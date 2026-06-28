Địch Lệ Nhiệt Ba gây chú ý khi tăng 8kg cho phim mới của Châu Tinh Trì

Sao quốc tế 28/06/2026 16:46

Sau nhiều năm, "vua phim hài" Châu Tinh Trì một lần nữa thử sức với đề tài thể thao kết hợp võ thuật qua phim điện ảnh “Đội bóng nữ Kungfu” (Kungfu soccer), do ông làm biên kịch và đạo diễn. Bộ phim vừa chính thức công bố lịch chiếu vào tháng 7, lập tức thổi bùng sự mong đợi trên mạng xã hội.

Là tác phẩm mới kế thừa tinh thần kinh điển của “Đội bóng Thiếu Lâm” (2001), phim kết hợp võ thuật truyền thống với bóng đá nữ, tiếp tục kể câu chuyện truyền cảm hứng về những con người bình thường vươn lên bằng nỗ lực, mang phong cách vừa sôi nổi vừa ấm áp đặc trưng của Châu Tinh Trì. Dù chưa ra mắt, “Đội bóng nữ Kungfu” liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng tìm kiếm và trở thành một trong những tác phẩm được mong đợi nhất phòng vé Trung Quốc vào mùa hè 2026.

Bộ phim kể câu chuyện đầy nhiệt huyết về hành trình chinh chiến tại Giải vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á của đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc mang tên “đội Nga Mi”, xoay quanh quá trình trưởng thành của cả đội từ chỗ không được ai đánh giá cao đến màn lội ngược dòng để giành chức vô địch.

“Đội bóng nữ Kungfu” sở hữu dàn diễn viên hùng hậu, kết hợp giữa diễn viên thực lực và ngôi sao thần tượng, cùng nhiều cựu tuyển thủ bóng đá nữ Trung Quốc tham gia với vai trò khách mời hoặc đóng chính mình.

Địch Lệ Nhiệt Ba gây chú ý khi tăng 8kg cho phim mới của Châu Tinh Trì - Ảnh 1

Trương Tiểu Phỉ sẽ vào vai đội trưởng đội bóng nữ Song Song mạnh mẽ và quả cảm; Trương Nghệ Hưng đảm nhận vai huấn luyện viên võ thuật Từ Phong; còn tài tử Hàn Quốc Song Kang Ho xuất hiện với vai trò khách mời trong nhân vật trọng tài.

Bên cạnh đó, cựu tuyển thủ bóng đá nữ Trung Quốc Triệu Lệ Na và Lý Giai Duyệt cũng tham gia với tư cách chính mình và hỗ trợ chuyên môn xuyên suốt quá trình quay, nhằm giúp các cảnh thi đấu thêm hấp dẫn, chân thực. Tuy nhiên, theo truyền thông Trung Quốc, điều gây bất ngờ nhất trong danh sách diễn viên là sự góp mặt của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Cô được giới thiệu sẽ phá bỏ hình tượng ngọt ngào, linh động quen thuộc để vào vai Ngọc Lung - tiền đạo chủ lực mang áo số 8 của đội Nga Mi - hoàn toàn chuyển mình thành một cô gái chơi thể thao mạnh mẽ.

Thử thách bản thân với vai Ngọc Lung, Địch Lệ Nhiệt Ba đã bỏ ra nhiều công sức. Để có vóc dáng phù hợp với một cầu thủ chuyên nghiệp, nữ diễn viên được cho là chủ động tăng 8kg, kết hợp tập luyện tăng cơ để có thân hình săn chắc, khỏe khoắn.

Địch Lệ Nhiệt Ba gây chú ý khi tăng 8kg cho phim mới của Châu Tinh Trì - Ảnh 2

Không chỉ vậy, mỹ nhân Tân Cương còn tham gia khóa huấn luyện kéo dài 3 tháng, học kỹ thuật bóng đá và võ thuật truyền thống; đồng thời kết hợp kỹ thuật dùng lực của bài côn Thiếu Lâm Ngũ Lang Bát Quái vào các động tác đá bóng và tự rèn luyện một tuyệt kỹ dứt điểm riêng.

Trong quá trình huấn luyện và quay phim cường độ cao, Địch Lệ Nhiệt Ba được cho là đã tự mình thực hiện các động tác khó thay vì dùng diễn viên đóng thế. Những pha sút xoáy trên không hay đỡ bóng bằng “nhị chỉ thiền” (động tác Thiếu Lâm) đều do cô trực tiếp hoàn thành.

Nữ diễn viên liên tục tập luyện cùng huấn luyện viên chuyên nghiệp để hoàn thiện từng chi tiết tấn công và phòng ngự, kết hợp nhuần nhuyễn sự mềm dẻo của võ thuật truyền thống với sức mạnh của bóng đá hiện đại, từng bước gạt bỏ hào quang thần tượng để hòa mình vào hình tượng tiền đạo đầy nhiệt huyết.

Nhân vật Ngọc Lung do Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai được miêu tả là mũi nhọn sắc bén nhất của đội bóng Nga Mi, dùng tinh thần chiến đấu để thể hiện khát vọng theo đuổi ước mơ tuổi trẻ.

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