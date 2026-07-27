Đừng bỏ qua loại cây từ lá đến quả đều tốt: Giúp tăng sức đề kháng, tốt cho tim gan

Dinh dưỡng 27/07/2026 05:00

Mướp đắng (hay còn gọi là khổ qua) từ lâu đã là món ăn quen thuộc trên mâm cơm người Việt. Dù sở hữu vị đắng đặc trưng khiến nhiều người e ngại, cả lá và quả mướp đắng đều là những vị thuốc tự nhiên tuyệt vời cho sức khỏe.

Mướp đắng (khổ qua) là loại quả ăn được có vị đắng. Trong thành phần của loại thực phẩm này có chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như các loại vitamin (C, B1, B12,...), canxi, kali, sắt, kẽm, chất xơ, protein, chất béo, beta-caroten,...

Đừng bỏ qua loại cây từ lá đến quả đều tốt: Giúp tăng sức đề kháng, tốt cho tim gan - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của mướp đắng đối với sức khỏe là gì?

Giảm cholesterol trong máu: Sử dụng khổ qua cũng có tác dụng trong việc giúp làm giảm cholesterol trong máu. Từ đó, hỗ trợ tăng cường sức khỏe tim mạch, hạn chế một cách đáng kể nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

Tăng cường hệ miễn dịch: Tiêu thụ khổ qua sẽ giúp bạn tăng cường hệ miễn dịch để phòng ngừa bệnh tật và nhiễm khuẩn. Từ đó, giúp phòng ngừa cảm lạnh, hạn chế khả năng bị dị ứng thực phẩm. Cùng với đó, giảm thiểu nguy cơ mắc chứng khó tiêu hay chứng trào ngược dạ dày thực quản.

Hỗ trợ giảm cân: Đi kèm với đó, khổ qua cũng là một loại thực phẩm bạn có thể lựa chọn thêm vào thực đơn ăn kiêng của mình. Bởi nó chứa hàm lượng calo thấp, tạo cảm giác no lâu hơn, hỗ trợ cho quá trình giảm cân của bạn đạt được hiệu quả như mong muốn để kiểm soát và duy trì ở mức cân nặng hợp lý.

Đừng bỏ qua loại cây từ lá đến quả đều tốt: Giúp tăng sức đề kháng, tốt cho tim gan - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho làn da: Việc thường xuyên sử dụng khổ qua giúp làm sáng da, dưỡng ẩm cho da, hỗ trợ trong cải thiện tình trạng mụn trứng cá, bệnh chàm hay bệnh vẩy nến. Điều này sẽ tạo điều kiện để bạn có thể sở hữu một làn da đẹp, mịn màng và hấp dẫn hơn.

Giảm tình trạng táo bón: Trong thành phần của khổ qua có chứa chất xơ giúp kích thích nhuận tràng. Do vậy, việc tiêu thụ loại thực phẩm này có thể giúp cơ thể dễ dàng đi đại tiện hơn, giảm thiểu tình trạng táo bón.

Đối tượng cần thận trọng khi sử dụng mướp đắng

Phụ nữ mang thai và cho con bú

Mướp đắng có thể gây co thắt tử cung, xuất huyết, dẫn đến nguy cơ sảy thai và sinh non, nên phụ nữ mang thai nên tránh dùng. Ngoài ra, một số chất không tốt từ mướp đắng có thể truyền qua sữa mẹ vì vậy phụ nữ đang cho con bú cũng không nên sử dụng.

Đừng bỏ qua loại cây từ lá đến quả đều tốt: Giúp tăng sức đề kháng, tốt cho tim gan - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người bị bệnh huyết áp thấp

Vì mướp đắng có tác dụng hạ đường huyết, gây hạ huyết áp vì vậy người bị bệnh huyết áp thấp không nên sử dụng để tránh hạ đường huyết quá mức, gây nguy hiểm đối với sức khoẻ.

Người có vấn đề về hệ tiêu hóa

Mướp đắng có thể gây tiêu chảy, khó tiêu nếu như sử dụng với lượng quá nhiều, đồng thời ảnh hưởng không tốt đến dạ dày.Người đáng gặp các vấn đề về tiêu hoá nên hạn chế sử dụng mướp đắng.

Người vừa trải qua phẫu thuật

Mướp đắng có thể cản trở quá trình kiểm soát lượng đường huyết trong và sau khi phẫu thuật. Cần tránh ăn mướp đắng trong ít nhất 2 tuần trước và sau phẫu thuật.

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