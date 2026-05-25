Từ nay đến cuối tháng 5 dương lịch, 3 con giáp có thời vận tươi tốt, tiền vô như nước, sự nghiệp lên hương, cuộc đời no ấm

Từ nay đến cuối tháng 5 dương lịch, Thực Thần nâng bước, người tuổi Tuất làm quen được với những khách hàng, đối tác triển vọng, khiến đồng tiền chảy vào túi ổn định hơn. Bạn đang dần tìm ra định hướng đúng đắn cho mình.

Bản tính cởi mở, chân thành cũng giúp bạn rất nhiều trong việc xây dựng các mối quan hệ. Có người sẵn sàng giới thiệu thêm cho bạn những cơ hội quý giá. Hãy nhanh chóng nắm bắt thời cơ, dù cho hơi vất vả nhưng tương lai sẽ được gặt hái thành quả xứng đáng. Mộc khắc Thổ, tiếc rằng quan hệ vợ chồng bạn đang dần trở nên lạnh nhạt, ai cũng chỉ biết việc của bản thân mình chứ không quan tâm đến đối phương. Cứ tiếp tục thế này, hai người đang tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân đấy.

Từ nay đến cuối tháng 5 dương lịch, tam hợp phù trợ, tuổi Sửu dễ dàng tạo dựng được uy tín với mọi người. Con giáp này có tài lãnh đạo bẩm sinh, và đó chính là nguyên nhân giúp bản mệnh có thể đưa cả tập thể đi tới thành công, chinh phục đỉnh cao.

Tuy nhiên, nếu đã đứng trên cương vị cao, con giáp này cần trò chuyện, tiếp xúc với mọi người nhiều hơn. Hãy quan tâm hơn đến nhân viên, không nên độc đoán chuyên quyền mà cần chú ý quan sát và tìm hiểu để biết được điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người, từ đó có cách phân công công việc hợp lý.

Thổ sinh Kim, mối quan hệ giữa tuổi Sửu và người nhà vô cùng hòa hợp. Cho dù có bận rộn đến đâu, bản mệnh cũng không quên dành thời gian cho gia đình. Con giáp này biết rằng gia đình là hậu phương vững chắc, luôn ủng hộ mình dù có bao sóng gió.

Con giáp tuổi Dần

Từ nay đến cuối tháng 5 dương lịch, Chính Tài đảm bảo cho người tuổi Dần có thêm những nguồn thu dồi dào từ công việc chính của mình nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực bấy lâu. Đặc biệt người làm công ăn lương có điềm báo tăng lương tăng thưởng, những công sức bạn bỏ ra trước đây nay được đền đáp xứng đáng.

Song niềm vui nhờ tiền bạc rủng rỉnh trong tay cũng khó lòng bù đắp được những tổn thương trong chuyện tình cảm mà con giáp này đang phải chịu đựng. Mộc - Kim xung khắc với nhau, người có đôi tranh cãi và mâu thuẫn gay gắt, chưa tìm được hướng giải quyết để không tiếp tục làm tổn thương nhau thêm nữa.

Người độc thân vẫn chưa có cơ hội thoát khỏi tình trạng hiện tại khi chính bản thân bạn cũng chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ mới. Bạn lo sợ những tổn thương trong quá khứ sẽ lặp lại một lần nữa nên chưa dám mở lòng mình.

