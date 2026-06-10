Từ ngày 10 đến 16/6/2026, 3 con giáp danh lợi song toàn, kinh doanh vượng phát, thu hái bộn tiền, hỷ sự lâm môn

Tâm linh - Tử vi 10/06/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp danh lợi song toàn, kinh doanh vượng phát, thu hái bộn tiền, hỷ sự lâm môn từ ngày 10 đến 16/6/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Thân 

Từ ngày 10 đến 16/6/2026, cục diện Tam Hợp giúp người tuổi Thân đón nhận ngập tràn tin vui. Sự nghiệp thăng tiến không ngừng khi bạn nhận được sự hướng dẫn và nâng đỡ tận tình từ những bậc tiền bối hoặc cấp trên có tâm và tầm. Sự nhạy bén và thái độ cầu thị sẽ giúp bạn ghi điểm tuyệt đối trong mắt lãnh đạo, mở ra những triển vọng mới cho con đường quan lộ phía trước. 

Từ ngày 10 đến 16/6/2026, 3 con giáp danh lợi song toàn, kinh doanh vượng phát, thu hái bộn tiền, hỷ sự lâm môn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tình hình tài chính có nhiều điểm sáng với các nguồn thu nhập đáng tin cậy từ công việc chính cũng như các khoản đầu tư dài hạn. Sự minh bạch và cẩn trọng trong các giao dịch tiền bạc sẽ giúp bạn tránh được những rắc rối không đáng có và bảo vệ tài sản của mình một cách tốt nhất.

Con giáp tuổi Dần 

Từ ngày 10 đến 16/6/2026, dưới sự thúc đẩy của Tam Hợp, người tuổi Dần có cơ hội gặp gỡ được quý nhân trong ngày hôm nay. Đối phương có thể truyền dạy cho bạn nhiều kinh nghiệm và bài học quý giá áp dụng cho công việc. Người làm kinh tế nắm bắt được xu hướng nên dễ trở thành người tiên phong và kiếm được một khoản bộn tiền về túi.  

Từ ngày 10 đến 16/6/2026, 3 con giáp danh lợi song toàn, kinh doanh vượng phát, thu hái bộn tiền, hỷ sự lâm môn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Nếu có kế hoạch xuất hành trong thời gian nay, bản mệnh nên đi về hướng Đông Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Bắc để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng tốt nhất trong ngày, đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp được nhiều điều thuận lợi. 

Con giáp tuổi Tuất 

Từ ngày 10 đến 16/6/2026, con giáp Tuất đừng tạo quá nhiều áp lực cho bản thân vào thời điểm này và hãy học cách buông bỏ những thứ không thuộc về mình. Chính quan nói rằng tập trung vào những việc đang làm và duy trì tư duy lành mạnh sẽ giúp con giáp này có nhiều vận may hơn trong công việc hiện tại.

Từ ngày 10 đến 16/6/2026, 3 con giáp danh lợi song toàn, kinh doanh vượng phát, thu hái bộn tiền, hỷ sự lâm môn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Về tài chính, Tuất có thể tìm được mối đầu tư, hợp tác thích hợp, hứa hẹn mang về cho bạn khoản lợi nhuận kha khá trong tương lai nhờ ảnh hưởng tích cực từ Thiên tài. Đặc biệt những người làm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh nông sản sẽ có điểm mới trong việc kiếm tiền làm giàu.

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