Thang Duy trở thành tâm điểm với tin đồn sinh con thứ hai ở tuổi 47

Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ bởi đây là con thứ hai của Thang Duy và đạo diễn người Hàn Quốc Kim Tae Yong sau gần một thập kỷ kể từ khi con gái đầu lòng Summer chào đời vào năm 2016. Sau 12 năm kết hôn, cặp đôi tiếp tục khiến nhiều người ngưỡng mộ với tổ ấm hạnh phúc và kín tiếng.

Thang Duy vừa chia sẻ tin vui với người hâm mộ khi thông báo đã hạ sinh con thứ hai. Nữ diễn viên đăng tải bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cô và ông xã Kim Tae Yong cùng nắm tay em bé, chính thức chào đón thành viên mới của gia đình. Theo truyền thông Trung Quốc, em bé là một bé trai và ca sinh diễn ra thuận lợi, sức khỏe của cả mẹ lẫn con đều ổn định.

Trước đó, vào cuối tháng 4, Thang Duy từng xuất hiện tại một sự kiện với vòng hai lớn, làm dấy lên nghi vấn mang thai lần hai. Không lâu sau, nữ diễn viên xác nhận tin vui và gọi sự xuất hiện của em bé là "một bất ngờ lớn" đối với gia đình. Trong suốt thai kỳ, cô hạn chế tham gia các hoạt động giải trí để dành thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị cho hành trình làm mẹ lần thứ hai.

Để chào đón em bé, Thang Duy còn cắt tóc ngắn và sang Hong Kong sinh sống một thời gian. Cô cũng thông báo tạm ngừng nhận thư từ người hâm mộ nhằm tập trung chăm sóc sức khỏe và chuẩn bị cho ngày sinh nở.

Trong thời gian mang thai, Kim Tae Yong luôn đồng hành cùng vợ. Nhiều lần cả hai được bắt gặp xuất hiện tại sân bay, trong đó vị đạo diễn chủ động đẩy hành lý và chăm sóc Thang Duy chu đáo. Khi được người hâm mộ hỏi về kế hoạch trở lại màn ảnh, nữ diễn viên chỉ mỉm cười và đáp: "Khó nói lắm", cho thấy cô muốn ưu tiên gia đình trong giai đoạn hiện tại.

Sinh năm 1979, Thang Duy là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Hoa ngữ với nhiều tác phẩm như Sắc Giới, Thu Muộn, Võ Hiệp, Thời Đại Hoàng Kim, Đêm Tối Cuối Cùng Ở Địa Cầu và Quyết Tâm Chia Tay. Cô và Kim Tae Yong kết hôn vào năm 2014 sau khi bén duyên trong quá trình hợp tác nghệ thuật.

Cuối năm 2024, cặp đôi từng vướng tin đồn rạn nứt hôn nhân. Tuy nhiên, Thang Duy sau đó đã trực tiếp phủ nhận, khẳng định cuộc sống gia đình vẫn hạnh phúc và cô không có ý định ly hôn. Việc chào đón con trai thứ hai được xem là dấu mốc ý nghĩa, tiếp tục khẳng định cuộc sống viên mãn của nữ diễn viên bên chồng và các con.