Con dâu tấn công mẹ chồng ngay trong nhà vì tranh chấp tài sản, hàng xóm chạy tới giải cứu

Một vụ tranh chấp tài sản gia đình kéo dài nhiều năm đã leo thang thành bạo lực ở Secunderabad, Hyderabad, Ấn Độ, sau khi một phụ nữ 33 tuổi bị cáo buộc âm mưu sát hại mẹ chồng bằng cách tấn công bà bằng dao làm bếp ngay trong nhà của họ ở Chilkalguda.

Video 1 giờ 0 phút trước 1 giờ 0 phút trước Gia An | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-dau-tan-cong-me-chong-ngay-trong-nha-vi-tranh-chap-tai-san-hang-xom-chay-toi-giai-cuu-764684.html