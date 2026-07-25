Phát hiện chiếc xe tải đang lao về phía mình, người đàn ông phản xạ cực nhanh để thoát nạn

Đoạn clip từ camera giám sát cho thấy giao thông vẫn diễn ra bình thường trên con đường đông đúc ở huyện Sukabumi, tỉnh Tây Java, Indonesia. Mặc dù vụ tai nạn rất nghiêm trọng, nhưng không có trường hợp tử vong nào được báo cáo.

Video 3 giờ 39 phút trước 3 giờ 39 phút trước Bảo Châu | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-chiec-xe-tai-dang-lao-ve-phia-minh-nguoi-dan-ong-phan-xa-cuc-nhanh-de-thoat-nan-764687.html