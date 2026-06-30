'Mạc Ly' của Bạch Lộc khép lại với cái kết được nhiều khán giả tán thưởng

Sao quốc tế 30/06/2026 15:43

Sau nhiều tập phim xoay quanh những âm mưu chốn triều đình, các cuộc tranh đoạt quyền lực và mối huyết hải thâm thù kéo dài nhiều năm, "Mạc Ly" khép lại với một kết cục được đông đảo khán giả đánh giá cao.

Sau hành trình kéo dài với những âm mưu cung đình, các cuộc tranh giành quyền lực và mối thù kéo dài nhiều năm, Mạc Ly đã khép lại bằng một đại kết cục nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Nhiều người cho rằng bộ phim giữ được sự chặt chẽ ở chặng cuối, đồng thời mang đến cái kết hợp lý cho hầu hết các tuyến nhân vật.

Một trong những điểm được đánh giá cao là cách biên kịch lần lượt tháo gỡ những bí ẩn đã được cài cắm từ đầu phim. Các vụ án quan trọng như thảm án Ly Sơn, nỗi oan của Hắc Vân Kỵ hay vụ hỏa hoạn tại Đông Cung đều được lý giải rõ ràng. Những tình tiết tưởng chừng rời rạc được kết nối thành một mạch truyện thống nhất, giúp khán giả hiểu nguyên nhân của chuỗi biến cố thay vì phải tự suy đoán như ở nhiều tác phẩm cùng thể loại.

'Mạc Ly' của Bạch Lộc khép lại với cái kết được nhiều khán giả tán thưởng - Ảnh 1

Bên cạnh đó, bộ phim cũng nhận được lời khen khi để những nhân vật phản diện phải đối mặt với hậu quả từ chính lựa chọn của mình. Thái hậu Quách Cẩn, người đứng sau hàng loạt âm mưu và bi kịch, cuối cùng bị phế truất, giam vào lãnh cung sau khi toàn bộ chứng cứ được phơi bày. Theo nhiều khán giả, đây là cái kết hợp lý bởi nhân vật phải chịu trách nhiệm cho những hành động của mình, bất kể từng nắm giữ quyền lực lớn đến đâu.

Tuyến tình cảm của Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu cũng được xem là điểm sáng ở phần kết. Sau quãng thời gian dài sống trong hận thù và không ngừng đấu trí, cả hai quyết định từ bỏ vòng xoáy quyền lực để lựa chọn cuộc sống bình yên. Cái kết "một đời một kiếp, một đôi người" được nhiều người xem nhận xét là xứng đáng với những mất mát mà hai nhân vật đã trải qua.

'Mạc Ly' của Bạch Lộc khép lại với cái kết được nhiều khán giả tán thưởng - Ảnh 2

Không chỉ tập trung vào cặp đôi chính, Mạc Ly còn dành thời lượng để khép lại số phận của các nhân vật phụ. Lê Vương Mặc Cảnh Lê phải trả giá bằng mạng sống sau khi cuộc mưu phản thất bại, khép lại bi kịch của một con người bị tham vọng và chấp niệm dẫn lối. Trong khi đó, cú lật ở nhân vật Tần Tranh khiến nhiều khán giả bất ngờ khi người từng được xem là nạn nhân lại được hé lộ là kẻ đứng sau thảm án ôn dịch năm xưa. Chi tiết này được đánh giá tạo bất ngờ nhưng vẫn hợp lý nhờ những dấu hiệu đã được cài cắm từ trước.

Đáng chú ý, màn "giả chết" của Trưởng công chúa Lăng Vân cũng để lại nhiều cảm xúc. Thay vì hy sinh theo mô-típ quen thuộc, nhân vật lựa chọn rời khỏi chốn cung đình để tìm kiếm cuộc sống tự do. Dù vẫn còn ý kiến cho rằng một số tuyến phụ chưa được khai thác kỹ ở hồi kết, phần lớn khán giả đều đánh giá Mạc Ly đã khép lại câu chuyện một cách trọn vẹn và thuyết phục.

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