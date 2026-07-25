Loại củ giá "rẻ bèo" ở chợ Việt: Ăn vào bổ dưỡng ít người biết tận dụng

Dinh dưỡng 25/07/2026 11:23

Củ cà rốt từ lâu đã được mệnh danh là một trong những loại "siêu thực phẩm" quen thuộc nhất trong căn bếp của mọi gia đình. Không chỉ có màu sắc bắt mắt và hương vị ngọt thanh dễ ăn, loại củ này còn là một "kho báu" dinh dưỡng mang lại những lợi ích vô cùng to lớn cho cơ thể.

Cà rốt là một loại rau củ quen thuộc và phổ biến trong bữa ăn của nhiều gia đình. Cà rốt không chỉ có vị ngon, màu sắc đẹp mắt, mà còn chứa nhiều chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.

Loại củ giá 'rẻ bèo' ở chợ Việt: Ăn vào bổ dưỡng ít người biết tận dụng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cà rốt có tác dụng gì cho sức khỏe?

Cà rốt có nhiều lợi ích sức khỏe: cải thiện thị lực, tăng cường miễn dịch, tốt cho tim mạch, hỗ trợ tiêu hóa, làm đẹp da, giúp kiểm soát cân nặng và ổn định đường huyết.

Cà rốt là một nguồn cung cấp beta carotene, một loại carotenoid mà cơ thể chuyển hóa thành vitamin A. Vitamin A có tác dụng thiết yếu trong việc nâng cao khả năng nhìn, tăng sức đề kháng và giữ cho các tế bào luôn trong tình trạng tốt. Ngoài ra, cà rốt cũng chứa các vitamin và khoáng chất khác như vitamin C, vitamin K, folate, kali, magie, mangan và sắt. Cà rốt cũng là một nguồn chất xơ tốt, giúp hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát đường huyết. Một số tác dụng của cà rốt cho sức khỏe là:

Tăng cường thị lực, ngừa mù lòa: Đây là lợi ích nổi tiếng nhất của cà rốt. Nhờ hàm lượng vitamin A và beta-carotene dồi dào, ăn cà rốt thường xuyên giúp bảo vệ võng mạc, ngăn ngừa tình trạng quáng gà và làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác.

Loại củ giá 'rẻ bèo' ở chợ Việt: Ăn vào bổ dưỡng ít người biết tận dụng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giảm nguy cơ ung thư: Các chất chống oxy hóa trong cà rốt, đặc biệt là carotenoid và polyacetylenes, được chứng minh là có khả năng trung hòa các gốc tự do gây hại. Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu cà rốt có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư nguy hiểm như ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng và ung thư tuyến tiền liệt.

Hỗ trợ giảm cân và giữ dáng hiệu quả: Cà rốt là thực phẩm lý tưởng cho người đang ăn kiêng. Loại củ này rất ít calo nhưng lại giàu chất xơ và nước, giúp bạn có cảm giác no lâu hơn, hạn chế cảm giác thèm ăn và giảm lượng calo nạp vào cơ thể trong các bữa ăn tiếp theo.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch, giảm cholesterol: Lượng chất xơ hòa tan trong cà rốt liên kết với axit mật, giúp cơ thể tăng cường bài tiết cholesterol xấu (LDL) ra ngoài. Đồng thời, hàm lượng Kali cao trong cà rốt giúp làm giãn mạch máu, điều hòa huyết áp và giảm áp lực lên hệ tim mạch.

Nuôi dưỡng làn da trắng sáng, mịn màng: Các chất chống oxy hóa và vitamin A trong cà rốt bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia cực tím (UV), ngăn ngừa tình trạng lão hóa sớm, nếp nhăn và mụn trứng cá. Bổ sung cà rốt đúng cách giúp bạn có một làn da khỏe mạnh, hồng hào tự nhiên.

Loại củ giá 'rẻ bèo' ở chợ Việt: Ăn vào bổ dưỡng ít người biết tận dụng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón: Hàm lượng chất xơ dồi dào trong cà rốt giúp làm tăng khối lượng phân và kích thích nhu động ruột hoạt động trơn tru. Ngoài ra, chất xơ này còn là nguồn thức ăn nuôi dưỡng các lợi khuẩn trong đường ruột, giúp hệ tiêu hóa của bạn luôn khỏe mạnh.

Rủi ro khi ăn cà rốt quá nhiều

Mặc dù carot có tốt cho sức khỏe, nhưng nếu nạp quá nhiều beta-carotene, làn da của bạn có thể chuyển sang màu vàng cam. Tình trạng này được gọi là Thâm nhiễm caroten trong máu (carotenemia), tương đối vô hại và có thể điều trị được. Nhưng trong trường hợp nặng, carotene huyết có thể cản trở chức năng của vitamin A, làm ảnh hưởng đến thị lực, xương, da, trao đổi chất hoặc hệ thống miễn dịch của bạn.

Quá nhiều beta-carotene cũng có thể gây ra vấn đề cho những người bị rối loạn chuyển hóa vitamin A, chẳng hạn như bệnh nhân suy giáp.

Công dụng của củ cải trắng 

Công dụng của củ cải trắng 

Củ cải trắng là thực phẩm ngon và bổ dưỡng, thường xuyên được sử dụng trong bữa cơm gia đình của người Việt Nam. Bên cạnh đó, củ cải trắng còn được biết đến như “nhân sâm mùa đông” bởi các lợi ích mà nó mang lại cho cơ thể.

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