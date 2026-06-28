Địch Lệ Nhiệt Ba gây chú ý khi tăng 8kg cho phim mới của Châu Tinh Trì

Sao quốc tế 28/06/2026 16:46

Sau nhiều năm, 'vua phim hài' Châu Tinh Trì một lần nữa thử sức với đề tài thể thao kết hợp võ thuật qua phim điện ảnh “Đội bóng nữ Kungfu” (Kungfu soccer), do ông làm biên kịch và đạo diễn. Bộ phim vừa chính thức công bố lịch chiếu vào tháng 7, lập tức thổi bùng sự mong đợi trên mạng xã hội.

Là tác phẩm mới kế thừa tinh thần kinh điển của “Đội bóng Thiếu Lâm” (2001), phim kết hợp võ thuật truyền thống với bóng đá nữ, tiếp tục kể câu chuyện truyền cảm hứng về những con người bình thường vươn lên bằng nỗ lực, mang phong cách vừa sôi nổi vừa ấm áp đặc trưng của Châu Tinh Trì. Dù chưa ra mắt, “Đội bóng nữ Kungfu” liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng tìm kiếm và trở thành một trong những tác phẩm được mong đợi nhất phòng vé Trung Quốc vào mùa hè 2026.

Bộ phim kể câu chuyện đầy nhiệt huyết về hành trình chinh chiến tại Giải vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á của đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc mang tên “đội Nga Mi”, xoay quanh quá trình trưởng thành của cả đội từ chỗ không được ai đánh giá cao đến màn lội ngược dòng để giành chức vô địch.

“Đội bóng nữ Kungfu” sở hữu dàn diễn viên hùng hậu, kết hợp giữa diễn viên thực lực và ngôi sao thần tượng, cùng nhiều cựu tuyển thủ bóng đá nữ Trung Quốc tham gia với vai trò khách mời hoặc đóng chính mình.

<a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/dich-le-nhiet-ba.topic'>Địch Lệ Nhiệt Ba</a> gây chú ý khi tăng 8kg cho phim mới của Châu Tinh Trì - Ảnh 1

Trương Tiểu Phỉ sẽ vào vai đội trưởng đội bóng nữ Song Song mạnh mẽ và quả cảm; Trương Nghệ Hưng đảm nhận vai huấn luyện viên võ thuật Từ Phong; còn tài tử Hàn Quốc Song Kang Ho xuất hiện với vai trò khách mời trong nhân vật trọng tài.

Bên cạnh đó, cựu tuyển thủ bóng đá nữ Trung Quốc Triệu Lệ Na và Lý Giai Duyệt cũng tham gia với tư cách chính mình và hỗ trợ chuyên môn xuyên suốt quá trình quay, nhằm giúp các cảnh thi đấu thêm hấp dẫn, chân thực. Tuy nhiên, theo truyền thông Trung Quốc, điều gây bất ngờ nhất trong danh sách diễn viên là sự góp mặt của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Cô được giới thiệu sẽ phá bỏ hình tượng ngọt ngào, linh động quen thuộc để vào vai Ngọc Lung - tiền đạo chủ lực mang áo số 8 của đội Nga Mi - hoàn toàn chuyển mình thành một cô gái chơi thể thao mạnh mẽ.

Thử thách bản thân với vai Ngọc Lung, Địch Lệ Nhiệt Ba đã bỏ ra nhiều công sức. Để có vóc dáng phù hợp với một cầu thủ chuyên nghiệp, nữ diễn viên được cho là chủ động tăng 8kg, kết hợp tập luyện tăng cơ để có thân hình săn chắc, khỏe khoắn.

Địch Lệ Nhiệt Ba gây chú ý khi tăng 8kg cho phim mới của Châu Tinh Trì - Ảnh 2

Không chỉ vậy, mỹ nhân Tân Cương còn tham gia khóa huấn luyện kéo dài 3 tháng, học kỹ thuật bóng đá và võ thuật truyền thống; đồng thời kết hợp kỹ thuật dùng lực của bài côn Thiếu Lâm Ngũ Lang Bát Quái vào các động tác đá bóng và tự rèn luyện một tuyệt kỹ dứt điểm riêng.

Trong quá trình huấn luyện và quay phim cường độ cao, Địch Lệ Nhiệt Ba được cho là đã tự mình thực hiện các động tác khó thay vì dùng diễn viên đóng thế. Những pha sút xoáy trên không hay đỡ bóng bằng “nhị chỉ thiền” (động tác Thiếu Lâm) đều do cô trực tiếp hoàn thành.

Nữ diễn viên liên tục tập luyện cùng huấn luyện viên chuyên nghiệp để hoàn thiện từng chi tiết tấn công và phòng ngự, kết hợp nhuần nhuyễn sự mềm dẻo của võ thuật truyền thống với sức mạnh của bóng đá hiện đại, từng bước gạt bỏ hào quang thần tượng để hòa mình vào hình tượng tiền đạo đầy nhiệt huyết.

Nhân vật Ngọc Lung do Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai được miêu tả là mũi nhọn sắc bén nhất của đội bóng Nga Mi, dùng tinh thần chiến đấu để thể hiện khát vọng theo đuổi ước mơ tuổi trẻ.

Bạch Lộc ghi nhận thành tích nổi bật, vượt Địch Lệ Nhiệt Ba

Bạch Lộc ghi nhận thành tích nổi bật, vượt Địch Lệ Nhiệt Ba

Mới đây, bảng xếp hạng độ hot nhân vật do Tencent công bố đã ghi nhận biến động đáng chú ý khi nhân vật Diệp Ly trong Mạc Ly do Bạch Lộc đảm nhận bất ngờ vươn lên vị trí dẫn đầu, vượt qua Hạ Tư Mộ của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Bạch Nhật Đề Đăng.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Bạch Lộc ghi nhận thành tích nổi bật, vượt Địch Lệ Nhiệt Ba

Bạch Lộc ghi nhận thành tích nổi bật, vượt Địch Lệ Nhiệt Ba

Giữa tin đồn 'đường ai nấy đi', Địch Lệ Nhiệt Ba và Gia Hành đồng loạt lên tiếng

Giữa tin đồn 'đường ai nấy đi', Địch Lệ Nhiệt Ba và Gia Hành đồng loạt lên tiếng

Giữa nghi vấn tình cảm với Địch Lệ Nhiệt Ba, Trần Phi Vũ bất ngờ có động thái mới

Giữa nghi vấn tình cảm với Địch Lệ Nhiệt Ba, Trần Phi Vũ bất ngờ có động thái mới

Động thái mới của Địch Lệ Nhiệt Ba giữa nghi vấn tình cảm được bàn tán

Động thái mới của Địch Lệ Nhiệt Ba giữa nghi vấn tình cảm được bàn tán

Địch Lệ Nhiệt Ba lần đầu chia sẻ lý do tạm ngưng đóng phim suốt nửa năm

Địch Lệ Nhiệt Ba lần đầu chia sẻ lý do tạm ngưng đóng phim suốt nửa năm

Không được đề cử, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chiếm sóng thảo luận về Bạch Ngọc Lan

Không được đề cử, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chiếm sóng thảo luận về Bạch Ngọc Lan

TIN MỚI NHẤT

Địch Lệ Nhiệt Ba gây chú ý khi tăng 8kg cho phim mới của Châu Tinh Trì

Địch Lệ Nhiệt Ba gây chú ý khi tăng 8kg cho phim mới của Châu Tinh Trì

Sao quốc tế 1 giờ 10 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 29/6/2026, 3 con giáp đi tới đâu Thần Tài theo tới đó, chuẩn bị sức khỏe để 'gánh tiền' về nhà, tình duyên rực rỡ

Kể từ ngày mai, thứ Hai 29/6/2026, 3 con giáp đi tới đâu Thần Tài theo tới đó, chuẩn bị sức khỏe để 'gánh tiền' về nhà, tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Tôn Lệ vướng tranh cãi sau khoảnh khắc Dương Tử nhận giải Bạch Ngọc Lan

Tôn Lệ vướng tranh cãi sau khoảnh khắc Dương Tử nhận giải Bạch Ngọc Lan

Sao quốc tế 2 giờ 11 phút trước
Thực hư chuyện Lý Liên Kiệt lạnh nhạt với hai con gái của vợ cũ

Thực hư chuyện Lý Liên Kiệt lạnh nhạt với hai con gái của vợ cũ

Sao quốc tế 2 giờ 17 phút trước
Trước khi thành công, Dương Tử từng bị nhận xét 'không đủ đẹp' với nghề diễn

Trước khi thành công, Dương Tử từng bị nhận xét 'không đủ đẹp' với nghề diễn

Sao quốc tế 2 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 29/6/2026, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu cố, 3 con giáp thiện lương sau nhận phúc lộc 'như thác đổ', ôm khối tài sản khủng, tiền tiêu phủ phê

Đúng ngày mai, thứ Hai 29/6/2026, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu cố, 3 con giáp thiện lương sau nhận phúc lộc 'như thác đổ', ôm khối tài sản khủng, tiền tiêu phủ phê

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Hai 29/6/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi khai thông vận mệnh, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Hai 29/6/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi khai thông vận mệnh, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Nóng: Thu hồi số tiếp nhận mỹ phẩm của nhiều thương hiệu nổi tiếng

Nóng: Thu hồi số tiếp nhận mỹ phẩm của nhiều thương hiệu nổi tiếng

Đời sống 5 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/6), 3 con giáp vận may hội tụ, Tài lộc tăng cao, làm ăn thuận lợi, phát tài cực to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/6), 3 con giáp vận may hội tụ, Tài lộc tăng cao, làm ăn thuận lợi, phát tài cực to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Cảnh báo chiêu trò lừa đảo mới hướng đến đối tượng có nhu cầu mua nhà ở xã hội

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo mới hướng đến đối tượng có nhu cầu mua nhà ở xã hội

Đời sống 6 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 28/6/2026: Người mua liên tục thua lỗ

Giá vàng hôm nay, ngày 28/6/2026: Người mua liên tục thua lỗ

Nóng: Thu hồi số tiếp nhận mỹ phẩm của nhiều thương hiệu nổi tiếng

Nóng: Thu hồi số tiếp nhận mỹ phẩm của nhiều thương hiệu nổi tiếng

Bước qua tuần mới (29/6 đến 5/7/2026), 3 con giáp Tài Lộc phơi phới, thêm Phú thêm Quý, vận thế chói lòa, vàng đeo đỏ người

Bước qua tuần mới (29/6 đến 5/7/2026), 3 con giáp Tài Lộc phơi phới, thêm Phú thêm Quý, vận thế chói lòa, vàng đeo đỏ người

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tôn Lệ vướng tranh cãi sau khoảnh khắc Dương Tử nhận giải Bạch Ngọc Lan

Tôn Lệ vướng tranh cãi sau khoảnh khắc Dương Tử nhận giải Bạch Ngọc Lan

Thực hư chuyện Lý Liên Kiệt lạnh nhạt với hai con gái của vợ cũ

Thực hư chuyện Lý Liên Kiệt lạnh nhạt với hai con gái của vợ cũ

Trước khi thành công, Dương Tử từng bị nhận xét 'không đủ đẹp' với nghề diễn

Trước khi thành công, Dương Tử từng bị nhận xét 'không đủ đẹp' với nghề diễn

Vai diễn của Trương Giai Ninh trong Vấn Tâm 2 gây nhiều ý kiến trái chiều

Vai diễn của Trương Giai Ninh trong Vấn Tâm 2 gây nhiều ý kiến trái chiều

Tàng Hải Truyện của Tiêu Chiến khép lại mùa Bạch Ngọc Lan mà không có giải thưởng

Tàng Hải Truyện của Tiêu Chiến khép lại mùa Bạch Ngọc Lan mà không có giải thưởng

Nhan sắc tuổi 45 của Phạm Băng Băng tiếp tục gây bão mạng xã hội

Nhan sắc tuổi 45 của Phạm Băng Băng tiếp tục gây bão mạng xã hội