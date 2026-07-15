Vừa chạm vào người vợ liền hóa đá trước dấu vết trên ngực, chồng đòi trả dâu ngay đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 15/07/2026 22:30

Chồng tôi tức giận nói anh không thể chấp nhận một người phụ nữ có hình xăm trên ngực. Về hình xăm này, có chút liên quan đến người yêu cũ của tôi. Khi còn trẻ, tôi từng yêu một người điên cuồng, còn lớn mật xăm tên của anh ấy lên ngực.

Ngay trong đêm tân hôn, tôi bị chồng trả ngay về nhà mẹ đẻ. Tôi không thể tưởng tượng được cuộc hôn nhân mình mơ ước lại trở nên như thế này.

Tôi và chồng quen biết nhau qua mai mối. Khi đó tôi 28 tuổi, vừa kết thúc mối tình 3 năm với người yêu cũ. Chồng tôi 33 tuổi, tính tình hiền lành, thật thà. Lúc chúng tôi vừa hẹn hò, cả hai bên gia đình đều hối thúc kết hôn. Tôi và anh quen nhau chưa được một năm thì quyết định tổ chức đám cưới. Dù sao tôi cũng đã đến tuổi lập gia đình, tôi cũng không kén cá chọn canh.

 

Khi quen nhau tôi nghĩ chồng mình là kiểu đàn ông muốn giữ gìn cho đêm tân hôn. Vì còn e ngại nên tôi không kể anh nghe về chuyện quá khứ của mình. Tôi nghĩ khi đã thành vợ chồng, chúng tôi sẽ thấu hiểu cho nhau hơn. Đến đêm tân hôn, đang lúc cao trào, chồng tụt áo tôi xuống, nhìn vào ngực tôi thì liền xô tôi ngã xuống giường. Tôi quá bất ngờ vì hành động của anh.

Vừa chạm vào người vợ liền hóa đá trước dấu vết trên ngực, chồng đòi trả dâu ngay đêm tân hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi tức giận nói anh không thể chấp nhận một người phụ nữ có hình xăm trên ngực. Về hình xăm này, có chút liên quan đến người yêu cũ của tôi. Khi còn trẻ, tôi từng yêu một người điên cuồng, còn lớn mật xăm tên của anh ấy lên ngực. Sau này khi chia tay tôi rất hối hận vì tuổi trẻ quá bồng bột. Sau này tôi cũng không thể xóa hết hình xăm này, đành để lại trên người mình.

Không để chồng phải khó chịu về tên của người yêu cũ, trước đêm tân hôn, tôi đã đi sửa lại hình xăm. Vậy mà anh cũng không thể chấp nhận. Anh cho rằng tôi là kiểu phụ nữ hư hỏng. Ngay trong đêm tân hôn, chồng tôi gọi taxi đưa tôi về nhà mẹ đẻ. Bố mẹ tôi ngỡ ngàng khi thấy con gái mới sáng gả đi mà tối đã về nhà.

Bố mẹ tôi còn bàn nhau sáng hôm sau sẽ sang nói chuyện với gia đình chồng của tôi. Tôi thấy tuyệt vọng và chán chường quá. Chồng tôi quá bảo thủ, anh ấy không thể chấp nhận quá khứ của tôi. Tôi có nên chấm dứt cuộc hôn nhân này không?

Con gái càng lớn càng xinh chồng nghi ngờ vợ ngoại tình, kết quả ngã ngửa sau 3 lần xét nghiệm ADN khiến cả nhà sốc

Con gái càng lớn càng xinh chồng nghi ngờ vợ ngoại tình, kết quả ngã ngửa sau 3 lần xét nghiệm ADN khiến cả nhà sốc

Sau nhiều ngày bị dằn vặt, tôi âm thầm đem tóc và móng tay của con đi xét nghiệm ADN. Kết quả xét nghiệm đúng thật là đứa con gái tôi cưng chiều bao lâu nay không hề có quan hệ huyết thống với tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (16/7/2026), 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Cuối ngày hôm nay (16/7/2026), 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Thương hại chị hàng xóm đơn thân nuôi con vất vả, đến khi thấy mặt chồng của chị ấy tôi rụng rời tay chân

Thương hại chị hàng xóm đơn thân nuôi con vất vả, đến khi thấy mặt chồng của chị ấy tôi rụng rời tay chân

Tâm sự Eva 5 giờ 3 phút trước
Vợ bỏ đi, tôi sầu đời nhậu nhẹt đến rạng sáng, vừa mở mắt ra liền rụng rời tay chân nhìn rõ mặt người phụ nữ nằm cạnh

Vợ bỏ đi, tôi sầu đời nhậu nhẹt đến rạng sáng, vừa mở mắt ra liền rụng rời tay chân nhìn rõ mặt người phụ nữ nằm cạnh

Tâm sự 5 giờ 18 phút trước
Anh trai mất chưa đầy 3 tháng chị dâu đã vội vã tái giá, biết lý do đằng sau tôi khóc dúi vào tay chị 50 triệu rồi đi

Anh trai mất chưa đầy 3 tháng chị dâu đã vội vã tái giá, biết lý do đằng sau tôi khóc dúi vào tay chị 50 triệu rồi đi

Tâm sự gia đình 5 giờ 33 phút trước
Thấy anh trai lén lút vào phòng người giúp việc lúc nửa đêm, tôi báo ngay cho chị dâu liền lặng người trước câu trả lời lạnh tanh của chị

Thấy anh trai lén lút vào phòng người giúp việc lúc nửa đêm, tôi báo ngay cho chị dâu liền lặng người trước câu trả lời lạnh tanh của chị

Ngoại tình 5 giờ 48 phút trước
Vợ vượt cạn suốt 24 giờ đầy đau đớn, vừa bế con tôi sốc nghe cô ấy thầm thì một câu chấn động

Vợ vượt cạn suốt 24 giờ đầy đau đớn, vừa bế con tôi sốc nghe cô ấy thầm thì một câu chấn động

Tâm sự 6 giờ 3 phút trước
Vừa chạm vào người vợ liền hóa đá trước dấu vết trên ngực, chồng đòi trả dâu ngay đêm tân hôn

Vừa chạm vào người vợ liền hóa đá trước dấu vết trên ngực, chồng đòi trả dâu ngay đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 6 giờ 18 phút trước
Gặp lại vợ cũ sau ly hôn, cô ấy cười nhạt vuốt bụng bầu nhô cao rồi tiết lộ bí mật khiến tôi choáng váng quỵ sụp

Gặp lại vợ cũ sau ly hôn, cô ấy cười nhạt vuốt bụng bầu nhô cao rồi tiết lộ bí mật khiến tôi choáng váng quỵ sụp

Tâm sự gia đình 6 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước
2 năm sau ly hôn bỗng lên giường với chồng cũ, tôi sững người nghe câu nói của anh ngay khi vừa tỉnh giấc

2 năm sau ly hôn bỗng lên giường với chồng cũ, tôi sững người nghe câu nói của anh ngay khi vừa tỉnh giấc

Tâm sự gia đình 6 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 16/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài vận hưng thịnh, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão Thân của cải thất thoát, mọi sự khó thành danh

Tử vi thứ Năm 16/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài vận hưng thịnh, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão Thân của cải thất thoát, mọi sự khó thành danh

Kể từ ngày mai, thứ Năm 16/7/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Kể từ ngày mai, thứ Năm 16/7/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Lật tẩy thủ đoạn tinh vi trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng

Lật tẩy thủ đoạn tinh vi trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Anh trai mất chưa đầy 3 tháng chị dâu đã vội vã tái giá, biết lý do đằng sau tôi khóc dúi vào tay chị 50 triệu rồi đi

Anh trai mất chưa đầy 3 tháng chị dâu đã vội vã tái giá, biết lý do đằng sau tôi khóc dúi vào tay chị 50 triệu rồi đi

Gặp lại vợ cũ sau ly hôn, cô ấy cười nhạt vuốt bụng bầu nhô cao rồi tiết lộ bí mật khiến tôi choáng váng quỵ sụp

Gặp lại vợ cũ sau ly hôn, cô ấy cười nhạt vuốt bụng bầu nhô cao rồi tiết lộ bí mật khiến tôi choáng váng quỵ sụp

2 năm sau ly hôn bỗng lên giường với chồng cũ, tôi sững người nghe câu nói của anh ngay khi vừa tỉnh giấc

2 năm sau ly hôn bỗng lên giường với chồng cũ, tôi sững người nghe câu nói của anh ngay khi vừa tỉnh giấc

Anh trai mất chị dâu không rơi một giọt nước mắt, đêm đến lại biến mất đầy bí ẩn, tôi khóc nghẹn nhìn bóng chị đơn độc

Anh trai mất chị dâu không rơi một giọt nước mắt, đêm đến lại biến mất đầy bí ẩn, tôi khóc nghẹn nhìn bóng chị đơn độc

Con gái càng lớn càng xinh chồng nghi ngờ vợ ngoại tình, kết quả ngã ngửa sau 3 lần xét nghiệm ADN khiến cả nhà sốc

Con gái càng lớn càng xinh chồng nghi ngờ vợ ngoại tình, kết quả ngã ngửa sau 3 lần xét nghiệm ADN khiến cả nhà sốc

Ly hôn 8 năm không một đồng chu cấp, chồng cũ vừa mất tôi bỗng nhận đều 10 triệu/tháng, sự thật đằng sau khiến tôi lặng người

Ly hôn 8 năm không một đồng chu cấp, chồng cũ vừa mất tôi bỗng nhận đều 10 triệu/tháng, sự thật đằng sau khiến tôi lặng người