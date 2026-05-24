NÓNG: Danh tính cặp vợ chồng bán hàng giả Gucci, Louis Vuitton, doanh thu hàng chục tỷ đồng

Ngày 23/5, Phát bị Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03, Công an TP HCM) khởi tố, bắt giam về hành vi Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 22/5, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM cho biết đã triệt phá thành công chuyên án xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp liên quan hoạt động kinh doanh hàng giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng nước ngoài. Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can gồm Ôn Chí Phát và Nguyễn Thanh My để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo Điều 226 Bộ luật Hình sự. Trong đó, cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Ôn Chí Phát. Đây là kết quả trong quá trình thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM.

Phát và My tại cơ quan điều tra - Ảnh: VnExpress Trước đó, ngày 12/5/2026, Đội Quản lý thị trường số 3 phối hợp Đội 6 Phòng PC03 kiểm tra hộ kinh doanh Chí Phát Luxury tại số 166 Triệu Quang Phục, phường Chợ Lớn, TP.HCM. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang kinh doanh số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng của Mỹ và nhiều nước thuộc Liên minh châu Âu được bảo hộ tại Việt Nam như Gucci, Louis Vuitton, Burberry, Dior, Hermes, Rolex… Tang vật gồm quần áo, giày dép, túi xách, đồng hồ và nhiều phụ kiện thời trang các loại.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 1.913 sản phẩm với tổng giá trị niêm yết hơn 1,079 tỉ đồng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa nói trên. Công an phát hiện số lượng lớn hàng hóa giả mạo - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Theo thông tin từ Báo Pháp luật TP.HCM, quá trình điều tra xác định từ đầu năm 2021 đến tháng 5-2026, Ôn Chí Phát cùng Nguyễn Thanh My đã tổ chức nhập hàng giả mạo nhãn hiệu thông qua các đầu mối trên mạng xã hội. Sau đó, các bị can bán trực tiếp tại cửa hàng và bán online qua Facebook, Zalo, TikTok để thu lợi bất chính. Theo cơ quan điều tra, kết quả trích xuất dữ liệu điện tử, sao kê tài khoản ngân hàng và tài liệu kế toán cho thấy từ đầu năm 2024 đến nay, hai bị can đã thu lợi hơn 4,5 tỉ đồng từ hoạt động kinh doanh hàng giả. Kết luận giám định của Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia xác định 17 danh mục hàng hóa thu giữ là hàng giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

