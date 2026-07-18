Trận lũ kinh hoàng ở Lai Châu: Tìm thấy thi thể 4 người bị lũ cuốn trôi

Xã hội 18/07/2026 10:39

Trận lũ ống, lũ quét xảy ra vào sáng 17/7 tại địa bàn xã Mường Than, tỉnh Lai Châu đã khiến 4 người tử vong, 4 người mất tích. Tỉnh này đã huy động tối đa các lực lượng để tham gia cứu nạn, cứu hộ.

Theo thông tin VietNamNet, sáng 18/7, trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Công an xã Mường Than (tỉnh Lai Châu) cho biết, đến 9h15 cùng ngày, các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã tìm thấy thi thể của 4 nạn nhân bị lũ quét vào sáng 17/7.

Vị trí tìm thấy các nạn nhân cách nhà từ vài trăm mét đến 1km. Các thi thể đều bị đất đá, cây cối vùi lấp sâu.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: Bàn Thị Lai (SN 2016, trú tại bản Nậm Sáng), Phạm Thị Liên (SN 1994), Phạm Xuân Trường (SN 2018, đều trú tại bản Chít) và nạn nhân thứ tư hiện chưa rõ danh tính.

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Tìm thấy thi thể 4 người bị lũ cuốn trôi ở Lai Châu. Ảnh: VietNamNet. 

Trước đó, vào khoảng 8h sáng 17/7, một trận lũ quét bất ngờ đổ về, quét qua nhiều bản làng và quốc lộ 32 thuộc địa bàn xã Mường Than. Thiên tai đã cuốn trôi hàng chục ngôi nhà, làm hư hại nhiều hoa màu, tài sản và khiến nhiều người mất tích.

Ngay trong sáng 17/7, cơ quan chức năng cùng người dân đã kịp thời cứu anh Lò Văn Chài (SN 1993) và anh Nguyễn Thanh Hải (SN 1991, cùng trú tại bản Chít). Sau khi bị nước lũ cuốn trôi hơn 1km, hai anh đã may mắn bám trụ và mắc kẹt lại giữa dòng nước chảy xiết trên suối Nậm Vai.

Sau đó, hàng trăm chiến sĩ công an, quân đội tỉnh Lai Châu đã lập tức tiếp cận hiện trường. Lực lượng chức năng khẩn trương chạy đua với thời gian để hỗ trợ người dân di dời tài sản, giải cứu các trường hợp mắc kẹt và tìm kiếm những người còn mất tích.

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Lũ cuốn trôi nhiều nhà cửa, tài sản gây thiệt hại nặng nề. Ảnh: Báo VietNamNet. 

UBND tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các lực lượng tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả theo phương châm “bốn tại chỗ”. Tỉnh cũng ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Mường Than và điểm sạt lở gây đứt đường trên Quốc lộ 12 (đoạn qua xã Lê Lợi).

Hiện tại, các lực lượng vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân còn lại, đồng thời hỗ trợ người dân di dời tài sản, dọn dẹp nhà cửa và khơi thông đường sá.

Theo báo Dân trí, dự báo từ nay đến ngày 20/7, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên 2-4m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu trên các sông Thao, sông Lô và các sông thuộc hệ thống Thái Bình lên mức báo động 1-2, có nơi trên báo động 2.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du và ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ.

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Trong đêm các lực lượng chức năng di tản người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Ảnh: VietNamNet. 

Tại Lai Châu, nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại các xã, phường như Bum Nưa, Bum Tở, Hua Bum, Khoen On, Mường Kim, Mường Than, Nậm Cuổi, Nậm Sỏ, Pa Ủ, Than Uyên, Thu Lũm, Lê Lợi, Mù Cả, Mường Tè, Pắc Ta, Tân Uyên, Tủa Sín Chải, Bình Lư, Mường Mô, Nậm Hàng, Nậm Mạ, Nậm Tăm, Pa Tần, Pu Sam Cáp, Tả Lèng, Tà Tổng.

Tại Điện Biên, nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại các xã, phường như Mường Phăng, Nà Tấu, Pu Nhi, Sín Chải, Tủa Thàng; Mường Luân, Mường Nhà, Mường Pồn, Na Son, Núa Ngam, Điện Biên Phủ, Sam Mứn, Sính Phình, Thanh An, Thanh Yên, Tìa Dình, Xa Dung, Búng Lao, Chiềng Sinh, Mường Ảng, Mường Lạn, Mường Mùn, Mường Tùng, Na Sang, Nậm Nèn, Mường Lay, Mường Thanh, Pa Ham, Phình Giàng, Pú Nhung, Quài Tở, Sáng Nhè, Thanh Nưa, Tủa Chùa.

Tại Sơn La, nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại các xã, phường như Chiềng Lao, Mường Chiên, Mường La, Ngọc Chiến, Chiềng Hoa, Xím Vàng; Bắc Yên, Bình Thuận, Bó Sinh, Chiềng Mai, Chiềng Mung, Gia Phù, Muổi Nọi, Mường Bú, Mường Chanh, Mường É, Mường Giôn, Mường Khiêng, Mường Lèo, Mường Sại, Nậm Lầu, Chiềng Cơi, Chiềng Sinh, Púng Bánh, Quỳnh Nhai, Tà Xùa.

Tại Lào Cai, nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại các xã, phường như Chế Tạo, Khao Mang, Lao Chải, Mù Cang Chải, Púng Luông, Hạnh Phúc, Tú Lệ, Phình Hồ.

Lai Châu: Lũ quét làm 1 người tử vong, 6 người nghi mất tích và 2 người bị thương, hơn 4.600 người bị cô lập

Lai Châu: Lũ quét làm 1 người tử vong, 6 người nghi mất tích và 2 người bị thương, hơn 4.600 người bị cô lập

Trước tình hình trên, xã Mường Than đã huy động lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, cán bộ, giáo viên và người dân tham gia ứng phó, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả.

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