Giá vàng hôm nay, ngày 15/7/2026: Quay đầu tăng mạnh, miếng SJC 'đắt' hơn thế giới 19,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn cũng tăng 1 triệu đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 144 triệu đồng, bán ra 147,5 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 143,5 triệu đồng, bán ra 147 triệu đồng… Giá vàng trong nước hiện cao hơn thế giới 19,5 triệu đồng mỗi lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên , giá vàng miếng SJC tăng 1 triệu đồng mỗi lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 145,5 triệu đồng, bán ra 148,5 triệu đồng. ACB tăng giá mỗi lượng vàng miếng 800.000 đồng, mua vào 145,8 triệu đồng, bán ra 148,8 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá mua vào 300.000 đồng, lên 146 triệu đồng, bán ra giữ nguyên ở mức 147,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng 1 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 145 triệu đồng, bán ra 148,5 triệu đồng…

Tính tới 20h30 ngày 14/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.083 USD/ounce. Vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ghi nhận ở mức 4.095 USD/ounce.

Theo thông tin báo VietNamNet , sáng nay, sau khi hồi phục mạnh lên gần 4.100 USD/ounce, giá vàng thế giới đã giảm xuống mức 4.039 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới giảm 5,8% (tương đương giảm 252 USD). Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng ở mức 130 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 14/7.

Giá vàng giao ngay trên thị trường Mỹ tối 14/7 quay đầu tăng gần 2% lên 4.083 USD/ounce ngay sau khi chỉ số lạm phát của nước này được công bố thấp hơn dự kiến, qua đó làm giảm áp lực lên Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Vàng tăng mạnh trở lại bất chấp giá dầu leo thang do căng thẳng Mỹ - Iran.

Báo cáo CPI được công bố tối 14/7 đã làm thay đổi vị thế thị trường, nghiêng về phía kim loại quý. CPI tổng thể giảm 0,4% trong tháng 6 sau khi tăng 0,5% trong tháng 5. Đây là mức giảm hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 4/2020, trong khi lạm phát so với cùng kỳ năm trước giảm từ 4,2% xuống 3,5%. CPI lõi so với cùng kỳ giảm từ 2,9% xuống 2,6%.

Dữ liệu này đã làm giảm bớt nỗi lo lạm phát sau đợt tăng giá dầu tuần trước và biên bản cuộc họp của Fed hôm thứ Tư. Giới đầu tư bớt áp lực về khả năng Fed sẽ tăng mạnh lãi suất trong phần còn lại của năm 2026. Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm giảm nhẹ xuống khoảng 4,6%/năm.