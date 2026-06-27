Bước qua tuần mới (29/6 đến 5/7/2026), 3 con giáp Tài Lộc phơi phới, thêm Phú thêm Quý, vận thế chói lòa, vàng đeo đỏ người

Tâm linh - Tử vi 27/06/2026 20:45

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Tài Lộc phơi phới, thêm Phú thêm Quý, vận thế chói lòa, vàng đeo đỏ người khi bước qua tuần mới (29/6 đến 5/7/2026) này nhé!

Con giáp tuổi Ngọ 

Bước qua tuần mới (29/6 đến 5/7/2026), cát tinh hỗ trợ cho tuổi Ngọ trong việc tương tác, khi cố gắng để gây ấn tượng đặc biệt với một nhân vật đặc biệt nào đó, và tuyệt vời là con giáp này có thể làm điều đó mà không gặp khó khăn gì. Cơ hội của bản mệnh đã đến.

Bước qua tuần mới (29/6 đến 5/7/2026), 3 con giáp Tài Lộc phơi phới, thêm Phú thêm Quý, vận thế chói lòa, vàng đeo đỏ người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có cát tinh mà dường như tuổi Ngọ cảm thấy tự tin hơn để thoát ra khỏi những khuôn khổ, rào cản, bản mệnh như cánh bướm có thể tung bay và tung cánh nơi chân trời mới. Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh đang được cải thiện dần dần, bản mệnh không nóng lòng về việc đạt được cân nặng như ý làm gì, quan trọng nhất vẫn là cơ thể khỏe mạnh là được.

Con giáp tuổi Mùi 

Bước qua tuần mới (29/6 đến 5/7/2026), vận trình tài lộc có điểm sáng. Con giáp này rất giỏi về việc kiếm tiền nên có thể thu về cho mình một khoản đáng mơ ước. Do đó, việc chi tiêu hàng ngày không phải là vấn đề lo lắng hiện tại. 

Bước qua tuần mới (29/6 đến 5/7/2026), 3 con giáp Tài Lộc phơi phới, thêm Phú thêm Quý, vận thế chói lòa, vàng đeo đỏ người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm êm ấm, tốt đẹp. Người độc thân sẽ nhận được nhiều điều cát lành khi tìm kiếm tình yêu cho mình. Song song đó, đào hoa vượng giúp cho người có đôi có mối quan hệ tình cảm khăng khít, bền chặt. 

Con giáp tuổi Hợi 

Bước qua tuần mới (29/6 đến 5/7/2026), tuổi Hợi sẽ mang đến vận may về tình cảm, niềm vui và sự thoải mái trong tâm hồn cho bản mệnh. Hiệu suất làm việc rất cao, bạn xử lý công việc một cách xuất sắc và nhanh chóng nhờ vào sự tập trung và cảm hứng. Buổi chiều, một cuộc gọi từ đối tác mang đến tin vui. 

Bước qua tuần mới (29/6 đến 5/7/2026), 3 con giáp Tài Lộc phơi phới, thêm Phú thêm Quý, vận thế chói lòa, vàng đeo đỏ người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Vận tài chính không có biến động xấu. Bên cạnh đó, có thể có những khoản tiền bất ngờ như được bạn bè trả nợ cũ, nhận quà tặng giá trị hoặc trúng thưởng nhỏ giúp túi tiền của bạn thêm phần rủng rỉnh. Đầu tư vào các lĩnh vực giải trí, nghệ thuật có thể đem lại lợi nhuận nhanh.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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