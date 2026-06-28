Vụ lừa đảo 'hợp đồng kỳ nghỉ': Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam thêm 51 bị can

Đời sống 28/06/2026 10:29

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland.

Theo thông tin báo Tiền Phong, theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland (địa chỉ số 380 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, TP Hồ Chí Minh) được tổ chức và vận hành theo phương thức tương tự các doanh nghiệp đã bị xử lý trước đây. Sau khi thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Times Holdings tại Hà Nội, Ngô Quang Chiến (đã bị Công an TP Hà Nội bắt giữ trong vụ án liên quan) cùng các đồng phạm tiếp tục thành lập Metaland để mở rộng hoạt động lừa đảo.

Vụ lừa đảo 'hợp đồng kỳ nghỉ': Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam thêm 51 bị can - Ảnh 1
Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam thêm 51 bị can thuộc Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland (địa chỉ số 380 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, TP Hồ Chí Minh). Ảnh: VietNamNet. 

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thanh Hải là cổ đông góp vốn, trực tiếp quản lý các nhóm kinh doanh; Trương Tùng Lâm phụ trách tài chính, kế toán; Hoàng Quang Anh giữ vai trò Giám đốc Kinh doanh; Trương Minh Phương phụ trách nhân sự, telesale và đứng tên đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Dưới các đối tượng này là hệ thống quản lý, trưởng nhóm và nhân viên được phân cấp chặt chẽ, thực hiện từng công đoạn từ tiếp cận khách hàng, tư vấn, ký hợp đồng đến thu tiền.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng xây dựng quy trình khép kín để dẫn dụ khách hàng. Bộ phận telesale sử dụng dữ liệu cá nhân mời người dân tham dự các chương trình tri ân, tặng voucher nghỉ dưỡng miễn phí, đồng thời khai thác thông tin về nghề nghiệp, thu nhập nhằm đánh giá khả năng tài chính trước khi chuyển cho nhân viên kinh doanh tiếp cận.

Vụ lừa đảo 'hợp đồng kỳ nghỉ': Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam thêm 51 bị can - Ảnh 2
Đối tượng Nguyễn Thanh Hải tại thời điểm bị bắt. Ảnh: VietNamNet. 

Theo thông tin VietNamNet, tại các buổi hội thảo, nhân viên Metaland dùng kịch bản dàn dựng sẵn để quảng bá gói hợp đồng kỳ nghỉ với hàng loạt quyền lợi "trên trời" như: cho thuê lại sinh lời cao, dễ dàng chuyển nhượng, kèm các ưu đãi kích cầu có thời hạn nhằm ép khách hàng xuống tiền nhanh chóng.

Đáng chú ý, công ty này tự nâng khống rồi niêm yết 2 gói thẻ nghỉ dưỡng giá cao, sau đó cho nhân viên giả vờ "thương lượng giảm giá" để khách hàng tưởng mình nhận được ưu đãi lớn.

Sau khi khách hàng thanh toán, Metaland chi trả lại một khoản tiền nhỏ với danh nghĩa “tiền cho thuê thẻ nghỉ dưỡng năm đầu tiên”. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy doanh nghiệp không hề thực hiện việc cho thuê lại thẻ như cam kết. Khoản tiền này được lấy từ chính tiền khách hàng đã nộp, nhằm tạo niềm tin, giảm khiếu nại và tiếp tục dẫn dụ người mua thực hiện các giao dịch lớn hơn.

Vụ lừa đảo 'hợp đồng kỳ nghỉ': Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam thêm 51 bị can - Ảnh 3
Khởi tố bị can và bắt tạm giam 51 đối tượng thuộc Ban giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của công ty để phục vụ điều tra. Ảnh: VietNamNet. 

Cơ quan điều tra cũng xác định các đối tượng cầm đầu đã chuẩn bị sẵn hồ sơ giải thể doanh nghiệp để đối phó với cơ quan chức năng khi vụ việc bị phát hiện. Nhiều nhân viên sau khi hoàn tất việc ký hợp đồng và thu tiền cũng nghỉ việc hoặc thay đổi nơi cư trú nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra...

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 26/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland; đồng thời khởi tố bị can và bắt tạm giam 51 đối tượng thuộc Ban giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của công ty để phục vụ điều tra.

Công bố danh sách 23 công ty trong các vụ án lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ

Công bố danh sách 23 công ty trong các vụ án lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa khởi tố 21 vụ án tại 23 công ty, khởi tố 187 bị can lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến bán kỳ nghỉ và chuyển nhượng “hợp đồng kỳ nghỉ” để chiếm đoạt tiền.

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