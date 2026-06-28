Đúng ngày mai, thứ Hai 29/6/2026, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu cố, 3 con giáp thiện lương sau nhận phúc lộc 'như thác đổ', ôm khối tài sản khủng, tiền tiêu phủ phê

Tâm linh - Tử vi 28/06/2026 15:12

Thứ Hai 29/6/2026, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu cố, 3 con giáp thiện lương sau nhận phúc lộc 'như thác đổ', ôm khối tài sản khủng, tiền tiêu phủ phê.

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra tương đối khá “dễ thở”. Được Cát tinh che chở, người tuổi này tìm được đối tác đáng tin cậy trong ngày, có thể hợp tác và mang lại lợi ích lâu dài cho cả hai. Cơ hội tăng cao nguồn thu nhập là rất lớn đối với con giáp này, nhất là những người đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán. Con giáp này còn cần phải tìm cách nâng cao nguồn tài chính hiện tại để có được số tiền tích lũy khấm khá, đáng mơ ước cho tương lai. 

Ngoài ra, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này nhận nhiều niềm vui. Đôi lứa yêu nhau cảm thấy may mắn vì đã tìm được một người đồng điệu với mình từ trong suy nghĩ lẫn cuộc sống. Vì thế, bạn hãy cứ trân trọng và tận tưởng phút giây hiện tại mà tình yêu mang tới. 

Đúng ngày mai, thứ Hai 29/6/2026, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu cố, 3 con giáp thiện lương sau nhận phúc lộc 'như thác đổ', ôm khối tài sản khủng, tiền tiêu phủ phê - Ảnh 1
Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra tương đối khá “dễ thở” - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình tài lộc của người tuổi Thìn sẽ trở nên dư dả, dồi dào vào đúng ngày mai. Những hạng mục ký kết hợp đồng đều diễn ra “xuôi chèo mát mái”, có thể đem về cho con giáp này một nguồn thu nhập rủng rỉnh, dư dả. Không chỉ trong công việc, con giáp này còn được Quý Nhân giúp đỡ trên phương diện tài chính. 

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ nhận nhiều niềm vui. Đôi lứa yêu nhau cảm thấy may mắn vì đã tìm được một người đồng điệu với mình từ trong suy nghĩ lẫn cuộc sống. Vì thế, bạn hãy cứ trân trọng và tận tưởng phút giây hiện tại mà tình yêu mang tới. 

Đúng ngày mai, thứ Hai 29/6/2026, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu cố, 3 con giáp thiện lương sau nhận phúc lộc 'như thác đổ', ôm khối tài sản khủng, tiền tiêu phủ phê - Ảnh 2
Vận trình tài lộc của người tuổi Thìn sẽ trở nên dư dả, dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình tài lộc của người tuổi Dậu tương đối tốt. Nếu như bạn biết cách nắm bắt cơ hội nhanh chóng thì có thể sẽ có được một ngày bội thu mà không cần lo lắng đến chuyện “cơm áo gạo tiền”. Đồng thời, bản mệnh có thể tự do theo đuổi con đường đam mê của chính vì nhờ sự hậu thuẫn từ gia đình. Người tuổi này có thể an tâm mua sắc theo nhu cầu sở thích của mình nhờ có nguồn thu nhập dư dả. 

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên vượng sắc. Bù đắp với những khó khăn trong công việc, bạn luôn cảm thấy may mắn vì luôn có người quan tâm, yêu thương mình hết lòng. Người độc thân cần mở lòng hơn nữa mới tìm được ý trung nhân. 

Đúng ngày mai, thứ Hai 29/6/2026, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu cố, 3 con giáp thiện lương sau nhận phúc lộc 'như thác đổ', ôm khối tài sản khủng, tiền tiêu phủ phê - Ảnh 3
Vận trình tài lộc của người tuổi Dậu tương đối tốt - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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