, nội dung lại bị cho là lệch khỏi tinh thần ban đầu, khi yếu tố nghề truyền thống bị lu mờ bởi các tình tiết đấu đá gia tộc và bi kịch hóa quá đà.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Dương Tử ngày càng đánh mất thiện cảm với công chúng khi đóng 'Gia Nghiệp'

Dương Tử ngày càng đánh mất thiện cảm với công chúng khi đóng 'Gia Nghiệp'

Nam chính Hàn Đông Quân làm ảnh hưởng nỗ lực của Dương Tử trong 'Gia nghiệp'

Nam chính Hàn Đông Quân làm ảnh hưởng nỗ lực của Dương Tử trong 'Gia nghiệp'

Dương Tử có 2 bộ phim mới lên sóng trên CCTV với vai chính nhưng đều thất bại về rating

Dương Tử có 2 bộ phim mới lên sóng trên CCTV với vai chính nhưng đều thất bại về rating

Vì sao phim 'Gia nghiệp' của Dương Tử không thể giữ chân khán giả?

Vì sao phim 'Gia nghiệp' của Dương Tử không thể giữ chân khán giả?

'Gia nghiệp' không đi vào lối mòn với tình tiết Dương Tử cải trang nam

'Gia nghiệp' không đi vào lối mòn với tình tiết Dương Tử cải trang nam

Từng bị nghi sẽ lép vế trước phim của Dương Dương, 'Gia nghiệp' do Dương Tử đóng chính bất ngờ tạo cú bứt tốc mạnh mẽ

Từng bị nghi sẽ lép vế trước phim của Dương Dương, 'Gia nghiệp' do Dương Tử đóng chính bất ngờ tạo cú bứt tốc mạnh mẽ

TIN MỚI NHẤT

Tôi hoảng hốt trong ngày giỗ vợ khi phát hiện một người đang nằm ngay cạnh giường

Tôi hoảng hốt trong ngày giỗ vợ khi phát hiện một người đang nằm ngay cạnh giường

Tâm sự 9 phút trước
4 năm xa cách, mẹ chồng quay lại đòi gặp cháu và lời đáp của tôi khiến bà khóc không thành tiếng

4 năm xa cách, mẹ chồng quay lại đòi gặp cháu và lời đáp của tôi khiến bà khóc không thành tiếng

Tâm sự 14 phút trước
Đặt điện thoại đang sạc lên ngực, nam công nhân bị điện giật tử vong thương tâm

Đặt điện thoại đang sạc lên ngực, nam công nhân bị điện giật tử vong thương tâm

Video 15 phút trước
Mẹ chồng xin lại vàng cưới đã trao, con dâu đáp trả khiến bà không biết giấu mặt vào đâu

Mẹ chồng xin lại vàng cưới đã trao, con dâu đáp trả khiến bà không biết giấu mặt vào đâu

Tâm sự 28 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 26/5/2026, vận mệnh xoay chuyển, 3 con giáp là 'đệ tử' của Thần Tài, làm 'sương sương' mà tiền vàng đầy két, tiêu xài phủ phê

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 26/5/2026, vận mệnh xoay chuyển, 3 con giáp là 'đệ tử' của Thần Tài, làm 'sương sương' mà tiền vàng đầy két, tiêu xài phủ phê

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Con trai ngoại tình mà mẹ chồng lặng thinh, ngày tôi rời đi bà đưa gói đồ rồi nói một câu khiến tôi bật khóc

Con trai ngoại tình mà mẹ chồng lặng thinh, ngày tôi rời đi bà đưa gói đồ rồi nói một câu khiến tôi bật khóc

Ngoại tình 30 phút trước
Nghe vợ chồng bàn chuyện đưa mẹ chồng về quê, bà bật khóc rồi trao tôi sổ tiết kiệm 3 tỷ

Nghe vợ chồng bàn chuyện đưa mẹ chồng về quê, bà bật khóc rồi trao tôi sổ tiết kiệm 3 tỷ

Tâm sự 30 phút trước
Phát hiện cô giúp việc ôm chân bố chồng giữa đêm, tôi sững sờ trước phản ứng của ông

Phát hiện cô giúp việc ôm chân bố chồng giữa đêm, tôi sững sờ trước phản ứng của ông

Tâm sự 33 phút trước
Phát hiện laptop cũ của chồng dưới gầm bàn, tôi đau thấu tim gan khi đọc những tin nhắn bí mật

Phát hiện laptop cũ của chồng dưới gầm bàn, tôi đau thấu tim gan khi đọc những tin nhắn bí mật

Tâm sự 38 phút trước
Nhận thiệp cưới của bạn trai cũ sau 15 năm hẹn hò, tôi sốc nặng khi thấy tên cô dâu

Nhận thiệp cưới của bạn trai cũ sau 15 năm hẹn hò, tôi sốc nặng khi thấy tên cô dâu

Tâm sự 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 26/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Tử vi thứ Ba 26/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Loại cá rẻ bèo bán đầy chợ Việt là "kho chứa collagen" tự nhiên, giúp chị em trẻ mãi không già

Loại cá rẻ bèo bán đầy chợ Việt là "kho chứa collagen" tự nhiên, giúp chị em trẻ mãi không già

Hạt vừng đen cực bổ nhưng thuộc 4 nhóm người này chớ dại dột ăn vào kẻo rước họa

Hạt vừng đen cực bổ nhưng thuộc 4 nhóm người này chớ dại dột ăn vào kẻo rước họa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do Lưu Diệc Phi không nhận vai nữ chính trong phim 'Sắc giới'

Lý do Lưu Diệc Phi không nhận vai nữ chính trong phim 'Sắc giới'

Chung Lệ Đề 'gây sốt' khi khoe vóc dáng săn chắc ở tuổi ngoài 50

Chung Lệ Đề 'gây sốt' khi khoe vóc dáng săn chắc ở tuổi ngoài 50

Lý Liên Kiệt lên tiếng về tin đồn lấy tim võ tăng Thiếu Lâm để thay cho mình

Lý Liên Kiệt lên tiếng về tin đồn lấy tim võ tăng Thiếu Lâm để thay cho mình

Sao nhí Lâm Tử Diệp tái hợp Triệu Lệ Dĩnh trong phim mới 'Bành Hồ hải chiến'

Sao nhí Lâm Tử Diệp tái hợp Triệu Lệ Dĩnh trong phim mới 'Bành Hồ hải chiến'

Giữa ồn ào, diễn viên Bạch Nguyệt Phạn Tinh lên tiếng bênh vực Bạch Lộc

Giữa ồn ào, diễn viên Bạch Nguyệt Phạn Tinh lên tiếng bênh vực Bạch Lộc

Tin đồn ly hôn 'hạ nhiệt' khi Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long lộ khoảnh khắc đời thường

Tin đồn ly hôn 'hạ nhiệt' khi Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long lộ khoảnh khắc đời thường