Đừng bỏ qua loại cây từ lá đến quả đều là thuốc quý: Giúp tăng sức đề kháng, đại bổ tim gan

Dinh dưỡng 27/07/2026 05:00

Mướp đắng (hay còn gọi là khổ qua) từ lâu đã là món ăn quen thuộc trên mâm cơm người Việt. Dù sở hữu vị đắng đặc trưng khiến nhiều người e ngại, cả lá và quả mướp đắng đều là những vị thuốc tự nhiên tuyệt vời cho sức khỏe.

Mướp đắng (khổ qua) là loại quả ăn được có vị đắng. Trong thành phần của loại thực phẩm này có chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như các loại vitamin (C, B1, B12,...), canxi, kali, sắt, kẽm, chất xơ, protein, chất béo, beta-caroten,...

Đừng bỏ qua loại cây từ lá đến quả đều là thuốc quý: Giúp tăng sức đề kháng, đại bổ tim gan - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của mướp đắng đối với sức khỏe là gì?

Giảm cholesterol trong máu: Sử dụng khổ qua cũng có tác dụng trong việc giúp làm giảm cholesterol trong máu. Từ đó, hỗ trợ tăng cường sức khỏe tim mạch, hạn chế một cách đáng kể nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

Tăng cường hệ miễn dịch: Tiêu thụ khổ qua sẽ giúp bạn tăng cường hệ miễn dịch để phòng ngừa bệnh tật và nhiễm khuẩn. Từ đó, giúp phòng ngừa cảm lạnh, hạn chế khả năng bị dị ứng thực phẩm. Cùng với đó, giảm thiểu nguy cơ mắc chứng khó tiêu hay chứng trào ngược dạ dày thực quản.

Hỗ trợ giảm cân: Đi kèm với đó, khổ qua cũng là một loại thực phẩm bạn có thể lựa chọn thêm vào thực đơn ăn kiêng của mình. Bởi nó chứa hàm lượng calo thấp, tạo cảm giác no lâu hơn, hỗ trợ cho quá trình giảm cân của bạn đạt được hiệu quả như mong muốn để kiểm soát và duy trì ở mức cân nặng hợp lý.

Đừng bỏ qua loại cây từ lá đến quả đều là thuốc quý: Giúp tăng sức đề kháng, đại bổ tim gan - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho làn da: Việc thường xuyên sử dụng khổ qua giúp làm sáng da, dưỡng ẩm cho da, hỗ trợ trong cải thiện tình trạng mụn trứng cá, bệnh chàm hay bệnh vẩy nến. Điều này sẽ tạo điều kiện để bạn có thể sở hữu một làn da đẹp, mịn màng và hấp dẫn hơn.

Giảm tình trạng táo bón: Trong thành phần của khổ qua có chứa chất xơ giúp kích thích nhuận tràng. Do vậy, việc tiêu thụ loại thực phẩm này có thể giúp cơ thể dễ dàng đi đại tiện hơn, giảm thiểu tình trạng táo bón.

Đối tượng cần thận trọng khi sử dụng mướp đắng

Phụ nữ mang thai và cho con bú

Mướp đắng có thể gây co thắt tử cung, xuất huyết, dẫn đến nguy cơ sảy thai và sinh non, nên phụ nữ mang thai nên tránh dùng. Ngoài ra, một số chất không tốt từ mướp đắng có thể truyền qua sữa mẹ vì vậy phụ nữ đang cho con bú cũng không nên sử dụng.

Đừng bỏ qua loại cây từ lá đến quả đều là thuốc quý: Giúp tăng sức đề kháng, đại bổ tim gan - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người bị bệnh huyết áp thấp

Vì mướp đắng có tác dụng hạ đường huyết, gây hạ huyết áp vì vậy người bị bệnh huyết áp thấp không nên sử dụng để tránh hạ đường huyết quá mức, gây nguy hiểm đối với sức khoẻ.

Người có vấn đề về hệ tiêu hóa

Mướp đắng có thể gây tiêu chảy, khó tiêu nếu như sử dụng với lượng quá nhiều, đồng thời ảnh hưởng không tốt đến dạ dày.Người đáng gặp các vấn đề về tiêu hoá nên hạn chế sử dụng mướp đắng.

Người vừa trải qua phẫu thuật

Mướp đắng có thể cản trở quá trình kiểm soát lượng đường huyết trong và sau khi phẫu thuật. Cần tránh ăn mướp đắng trong ít nhất 2 tuần trước và sau phẫu thuật.

Loại rau bờ ruộng tên lạ hoắc: "Thuốc quý" giúp lợi tiểu, chống viêm cực đỉnh ít ai biết

Loại rau bờ ruộng tên lạ hoắc: "Thuốc quý" giúp lợi tiểu, chống viêm cực đỉnh ít ai biết

Rau xương cá là loại rau dân dã quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt, đồng thời cũng được sử dụng như một vị thuốc trong y học cổ truyền. Không chỉ đơn thuần là thực phẩm, loại rau này còn được cho là mang lại một số lợi ích cho sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   mướp đắng khổ qua công dụng của mướp đắng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/7/2026, 3 con giáp tiền phủ lối đi, chạm trúng mỏ vàng, Phát Tài bất ngờ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/7/2026, 3 con giáp tiền phủ lối đi, chạm trúng mỏ vàng, Phát Tài bất ngờ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 28/7/2026, 3 con giáp Thịnh vượng giàu có, làm ăn khấm khá, sống đời thảnh thơi, đổi vận phú quý hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Ba 28/7/2026, 3 con giáp Thịnh vượng giàu có, làm ăn khấm khá, sống đời thảnh thơi, đổi vận phú quý hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 27/7/2026, 3 con giáp Thần Tài trải chiếu lộc, sự nghiệp hanh thông, đếm tiền không xuể, tiêu hoài không hết

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 27/7/2026, 3 con giáp Thần Tài trải chiếu lộc, sự nghiệp hanh thông, đếm tiền không xuể, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đừng bỏ qua loại cây từ lá đến quả đều là thuốc quý: Giúp tăng sức đề kháng, đại bổ tim gan

Đừng bỏ qua loại cây từ lá đến quả đều là thuốc quý: Giúp tăng sức đề kháng, đại bổ tim gan

Dinh dưỡng 3 giờ 44 phút trước
Hết lòng tin tưởng chồng, lại không nhìn ra anh ta là người đàn ông vô trách nhiệm

Hết lòng tin tưởng chồng, lại không nhìn ra anh ta là người đàn ông vô trách nhiệm

Tâm sự 8 giờ 54 phút trước
Đi làm về sớm, tôi thong thả đi vào mở cửa thì "đứng hình" ngay trước chuyện bất ngờ phòng khách

Đi làm về sớm, tôi thong thả đi vào mở cửa thì "đứng hình" ngay trước chuyện bất ngờ phòng khách

Ngoại tình 9 giờ 4 phút trước
Khi vừa bước ra khỏi tòa án, tôi thấy vợ ngồi sụp xuống nôn khan bên đường và sự thật bất ngờ

Khi vừa bước ra khỏi tòa án, tôi thấy vợ ngồi sụp xuống nôn khan bên đường và sự thật bất ngờ

Tâm sự gia đình 9 giờ 14 phút trước
Gặp lại người yêu cũ trong đám cưới, anh ta lên sân khấu xin quay lại, tôi cười khẩy đáp một câu mọi người vỗ tay rần rần

Gặp lại người yêu cũ trong đám cưới, anh ta lên sân khấu xin quay lại, tôi cười khẩy đáp một câu mọi người vỗ tay rần rần

Tâm sự Eva 9 giờ 24 phút trước
Chơi lớn tổ chức đám cưới tiền tỷ, lúc trao nhẫn cưới chủ rể run rẩy nghe tiếng gọi phía sau

Chơi lớn tổ chức đám cưới tiền tỷ, lúc trao nhẫn cưới chủ rể run rẩy nghe tiếng gọi phía sau

Tâm sự Eva 9 giờ 34 phút trước
Em chồng ở nhờ cả năm, ngày rời đi, thứ cô ấy để lại khiến tôi xấu hổ ê chề

Em chồng ở nhờ cả năm, ngày rời đi, thứ cô ấy để lại khiến tôi xấu hổ ê chề

Tâm sự 9 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ 27/7 đến 2/8/2026, 3 con giáp Thần Tài quý mến, quý nhân nâng đỡ, vận mệnh hanh thông, sở hữu khoản tiền lớn trong tay

Tử vi tuần mới từ 27/7 đến 2/8/2026, 3 con giáp Thần Tài quý mến, quý nhân nâng đỡ, vận mệnh hanh thông, sở hữu khoản tiền lớn trong tay

Giá vàng hôm nay, ngày 26/7/2026: Người mua lỗ 10 triệu đồng sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 26/7/2026: Người mua lỗ 10 triệu đồng sau một tuần

Loại rau bờ ruộng tên lạ hoắc: "Thuốc quý" giúp lợi tiểu, chống viêm cực đỉnh ít ai biết

Loại rau bờ ruộng tên lạ hoắc: "Thuốc quý" giúp lợi tiểu, chống viêm cực đỉnh ít ai biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Loại rau bờ ruộng tên lạ hoắc: "Thuốc quý" giúp lợi tiểu, chống viêm cực đỉnh ít ai biết

Loại rau bờ ruộng tên lạ hoắc: "Thuốc quý" giúp lợi tiểu, chống viêm cực đỉnh ít ai biết

Loại quả được thế giới tôn vinh là "siêu trái cây": Ăn vào bổ dưỡng đủ đường, ngừa đủ bệnh

Loại quả được thế giới tôn vinh là "siêu trái cây": Ăn vào bổ dưỡng đủ đường, ngừa đủ bệnh

Loại củ giá "rẻ bèo" ở chợ Việt được ví như "tiểu nhân sâm": Vị thuốc đại bổ ít người biết tận dụng

Loại củ giá "rẻ bèo" ở chợ Việt được ví như "tiểu nhân sâm": Vị thuốc đại bổ ít người biết tận dụng

Đừng uống bột sắn dây nếu chưa biết điều này: Kết hợp sai dễ gây họa cho sức khỏe

Đừng uống bột sắn dây nếu chưa biết điều này: Kết hợp sai dễ gây họa cho sức khỏe

Loại thực phẩm vài nghìn đồng ở chợ Việt: "Khắc tinh" của mỡ thừa, cực tốt cho cả tim lẫn gan

Loại thực phẩm vài nghìn đồng ở chợ Việt: "Khắc tinh" của mỡ thừa, cực tốt cho cả tim lẫn gan

Đừng nghĩ chỉ ăn cho vui: Loại quả nhiệt đới vàng rực này là "kho báu" dưỡng da, ngừa bệnh

Đừng nghĩ chỉ ăn cho vui: Loại quả nhiệt đới vàng rực này là "kho báu" dưỡng da, ngừa bệnh