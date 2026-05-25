Tin đồn ly hôn 'hạ nhiệt' khi Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long lộ khoảnh khắc đời thường

Đáng chú ý, có khoảnh khắc Ngô Kỳ Long dừng lại chỉnh cổ áo cho vợ một cách tự nhiên, khiến loạt hình ảnh nhanh chóng lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Trong ảnh, Lưu Thi Thi (39 tuổi) và Ngô Kỳ Long (56 tuổi) cùng diện trang phục tông trắng đồng điệu, đeo kính râm và giữ phong cách giản dị nhưng tinh tế.

Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long vừa bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại sân bay trong loạt ảnh chụp vào tháng 4/2026 (được Sohu đăng tải ngày 20/5). Trong suốt quá trình di chuyển, cả hai liên tục nắm tay, trò chuyện thân mật và không ngần ngại thể hiện sự gần gũi trước ống kính.

Ngay sau khi xuất hiện, bộ ảnh thu hút hơn 230 triệu lượt xem và khoảng 1,2 triệu lượt thích trên Weibo. Nhiều cư dân mạng cho rằng khoảng cách 17 tuổi giữa hai người gần như không thể nhận ra qua loạt khoảnh khắc này. Không ít ý kiến nhận định hình ảnh đời thường này đã phần nào xóa tan tin đồn ly hôn kéo dài trước đó.

Trước đó, tin đồn hôn nhân rạn nứt của cặp đôi bắt đầu xuất hiện khi họ ít tương tác trên mạng xã hội. Một số người còn cho rằng Lưu Thi Thi không còn đeo nhẫn cưới trong các lần xuất hiện công khai từ năm 2024, làm dấy lên nhiều suy đoán.

Bên cạnh đó, những thay đổi liên quan đến hoạt động kinh doanh của cả hai cũng bị cư dân mạng chú ý. Việc chuyển nhượng cổ phần giữa các công ty liên quan từng bị diễn giải thành dấu hiệu phân chia tài sản, thậm chí xuất hiện tin đồn ly hôn và sống ly thân, dù chưa từng được xác thực.

Trong thời gian tin đồn lan rộng, một số chi tiết đời thường của hai nghệ sĩ cũng bị “soi” quá mức, từ việc sống ở hai thành phố khác nhau cho đến các bài đăng mạng xã hội bị gán ghép ý nghĩa. Tuy nhiên, gia đình Ngô Kỳ Long từng lên tiếng phủ nhận, khẳng định mối quan hệ vẫn ổn định và bình thường.

Đến tháng 6/2025, truyền thông từng ghi nhận khoảnh khắc cả ba người trong gia đình cùng xuất hiện, cho thấy họ vẫn duy trì cuộc sống chung. Tuy vậy, tranh luận trên mạng xã hội vẫn kéo dài cho đến khi loạt ảnh sân bay mới được công bố.

Trong loạt hình ảnh lần này, cả hai không chỉ nắm tay suốt quãng đường mà còn trò chuyện vui vẻ, tạo cảm giác gắn bó tự nhiên. Hình ảnh đời thường, không phô trương nhưng đầy thân mật của Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long đã khiến nhiều tin đồn trước đó dần hạ nhiệt.