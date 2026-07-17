Ruồng rẫy vợ tào khang để rước osin làm bà chủ, 4 năm sau chồng cũ lén dúi vào tay tôi xấp tiền kèm lời đề nghị sốc

Tâm sự 17/07/2026 20:30

Thấy tôi váy áo điệu đà chuẩn bị đi chơi, chồng cũ nhìn chằm chằm một lúc rồi mới tiến lại hỏi han. Anh ta làm điệu bộ chẳng khác gì lúc cưa cẩm tôi. Nhưng tôi chẳng quan tâm, quay mặt đi không thèm nói chuyện.

Tôi từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại. Để kết thúc nó, tôi đã tốn nhiều nước mắt và sức lực. Có một thời gian, tôi hận chồng cũ vô cùng, còn muốn anh đừng bao giờ tới gặp con. Nhưng dù sao con cũng cần bố, tôi vẫn mềm lòng khi thấy con nhớ bố. Tôi nhượng bộ, đành cho chồng được ghé thăm, bù đắp cho con sau khi chúng tôi ly hôn.

Tôi cho chồng đến thăm con một lần trong tuần. Trước khi qua thăm con, anh ta sẽ gọi cho tôi, tuần nào không qua thì cũng phải báo tôi một tiếng. Tôi biết trước để tránh mặt anh ta, không muốn ảnh hưởng tới con cái.

 

Giao ước qua thăm con được chồng tôi thực hiện suôn sẻ suốt 4 năm. Bỗng dưng mấy tuần trước, anh ta qua nhà tôi mà không báo trước. Lúc đó tôi đang chuẩn bị đi chơi cùng bạn thì gặp chồng cũ tới. Thấy anh ta bước xuống từ ô tô, tôi thầm nghĩ đúng là sau ly hôn chồng cũ “lên đời” hẳn.

Thấy tôi váy áo điệu đà chuẩn bị đi chơi, chồng cũ nhìn chằm chằm một lúc rồi mới tiến lại hỏi han. Anh ta làm điệu bộ chẳng khác gì lúc cưa cẩm tôi. Nhưng tôi chẳng quan tâm, quay mặt đi không thèm nói chuyện.

Ruồng rẫy vợ tào khang để rước osin làm bà chủ, 4 năm sau chồng cũ lén dúi vào tay tôi xấp tiền kèm lời đề nghị sốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tối hôm đó, tôi nấn ná một lúc mới về nhà, vì tôi không muốn đụng mặt chồng cũ khi anh ta đưa con về. Chẳng ngờ, khi tôi đến cửa nhà thì đã thấy anh ta đứng đợi. Tôi đành nói chuyện một lúc. Chồng cũ hỏi han tôi cuộc sống dạo này thế nào, còn nói tôi dạo này đẹp hơn. Bỗng dưng anh ta dúi vào tay tôi một cục tiền rồi bất ngờ ghé sát thì thầm:

“Anh biết là em cũng còn tình cảm với anh. Hay là mình ôn chuyện cũ một hôm. Gặp lại em là anh liền nhớ lúc tụi mình bên nhau ngày xưa”.

Tôi nghe xong thì lửa giận bốc lên, tôi tát chồng cũ một cái rồi chạy thẳng vào nhà, quăng luôn cục tiền vào người anh ta.

Lúc tôi sinh con đầu lòng, tôi có thuê người giúp việc theo giờ để dọn dẹp, nấu ăn. Tôi sinh chưa tròn năm thì chồng đã lén lút với cô giúp việc. Tôi chán nản quá nên quyết định ly hôn. Sau này tôi mới biết cô giúp việc kia là người tình mà chồng cũ mang về nhà.

Tôi cay đắng ôm con về nhà mẹ đẻ, trong khi chồng hai tuần sau đó đã cưới người giúp việc làm vợ. Anh ta bây giờ ôm cục tiền đến đòi gần gũi tôi, hóa ra cũng chỉ vì ở với vợ mới hết mới mẻ. Giờ tôi đã hiểu vì sao lúc trước chồng cũ ngoại tình, cũng là vì thích mới mẻ. Đàn ông một khi đã ngoại tình thì cả đời không bỏ cái thói gạ người khác, chẳng cần biết đối phương là ai.

Ngày chị họ cưới mẹ tặng hẳn 15 cây vàng, đến lượt tôi cưới mẹ trao số vàng khiến chú rể nổi giận đòi hủy hôn ngay

Ngày chị họ cưới mẹ tặng hẳn 15 cây vàng, đến lượt tôi cưới mẹ trao số vàng khiến chú rể nổi giận đòi hủy hôn ngay

Ngày tôi cưới, mẹ tôi trao cho con gái 5 chỉ vàng làm của hồi môn. Tôi tức giận muốn khóc hỏi mẹ: “Mẹ ơi con mới là con gái ruột của mẹ, vậy mà mẹ cho con vàng cưới còn không bằng một nửa của chị họ. Mẹ không sợ tụi con buồn sao?”.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Tin tức giải trí 56 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa "khủng" dài 3,5 mét bò vào phòng tắm nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa "khủng" dài 3,5 mét bò vào phòng tắm nhà dân

Video 1 giờ 44 phút trước
Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Sao quốc tế 2 giờ 14 phút trước
Dùng ớt bột cướp ngân hàng, người đàn ông 28 tuổi bị bắt sau 30 phút

Dùng ớt bột cướp ngân hàng, người đàn ông 28 tuổi bị bắt sau 30 phút

Video 2 giờ 44 phút trước
Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Chiếc điện thoại cũ đặt trong tủ suốt nhiều năm tố cáo việc làm đáng khinh bỉ của vợ

Chiếc điện thoại cũ đặt trong tủ suốt nhiều năm tố cáo việc làm đáng khinh bỉ của vợ

Vết lạ trên áo vén màn bí mật động trời của người chồng hiền lành cất giấu suốt 2 năm qua

Vết lạ trên áo vén màn bí mật động trời của người chồng hiền lành cất giấu suốt 2 năm qua

Hành động kỳ lạ của mẹ chồng và ‘người tình trẻ’ vào ngày giỗ của ba chồng khiến tôi bàng hoàng

Hành động kỳ lạ của mẹ chồng và ‘người tình trẻ’ vào ngày giỗ của ba chồng khiến tôi bàng hoàng