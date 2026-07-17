Ruồng rẫy vợ tào khang để rước osin làm bà chủ, 4 năm sau chồng cũ lén dúi vào tay tôi xấp tiền kèm lời đề nghị sốc

Tâm sự 17/07/2026 20:30

Thấy tôi váy áo điệu đà chuẩn bị đi chơi, chồng cũ nhìn chằm chằm một lúc rồi mới tiến lại hỏi han. Anh ta làm điệu bộ chẳng khác gì lúc cưa cẩm tôi. Nhưng tôi chẳng quan tâm, quay mặt đi không thèm nói chuyện.

Tôi từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại. Để kết thúc nó, tôi đã tốn nhiều nước mắt và sức lực. Có một thời gian, tôi hận chồng cũ vô cùng, còn muốn anh đừng bao giờ tới gặp con. Nhưng dù sao con cũng cần bố, tôi vẫn mềm lòng khi thấy con nhớ bố. Tôi nhượng bộ, đành cho chồng được ghé thăm, bù đắp cho con sau khi chúng tôi ly hôn.

Tôi cho chồng đến thăm con một lần trong tuần. Trước khi qua thăm con, anh ta sẽ gọi cho tôi, tuần nào không qua thì cũng phải báo tôi một tiếng. Tôi biết trước để tránh mặt anh ta, không muốn ảnh hưởng tới con cái.

 

Giao ước qua thăm con được chồng tôi thực hiện suôn sẻ suốt 4 năm. Bỗng dưng mấy tuần trước, anh ta qua nhà tôi mà không báo trước. Lúc đó tôi đang chuẩn bị đi chơi cùng bạn thì gặp chồng cũ tới. Thấy anh ta bước xuống từ ô tô, tôi thầm nghĩ đúng là sau ly hôn chồng cũ “lên đời” hẳn.

Thấy tôi váy áo điệu đà chuẩn bị đi chơi, chồng cũ nhìn chằm chằm một lúc rồi mới tiến lại hỏi han. Anh ta làm điệu bộ chẳng khác gì lúc cưa cẩm tôi. Nhưng tôi chẳng quan tâm, quay mặt đi không thèm nói chuyện.

Ruồng rẫy vợ tào khang để rước osin làm bà chủ, 4 năm sau chồng cũ lén dúi vào tay tôi xấp tiền kèm lời đề nghị sốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tối hôm đó, tôi nấn ná một lúc mới về nhà, vì tôi không muốn đụng mặt chồng cũ khi anh ta đưa con về. Chẳng ngờ, khi tôi đến cửa nhà thì đã thấy anh ta đứng đợi. Tôi đành nói chuyện một lúc. Chồng cũ hỏi han tôi cuộc sống dạo này thế nào, còn nói tôi dạo này đẹp hơn. Bỗng dưng anh ta dúi vào tay tôi một cục tiền rồi bất ngờ ghé sát thì thầm:

“Anh biết là em cũng còn tình cảm với anh. Hay là mình ôn chuyện cũ một hôm. Gặp lại em là anh liền nhớ lúc tụi mình bên nhau ngày xưa”.

Tôi nghe xong thì lửa giận bốc lên, tôi tát chồng cũ một cái rồi chạy thẳng vào nhà, quăng luôn cục tiền vào người anh ta.

Lúc tôi sinh con đầu lòng, tôi có thuê người giúp việc theo giờ để dọn dẹp, nấu ăn. Tôi sinh chưa tròn năm thì chồng đã lén lút với cô giúp việc. Tôi chán nản quá nên quyết định ly hôn. Sau này tôi mới biết cô giúp việc kia là người tình mà chồng cũ mang về nhà.

Tôi cay đắng ôm con về nhà mẹ đẻ, trong khi chồng hai tuần sau đó đã cưới người giúp việc làm vợ. Anh ta bây giờ ôm cục tiền đến đòi gần gũi tôi, hóa ra cũng chỉ vì ở với vợ mới hết mới mẻ. Giờ tôi đã hiểu vì sao lúc trước chồng cũ ngoại tình, cũng là vì thích mới mẻ. Đàn ông một khi đã ngoại tình thì cả đời không bỏ cái thói gạ người khác, chẳng cần biết đối phương là ai.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

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