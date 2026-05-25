Tin đồn ly hôn 'hạ nhiệt' khi Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long lộ khoảnh khắc đời thường

Sao quốc tế 25/05/2026 13:30

Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại sân bay. Suốt quãng đường di chuyển, cả hai luôn nắm tay, vừa đi vừa trò chuyện.

Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long vừa bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại sân bay trong loạt ảnh chụp vào tháng 4/2026 (được Sohu đăng tải ngày 20/5). Trong suốt quá trình di chuyển, cả hai liên tục nắm tay, trò chuyện thân mật và không ngần ngại thể hiện sự gần gũi trước ống kính.

Đáng chú ý, có khoảnh khắc Ngô Kỳ Long dừng lại chỉnh cổ áo cho vợ một cách tự nhiên, khiến loạt hình ảnh nhanh chóng lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Trong ảnh, Lưu Thi Thi (39 tuổi) và Ngô Kỳ Long (56 tuổi) cùng diện trang phục tông trắng đồng điệu, đeo kính râm và giữ phong cách giản dị nhưng tinh tế.

Tin đồn ly hôn 'hạ nhiệt' khi Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long lộ khoảnh khắc đời thường - Ảnh 1

Ngay sau khi xuất hiện, bộ ảnh thu hút hơn 230 triệu lượt xem và khoảng 1,2 triệu lượt thích trên Weibo. Nhiều cư dân mạng cho rằng khoảng cách 17 tuổi giữa hai người gần như không thể nhận ra qua loạt khoảnh khắc này. Không ít ý kiến nhận định hình ảnh đời thường này đã phần nào xóa tan tin đồn ly hôn kéo dài trước đó.

Trước đó, tin đồn hôn nhân rạn nứt của cặp đôi bắt đầu xuất hiện khi họ ít tương tác trên mạng xã hội. Một số người còn cho rằng Lưu Thi Thi không còn đeo nhẫn cưới trong các lần xuất hiện công khai từ năm 2024, làm dấy lên nhiều suy đoán.

Bên cạnh đó, những thay đổi liên quan đến hoạt động kinh doanh của cả hai cũng bị cư dân mạng chú ý. Việc chuyển nhượng cổ phần giữa các công ty liên quan từng bị diễn giải thành dấu hiệu phân chia tài sản, thậm chí xuất hiện tin đồn ly hôn và sống ly thân, dù chưa từng được xác thực.

Tin đồn ly hôn 'hạ nhiệt' khi Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long lộ khoảnh khắc đời thường - Ảnh 2

Trong thời gian tin đồn lan rộng, một số chi tiết đời thường của hai nghệ sĩ cũng bị “soi” quá mức, từ việc sống ở hai thành phố khác nhau cho đến các bài đăng mạng xã hội bị gán ghép ý nghĩa. Tuy nhiên, gia đình Ngô Kỳ Long từng lên tiếng phủ nhận, khẳng định mối quan hệ vẫn ổn định và bình thường.

Đến tháng 6/2025, truyền thông từng ghi nhận khoảnh khắc cả ba người trong gia đình cùng xuất hiện, cho thấy họ vẫn duy trì cuộc sống chung. Tuy vậy, tranh luận trên mạng xã hội vẫn kéo dài cho đến khi loạt ảnh sân bay mới được công bố.

Trong loạt hình ảnh lần này, cả hai không chỉ nắm tay suốt quãng đường mà còn trò chuyện vui vẻ, tạo cảm giác gắn bó tự nhiên. Hình ảnh đời thường, không phô trương nhưng đầy thân mật của Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long đã khiến nhiều tin đồn trước đó dần hạ nhiệt.

Dương Mịch và Lưu Thi Thi tái ngộ sau 17 năm, tương tác của cả hai 'gây bão' cõi mạng

Dương Mịch và Lưu Thi Thi tái ngộ sau 17 năm, tương tác của cả hai 'gây bão' cõi mạng

Sau 17 năm, đây là lần đầu tiên hai nữ diễn viên hàng đầu của thế hệ 85 Lưu Thi Thi và Dương Mịch tái hợp trong một dự án điện ảnh, kể từ năm 2009.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Thi Thi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Dương Mịch và Lưu Thi Thi tái ngộ sau 17 năm, tương tác của cả hai 'gây bão' cõi mạng

Dương Mịch và Lưu Thi Thi tái ngộ sau 17 năm, tương tác của cả hai 'gây bão' cõi mạng

Bạch Lộc bất ngờ bị vạ lây vì giải thưởng bị trao nhầm của Lưu Thi Thi

Bạch Lộc bất ngờ bị vạ lây vì giải thưởng bị trao nhầm của Lưu Thi Thi

Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long đưa con trai đi chơi, dập tan tin đồn 'rạn nứt hôn nhân'

Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long đưa con trai đi chơi, dập tan tin đồn 'rạn nứt hôn nhân'

Lưu Thi Thi không còn hợp đóng nữ chính cổ trang sau Hoài Thủy Trúc Đình?

Lưu Thi Thi không còn hợp đóng nữ chính cổ trang sau Hoài Thủy Trúc Đình?

Lưu Thi Thi lộ điểm yếu trong phim, 'Hoài Thủy Trúc Đình' không thể 'lội ngược dòng' ở tập cuối

Lưu Thi Thi lộ điểm yếu trong phim, 'Hoài Thủy Trúc Đình' không thể 'lội ngược dòng' ở tập cuối

Từ kỳ vọng trở thành cú hích, bộ phim của Lưu Thi Thi trở thành tâm điểm tranh cãi

Từ kỳ vọng trở thành cú hích, bộ phim của Lưu Thi Thi trở thành tâm điểm tranh cãi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 25/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 25/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Giá vàng hôm nay, ngày 25/5/2026: Đồng loạt bật tăng, vàng SJC bán ra 162 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/5/2026: Đồng loạt bật tăng, vàng SJC bán ra 162 triệu đồng/lượng

Loại cá rẻ bèo bán đầy chợ Việt là "kho chứa collagen" tự nhiên, giúp chị em trẻ mãi không già

Loại cá rẻ bèo bán đầy chợ Việt là "kho chứa collagen" tự nhiên, giúp chị em trẻ mãi không già

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sao nhí Lâm Tử Diệp tái hợp Triệu Lệ Dĩnh trong phim mới 'Bành Hồ hải chiến'

Sao nhí Lâm Tử Diệp tái hợp Triệu Lệ Dĩnh trong phim mới 'Bành Hồ hải chiến'

Giữa ồn ào, diễn viên Bạch Nguyệt Phạn Tinh lên tiếng bênh vực Bạch Lộc

Giữa ồn ào, diễn viên Bạch Nguyệt Phạn Tinh lên tiếng bênh vực Bạch Lộc

Diễn viên Chu Châu đăng bộ ảnh tình tứ bên chồng trong ngày nghỉ hiếm hoi

Diễn viên Chu Châu đăng bộ ảnh tình tứ bên chồng trong ngày nghỉ hiếm hoi

Giữa tranh cãi của Vương Hạc Đệ, phát ngôn của Lưu Vũ Ninh bất ngờ gây chú ý

Giữa tranh cãi của Vương Hạc Đệ, phát ngôn của Lưu Vũ Ninh bất ngờ gây chú ý

Tiêu Chiến gây chú ý khi đạt 3 giải diễn xuất trong thời gian ngắn nhưng không tránh tranh cãi

Tiêu Chiến gây chú ý khi đạt 3 giải diễn xuất trong thời gian ngắn nhưng không tránh tranh cãi

Tài khoản Weibo của Vương Hạc Đệ lao dốc lượt theo dõi, trái ngược hoàn toàn với sức hút của Thẩm Nguyệt

Tài khoản Weibo của Vương Hạc Đệ lao dốc lượt theo dõi, trái ngược hoàn toàn với sức hút của Thẩm Nguyệt