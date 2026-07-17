Đêm trước ngày ra tòa ly dị, chồng ôm gối sang gõ cửa xin ngủ nhờ và cái kết khiến vợ ‘ngã ngửa’

Tâm sự gia đình 17/07/2026 15:30

Quá đau lòng, tôi quyết định ngủ riêng, ôm chăn gối sang phòng khác ngủ. Vì tôi không muốn thấy cảnh chồng ngồi nhìn máy tính nữa. Đồng thời, tránh mặt nhau thì chúng tôi cũng có thời gian suy nghĩ hơn.

Tôi và chồng yêu nhau 4 năm rồi mới kết hôn. Lại chẳng ngờ cuộc hôn nhân của chúng tôi chẳng được bao lâu. Dù mới 4 tháng sau khi kết hôn, tình cảm vợ chồng bắt đầu rạn nứt.

Từ ngày lấy nhau về, tôi học nấu ăn bài bản, chiều nào cũng chuẩn bị bữa cơm thơm ngon đợi chồng về. Nhưng chồng tôi thường xuyên về nhà trễ, anh nói phải tiếp khách. Tôi nghĩ chẳng lẽ anh chẳng sắp xếp được một vài bữa về ăn cơm cùng vợ sao? Chồng tôi lại nói tôi không biết thông cảm cho anh, đi tiếp khách cũng rất mệt mỏi. Chồng tôi khi đó đã là trưởng phòng kinh doanh, tôi nói chưa gì mà anh đã bỏ vợ ở nhà, sau này thì còn thế nào nữa?

Không chỉ vậy, có được hôm chồng nghỉ ở nhà thì anh cứ ôm lấy máy tính hoặc điện thoại. Anh cuồng công việc tới mức tôi cảm thấy mình bị bỏ bê. Nhiều đêm muốn cùng chồng gần gũi, nhưng cứ thấy anh ôm lấy máy tính nằm trên giường mà tôi tụt cả cảm xúc. Vợ chồng mới cưới mà thế này có chán không?

Tôi lấy cớ về quê ngoại một tháng, vì quá chán cảnh chồng cuồng công việc. Trong thời gian đó, chồng tôi chẳng mấy khi gọi cho vợ, cũng không thèm nhắn tin. Tôi mất ngủ nhiều đêm, nghĩ rằng có phải chồng thay đổi rồi không? Đến ngày quay về nhà, tôi quyết định viết đơn ly hôn chồng. Nghe tôi nói vậy, chồng tôi chỉ nổi đóa rồi bảo tôi muốn làm gì thì làm, anh ấy không có ý kiến nữa.

Quá đau lòng, tôi quyết định ngủ riêng, ôm chăn gối sang phòng khác ngủ. Vì tôi không muốn thấy cảnh chồng ngồi nhìn máy tính nữa. Đồng thời, tránh mặt nhau thì chúng tôi cũng có thời gian suy nghĩ hơn.

Đêm trước ngày ra tòa ly dị, chồng ôm gối sang gõ cửa xin ngủ nhờ và cái kết khiến vợ ‘ngã ngửa’ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày nói quyết định ly hôn chồng, tôi chẳng quan tâm anh đi về lúc nào. Cứ ăn xong là tôi đóng cửa phòng, nghe nhạc xem phim rồi đi ngủ. Nhưng nhờ vậy mà tôi ngủ ngon hơn, không còn căng thẳng nhiều nữa.

Nhưng vì vẫn còn ở chung nhà nên tôi thấy chồng có biểu hiện lạ. Có vẻ anh không ngủ được, mặt mày bơ phờ, mắt có quầng thâm. Tôi nghĩ chắc là anh lại tham công tiếc việc, thức khuya dán mắt vào máy tính. Tôi chẳng thấy thương cảm gì, cũng do anh muốn thế thôi.

Vợ chồng tôi ly thân cho đến ngày được tòa gọi lên lần đầu. Trước ngày ra tòa, một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Tối hôm đó, tôi bỗng nghe tiếng chồng gõ cửa:

“Em mở cửa cho anh vào”.

“Làm sao thế?”.

“Cho anh ngủ nhờ một đêm thôi”.

“Không, anh ngủ một mình đi”.

“Đi mà, một đêm thôi mai mình ra tòa rồi”.

Chồng tôi nài nỉ miết còn đập cửa phòng dồn dập làm tôi phải ra mở cửa cho anh. Sau khi được tôi cho vào phòng, anh nhảy thẳng lên giường lấy chăn trùm lên người. Tôi đi đến tủ quần áo gần giường để tìm bộ chăn khác thì bất ngờ bị chồng lôi lên giường. Tôi nghe tiếng anh thì thầm:

“Mấy nay anh không ngủ được, chắc phải ôm em mới ngủ được. Lâu rồi vợ chồng mình không ôm nhau ngủ”.

Tôi nằm im một lúc chẳng nói nên lời. Quả thật tôi cũng có nhớ chồng, nhớ cảm giác ôm chồng. Nghĩ ngày mai ra tòa ly hôn, hốc mắt tôi đỏ lên. Tôi nghe chồng nói:

“Anh xin lỗi vợ, anh sai rồi. Anh vô tâm với vợ, mê việc mà bỏ bê vợ. Anh hứa sau này sẽ không như thế nữa. Để anh thu xếp công việc rồi mình đi du lịch vài ngày để hâm nóng tình cảm nhé!”.

Anh nói xong rồi thì bất ngờ hôn tôi. Chúng tôi đã một đêm tình cảm mặn nồng sau tháng ngày ly thân, thậm chí là chuẩn bị ra tòa. Nếu không có đêm chồng tôi xin ngủ nhờ đó thì chắc sáng hôm sau chúng tôi đã ly hôn thật rồi. Sau đó quả thật chồng tôi đã khác đi, không làm vợ buồn nữa. Trong hôn nhân, nếu cứ bảo vệ cái tôi của mình, không biết thay đổi thì chẳng bao giờ giữ được nhau cả.

Anh trai mất chưa đầy 3 tháng chị dâu đã vội vã tái giá, biết lý do đằng sau tôi khóc dúi vào tay chị 50 triệu rồi đi

Anh trai mất chưa đầy 3 tháng chị dâu đã vội vã tái giá, biết lý do đằng sau tôi khóc dúi vào tay chị 50 triệu rồi đi

Tôi muốn gặp chị nói cho ra lẽ nên đến thẳng nơi chị làm việc. Trước mặt những người đồng nghiệp làm cùng chị, tôi không nể nang gì mà nói hết chuyện chị dâu tái giá khi mộ chồng cũ chưa xanh cỏ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Vợ khóa trái phòng gọi không thưa, tôi đập phá cửa xông vào liền quỵ sụp với cảnh tượng trước mắt

Vợ khóa trái phòng gọi không thưa, tôi đập phá cửa xông vào liền quỵ sụp với cảnh tượng trước mắt

Ngoại tình 2 giờ 33 phút trước
Chạm mặt vợ cũ hờ hững trong chiếc váy ngủ, tôi rụng rời tay chân khi nghe cô ấy khóc nghẹn van nài một câu

Chạm mặt vợ cũ hờ hững trong chiếc váy ngủ, tôi rụng rời tay chân khi nghe cô ấy khóc nghẹn van nài một câu

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Vừa đi xa về đang nồng nàn bên vợ, tiếng đập cửa rầm rầm của hàng xóm lột trần bí mật của vợ ngay trong nhà tôi

Vừa đi xa về đang nồng nàn bên vợ, tiếng đập cửa rầm rầm của hàng xóm lột trần bí mật của vợ ngay trong nhà tôi

Ngoại tình 3 giờ 33 phút trước
Nghĩ cưới được vợ vẹn toàn, tôi sốc phát điên trước vết tích trên người cô ấy ngay đêm đầu tiên

Nghĩ cưới được vợ vẹn toàn, tôi sốc phát điên trước vết tích trên người cô ấy ngay đêm đầu tiên

Tâm sự gia đình 4 giờ 3 phút trước
Ruồng rẫy vợ tào khang để rước osin làm bà chủ, 4 năm sau chồng cũ lén dúi vào tay tôi xấp tiền kèm lời đề nghị sốc

Ruồng rẫy vợ tào khang để rước osin làm bà chủ, 4 năm sau chồng cũ lén dúi vào tay tôi xấp tiền kèm lời đề nghị sốc

Tâm sự 5 giờ 33 phút trước
Nghi bố chồng có tư tình với người làm, tôi hóa đá phát hiện sự thật phía sau giọt nước mắt của ông lúc nửa đêm

Nghi bố chồng có tư tình với người làm, tôi hóa đá phát hiện sự thật phía sau giọt nước mắt của ông lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 3 phút trước
Chồng tuyên bố hôn lễ sẽ có sự xuất hiện của cô dâu thứ hai khiến tôi chết đứng

Chồng tuyên bố hôn lễ sẽ có sự xuất hiện của cô dâu thứ hai khiến tôi chết đứng

Tâm sự Eva 6 giờ 33 phút trước
Thấy chồng đẩy cửa bước vào phòng chị dâu, tôi ghé mắt nhìn qua khe cửa liền hóa đá khi thấy việc anh đang làm

Thấy chồng đẩy cửa bước vào phòng chị dâu, tôi ghé mắt nhìn qua khe cửa liền hóa đá khi thấy việc anh đang làm

Tâm sự gia đình 7 giờ 3 phút trước
Thấy cháu ruột cả ngày ngủ lịm không một tiếng khóc, tôi lén lắp camera thì hoảng hồn thấy việc chị dâu làm mỗi chiều

Thấy cháu ruột cả ngày ngủ lịm không một tiếng khóc, tôi lén lắp camera thì hoảng hồn thấy việc chị dâu làm mỗi chiều

Tâm sự gia đình 7 giờ 33 phút trước
Vừa mở cửa thấy vợ ngồi trong lòng gã đàn ông lạ, tôi lặng lẽ quay đầu rời đi không nói một lời

Vừa mở cửa thấy vợ ngồi trong lòng gã đàn ông lạ, tôi lặng lẽ quay đầu rời đi không nói một lời

Tâm sự 8 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 18/7/2026 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của.

Tử vi thứ Bảy 18/7/2026 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của.

Thông tin mới nhất về sức khỏe các nạn nhân vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Thông tin mới nhất về sức khỏe các nạn nhân vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Công dụng ngừa ung thư bất ngờ từ những loại rau bình dân quen thuộc hàng ngày

Công dụng ngừa ung thư bất ngờ từ những loại rau bình dân quen thuộc hàng ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghĩ cưới được vợ vẹn toàn, tôi sốc phát điên trước vết tích trên người cô ấy ngay đêm đầu tiên

Nghĩ cưới được vợ vẹn toàn, tôi sốc phát điên trước vết tích trên người cô ấy ngay đêm đầu tiên

Nghi bố chồng có tư tình với người làm, tôi hóa đá phát hiện sự thật phía sau giọt nước mắt của ông lúc nửa đêm

Nghi bố chồng có tư tình với người làm, tôi hóa đá phát hiện sự thật phía sau giọt nước mắt của ông lúc nửa đêm

Thấy chồng đẩy cửa bước vào phòng chị dâu, tôi ghé mắt nhìn qua khe cửa liền hóa đá khi thấy việc anh đang làm

Thấy chồng đẩy cửa bước vào phòng chị dâu, tôi ghé mắt nhìn qua khe cửa liền hóa đá khi thấy việc anh đang làm

Thấy cháu ruột cả ngày ngủ lịm không một tiếng khóc, tôi lén lắp camera thì hoảng hồn thấy việc chị dâu làm mỗi chiều

Thấy cháu ruột cả ngày ngủ lịm không một tiếng khóc, tôi lén lắp camera thì hoảng hồn thấy việc chị dâu làm mỗi chiều

Ngày nào chồng cũ cũng ghé thăm làm tôi tưởng anh muốn quay về, biết lý do thật sự tôi cay đắng vô cùng

Ngày nào chồng cũ cũng ghé thăm làm tôi tưởng anh muốn quay về, biết lý do thật sự tôi cay đắng vô cùng

Đang yên ấm chồng bỗng ép ly hôn bằng được, nửa năm sau ôm con về thăm nhà nội, tôi khóc ngất thấy cảnh tượng trước mắt

Đang yên ấm chồng bỗng ép ly hôn bằng được, nửa năm sau ôm con về thăm nhà nội, tôi khóc ngất thấy cảnh tượng trước mắt