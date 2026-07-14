Giá vàng hôm nay, ngày 14/7/2026: Vàng SJC lại giảm mạnh, mất hơn 3 triệu đồng trong 2 ngày

Hôm nay, ngày 14/7/2026, giá vàng miếng SJC giảm mạnh 1,6 triệu đồng/lượng. Vàng đã giảm 2 ngày liên tiếp, mất hơn 3 triệu đồng mỗi lượng do căng thẳng địa chính trị tại vực Trung Đông.

Theo thông tin báo VietNamNet, mở cửa phiên giao dịch 14/7, vào lúc 8h30', giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 143,8-146,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng hạ 1,6 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua, niêm yết ở mức 142,8-146,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji được mua - bán ở mức 143-146,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở chiều mua nhưng giảm 300.000 đồng mỗi lượng ở chiều bán so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, giao dịch ở mức 143-147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm trong ngày thứ 2 liên tiếp. Ảnh: VietNamNet.

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng thế giới giảm 5 USD mỗi ounce, xuống 3.997 USD, có thời điểm xuống 3.985 USD. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 13.7), giá vàng giảm mạnh 60 USD mỗi ounce. Kim loại quý một lần nữa thủng mức 4.000 USD/ounce do các cuộc tấn công tái diễn ở vùng Vịnh. Sự leo thang căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran quanh eo biển Hormuz đẩy giá dầu thô tăng cao. Lực lượng Mỹ và Iran đã tiến hành các cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau bằng tên lửa và máy bay không người lái dữ dội, với việc Tehran tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ tại các quốc gia vùng Vịnh, đồng thời ám chỉ việc đóng cửa eo biển Hormuz. Giá dầu đã tăng hơn 3% sau tin tức này.

Lợi suất trái phiếu kho bạc tăng và làm dấy lên lo ngại rằng lạm phát do năng lượng có thể khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ lâu hơn. Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch dự báo khoảng 69% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9, tăng so với dự báo 63% hồi tuần trước.

Giá vàng hôm nay, ngày 13/7/2026: Đồng loạt giảm mạnh, vàng SJC mất tới 1 triệu đồng/lượng Hôm nay, ngày 13/7/2026, giá vàng thế giới quay đầu giảm sau đà tăng tuần trước. Căng thẳng khu vực Trung Đông đã khiến kim loại quý thế giới sập mạnh đầu tuần này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-vang-hom-nay-ngay-1472026-vang-sjc-lai-giam-manh-mat-hon-3-trieu-ong-trong-2-ngay-764021.html