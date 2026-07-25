Ở tuổi U50, mỹ nhân TVB vẫn viên mãn với hôn nhân cùng doanh nhân thành đạt

Sao quốc tế 25/07/2026 09:19

Sở hữu nét đẹp đậm chất Á Đông với đường nét thanh nhã và hài hoà, Trần Pháp Lai được giới truyền thông ca ngợi là một trong “Ngũ đại Hoa đán” của TVB, bên cạnh Dương Di, Chung Gia Hân, Từ Tử San và Hồ Hạnh Nhi.

Từng là một trong những gương mặt nổi bật của TVB, Trần Pháp Lai không chỉ ghi dấu ấn nhờ nhan sắc thanh lịch mà còn trở thành số ít diễn viên Hoa ngữ thành công khi chinh phục Hollywood. Ở tuổi 44, nữ diễn viên đang tận hưởng cuộc sống viên mãn bên chồng là CEO công nghệ và hai con, đồng thời tiếp tục phát triển sự nghiệp quốc tế.

Sinh năm 1982, Trần Pháp Lai được truyền thông Hong Kong ưu ái gọi là "Hoa hậu TVB" nhờ ngoại hình nổi bật cùng nền tảng học vấn tốt. Sau khi đạt thành tích tại các cuộc thi sắc đẹp, cô gia nhập TVB vào năm 2005 và nhanh chóng trở thành một trong những nữ diễn viên được nhà đài lăng xê. Trong giai đoạn hoàng kim, Trần Pháp Lai ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim nổi tiếng như Bằng Chứng Thép, Sóng Gió Gia Tộc, Thử Thách Hôn Nhân, Gia Vị Cuộc Đời, Đông Cung Tây Lược và Bao La Vùng Trời 2. Cô cũng được xếp vào nhóm "Ngũ đại Hoa đán TVB" cùng Dương Di, Chung Gia Hân, Từ Tử San và Hồ Hạnh Nhi.

Ở tuổi U50, mỹ nhân TVB vẫn viên mãn với hôn nhân cùng doanh nhân thành đạt - Ảnh 1

Năm 2013, sau khi kết thúc hợp đồng với TVB, Trần Pháp Lai quyết định sang Mỹ học tập thay vì tiếp tục phát triển tại Hong Kong. Cô theo học ngành kịch nghệ tại Đại học Juilliard ở New York và lấy bằng thạc sĩ. Quyết định táo bạo này trở thành bước ngoặt quan trọng giúp cô mở rộng con đường sự nghiệp.

Sau nhiều năm nỗ lực, Trần Pháp Lai dần khẳng định tên tuổi tại Hollywood. Năm 2021, cô góp mặt trong bom tấn Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, trở thành một trong những diễn viên xuất thân từ TVB hiếm hoi tham gia Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Ngoài ra, cô còn tham gia The Undoing, Godzilla x Kong: The New Empire, lồng tiếng cho Despicable Me 3 và đảm nhận vai chính trong The Ballad of a Small Player.

Ở tuổi U50, mỹ nhân TVB vẫn viên mãn với hôn nhân cùng doanh nhân thành đạt - Ảnh 2

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống riêng của Trần Pháp Lai cũng nhận được nhiều sự ngưỡng mộ. Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, cô gặp doanh nhân Emmanuel Strachnov khi sinh sống tại Mỹ. Cả hai kết hôn tại Pháp vào năm 2019 và hiện có hai người con. Dù chồng là CEO trong lĩnh vực công nghệ, nữ diễn viên hiếm khi chia sẻ về cuộc sống xa hoa mà lựa chọn lối sống kín tiếng, tập trung chăm sóc gia đình và theo đuổi đam mê diễn xuất.

Trên mạng xã hội, Trần Pháp Lai thường đăng tải những khoảnh khắc đời thường giản dị bên chồng con. Dù bận rộn với vai trò người mẹ, cô vẫn đều đặn tham gia các dự án điện ảnh quốc tế. Ở tuổi 44, Trần Pháp Lai không chỉ giữ được nhan sắc trẻ trung mà còn sở hữu sự nghiệp ổn định và tổ ấm hạnh phúc, trở thành hình mẫu được nhiều khán giả ngưỡng mộ.

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