Sau nhiều mùa đồng hành, Bạch Lộc xúc động nói lời tạm biệt Keep Running

Sao quốc tế 13/07/2026 16:43

Sau nhiều tháng phát sóng, mùa 14 của chương trình thực tế 'Keep Running' chính thức khép lại với nhiều cảm xúc.

Tập cuối của mùa 14 chương trình thực tế Keep Running khép lại với nhiều cảm xúc, đặc biệt là khoảnh khắc diễn viên Bạch Lộc không giấu được nước mắt trước món quà bất ngờ mà ê-kíp dành cho các thành viên.

Ở phần kết chương trình, ban tổ chức chuẩn bị một màn tri ân đặc biệt bằng cách biến những lời nhắn yêu thương từ khán giả thành hàng nghìn miếng sticker rồi thả từ trên cao xuống sân khấu. Ê-kíp chia sẻ rằng mỗi miếng sticker tượng trưng cho tình cảm và sự đồng hành mà người hâm mộ dành cho dàn nghệ sĩ trong suốt hành trình của mùa phát sóng.

Ngay khi lắng nghe lời chia sẻ này, Bạch Lộc lặng người. Ban đầu, nữ diễn viên cố gắng giữ nụ cười nhưng đôi mắt dần đỏ hoe. Chỉ ít phút sau, cô bật khóc và liên tục đưa tay lau nước mắt trong lúc nghe những lời cảm ơn từ chương trình.

Sau nhiều mùa đồng hành, Bạch Lộc xúc động nói lời tạm biệt Keep Running - Ảnh 1Sau nhiều mùa đồng hành, Bạch Lộc xúc động nói lời tạm biệt Keep Running - Ảnh 2

Khoảnh khắc đầy xúc động nhanh chóng được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều khán giả cho biết họ dễ dàng nhận ra thói quen của Bạch Lộc mỗi khi cố kìm nén cảm xúc: mím môi, ngước nhìn lên rồi mới để những giọt nước mắt rơi. Hình ảnh này nhận được sự đồng cảm từ đông đảo người hâm mộ, những người cho rằng phản ứng của cô xuất phát từ tình cảm chân thành sau một mùa ghi hình với nhiều kỷ niệm.

Trong suốt mùa 14, Bạch Lộc tiếp tục là một trong những thành viên nổi bật của Keep Running. Cô được đánh giá cao bởi sự nhiệt tình, sẵn sàng lăn xả trong các thử thách và tinh thần thi đấu nghiêm túc. Những màn tung hứng tự nhiên với các thành viên khác cũng góp phần mang đến nhiều khoảnh khắc hài hước, giúp nữ diễn viên duy trì sức hút với khán giả.

Tuy nhiên, cùng với sự nổi tiếng ngày càng lớn, Bạch Lộc cũng không ít lần trở thành tâm điểm tranh luận. Một số phát ngôn hoặc biểu cảm của cô trong chương trình từng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên các diễn đàn. Dẫu vậy, điều này không làm giảm sức ảnh hưởng của nữ diễn viên cũng như lượng người hâm mộ luôn theo dõi và ủng hộ cô.

Sau nhiều mùa đồng hành, Bạch Lộc xúc động nói lời tạm biệt Keep Running - Ảnh 3

Sau khi tập cuối lên sóng, nhiều fan đã chia sẻ lại những hình ảnh và video ghi dấu hành trình của Bạch Lộc trong mùa 14. Không ít người bày tỏ sự tiếc nuối khi một mùa phát sóng khép lại, đồng thời gửi lời cảm ơn nữ diễn viên vì đã cống hiến hết mình trong từng thử thách.

Bên cạnh những lời chúc mừng dành cho ê-kíp sản xuất, nhiều khán giả cũng bày tỏ mong muốn Bạch Lộc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Keep Running ở các mùa tiếp theo, để mang đến thêm nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trên sóng truyền hình.

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Đoạn video ghi lại phản ứng của Bạch Lộc trong một chương trình thực tế đang trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Chỉ từ vài giây xuất hiện trên sóng, nữ diễn viên tiếp tục đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều về biểu cảm và thái độ khi tham gia cuộc trò chuyện.

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