Châu Tinh Trì nghẹn ngào nhiều lần, điều gì khiến 'vua hài' rơi nước mắt?

Sao quốc tế 25/07/2026 11:34

Sau 11 ngày ra rạp, bộ phim Kung Fu Nữ Túc do Châu Tinh Trì đạo diễn đã vượt mốc 1,5 tỷ NDT (khoảng 210 triệu USD) doanh thu phòng vé. Dù đạt thành tích thương mại ấn tượng, tác phẩm lại tạo nên nhiều tranh cãi khi chỉ nhận 6,6/10 điểm trên Douban. Thành công về doanh thu nhưng vấp phải những đánh giá trái chiều đã khiến hành trình quảng bá phim của "vua hài" Hong Kong trở thành tâm điểm chú ý.

Trong chuỗi cinetour diễn ra tại nhiều thành phố như Thiên Tân, Thành Đô và Thâm Quyến, Châu Tinh Trì nhiều lần không giấu được cảm xúc. Theo truyền thông Trung Quốc, nam đạo diễn đã bật khóc ít nhất 5 lần khi giao lưu với khán giả. Với hình ảnh vốn kín tiếng và hiếm khi bộc lộ cảm xúc, những khoảnh khắc nghẹn ngào của ông khiến nhiều người bất ngờ.

Tại Thiên Tân, một người hâm mộ đề nghị Châu Tinh Trì quay lưng về phía khán phòng. Khi ông vừa xoay người, hàng nghìn khán giả đồng thanh hô lớn: "Chúng tôi luôn ở phía sau anh". Lời động viên bất ngờ khiến đạo diễn 64 tuổi lặng người rồi rơi nước mắt. Ông xúc động chia sẻ rằng bản thân luôn lo lắng chưa làm đủ tốt và sợ phụ lòng những người đã yêu mến mình suốt nhiều năm.

Ở điểm dừng tại Thành Đô, khán giả đồng loạt bật đèn flash điện thoại, tạo nên khung cảnh rực sáng cả khán phòng. Một người hâm mộ lớn tiếng nói: "Điểm số không quan trọng, tiếng cười của chúng tôi mới là lời đánh giá chân thật nhất". Một lần nữa, Châu Tinh Trì không giấu được sự xúc động, chỉ biết mỉm cười, tạo biểu tượng trái tim để đáp lại tình cảm của người xem.

Châu Tinh Trì nghẹn ngào nhiều lần, điều gì khiến 'vua hài' rơi nước mắt? - Ảnh 1

Một khoảnh khắc khác cũng gây chú ý khi một người hâm mộ mặc bộ giáp Chí Tôn Bảo nặng hơn 10 kg giữa thời tiết nắng nóng để gặp thần tượng. Châu Tinh Trì chủ động mời người này lên sân khấu, tự tay dùng điện thoại chụp ảnh lưu niệm sau khi nghe câu nói: "Chú đã mang đến cả tuổi trẻ của cháu".

Đáng chú ý, trước nhiều ý kiến cho rằng khán giả "nợ Châu Tinh Trì một tấm vé xem phim", ông nhiều lần phủ nhận. Nam đạo diễn khẳng định: "Không ai nợ tôi điều gì cả. Ngược lại, tôi mới là người luôn cảm thấy mình còn nợ khán giả rất nhiều". Phát biểu chân thành này nhận được nhiều sự đồng tình trên mạng xã hội.

Bên cạnh những lời động viên, Kung Fu Nữ Túc vẫn đối mặt với nhiều tranh luận. Không ít nhà phê bình cho rằng bộ phim thiếu đột phá, lạm dụng kỹ xảo và sử dụng nhiều mảng miếng hài quen thuộc. Một số ý kiến nhận xét các nhân vật chưa có chiều sâu, diễn biến thiếu thuyết phục và nhiều cảnh quay mang cảm giác giả tạo. Tuy nhiên, cũng có đông đảo khán giả bảo vệ tác phẩm, cho rằng bộ phim vẫn giữ được tinh thần giải trí đặc trưng của Châu Tinh Trì.

Châu Tinh Trì nghẹn ngào nhiều lần, điều gì khiến 'vua hài' rơi nước mắt? - Ảnh 2

Giới quan sát nhận định, những giọt nước mắt của Châu Tinh Trì không chỉ xuất phát từ sự xúc động trước tình cảm của người hâm mộ mà còn phản ánh áp lực của một đạo diễn luôn phải đối mặt với kỳ vọng rất lớn sau hàng loạt tác phẩm kinh điển. Dù Kung Fu Nữ Túc còn gây nhiều ý kiến trái chiều, sự khiêm nhường và thái độ trân trọng khán giả của "vua hài" vẫn nhận được nhiều sự cảm thông và yêu mến từ công chúng.

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