Tin mới nhất về bão số 2 Noul: Tiếp tục mạnh lên đến cấp 12, giật cấp 14

Xã hội 25/07/2026 10:55

Dự báo tác động của bão Bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Theo thông tin VietNamNet, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão Noul chính thức trở thành cơn bão số 2 trên Biển Đông trong năm 2026.Theo thông tin VietNamNet, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão Noul chính thức trở thành cơn bão số 2 trên Biển Đông trong năm 2026.

Đến 7h sáng nay (25/7), vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 510km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 13. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Theo dự báo hiện tại, bão Noul chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Cụ thể, trong 24 giờ tới, bão di chuyển tốc độ 20-25km/h. Đến 7h ngày 26/7, vị trí tâm bão trên vùng bờ biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Bão có khả năng mạnh thêm, đạt cấp 12, giật cấp 14. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 đối với vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Tin mới nhất về bão số 2 Noul: Tiếp tục mạnh lên đến cấp 12, giật cấp 14 - Ảnh 1
Hướng đi của bão số 2. Ảnh: VietNamNet. 

Theo báo Lao Động, Dự báo trong 48 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/giờ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 27.7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 25,5 độ Vĩ Bắc - 113,8 độ Kinh Đông; trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Cường độ sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo trong 60 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/giờ. Cường độ suy yếu thành vùng áp thấp dưới cấp 6.

Đến 19 giờ ngày 27.7, vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 27,3 độ Vĩ Bắc - 113,5 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc).

Do ảnh hưởng của bão Noul, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 3-5m. Vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 10-11, sau tăng lên cấp 11-12, giật cấp 14, sóng biển cao 5-7m. Biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

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