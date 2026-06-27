Công dụng của hạt tiêu đen

Tiêu đen là một trong những loại gia vị được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Tiêu đen là quả khô của cây nho Piper nigrum, nó có vị thơm, hơi cay, phù hợp với khẩu vị của nhiều người và nhiều món ăn. Tiêu đen thường được nghiền ra và dùng như một loại gia vị trong các món ăn. Ngoài ra, nó còn được sử dụng trong y học Ayurvedic trong hàng ngàn năm do có nồng độ cao các hợp chất thực vật mạnh mẽ và có lợi cho sức khỏe con người.

Những lợi ích về sức khỏe sau đây giúp tiêu đen được mệnh danh là vua của các loại gia vị.

Tiêu đen trộn với tinh bột nghệ được cho là có lợi trong việc phòng ngừa ung thư, nó bao gồm các chất chống oxy hóa, vitamin A và carotenoids giúp hạn chế sự phát triển của các tế bào ung thư.

Giảm đau khớp

Nếu bạn đang bị đau nhức khớp, viêm khớp thì bạn sẽ không còn phải lo lắng nữa vì tiêu đen có dược tính giảm các triệu chứng đau khớp và giúp phòng ngừa bệnh gút. Tiêu đen cũng được sử dụng cho những người bị đau cột sống và đau khớp.

Hỗ trợ giảm cân

Thêm loại “vua gia vị” này vào trà xanh và uống hai đến ba lần một ngày có thể hỗ trợ giảm cân. Nguyên nhân là do tiêu đen có hàm lượng dinh dưỡng thực vật phong phú giúp phân hủy chất béo dư thừa, cải thiện sự trao đổi chất của cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Điều trị trầm cảm

Nhai tiêu đen sống sẽ giải phóng các chất hóa học gây tâm trạng lên não giúp tâm trí bạn luôn bình tĩnh và nhẹ nhàng, phần nào giảm bớt cảm giác tồi tệ của bệnh trầm cảm. Tuy nhiên, cần điều chỉnh số lượng và mức độ sử dụng vừa phải.

Chống viêm, kháng khuẩn

Đối với nhiều tình trạng mãn tính hoặc lâu dài như hen suyễn, viêm xoang, viêm mũi dị ứng, viêm họng,... viêm là nguồn gốc, nguyên nhân và vấn đề cơ bản. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng hợp chất hóa học piperine có trong tiêu đen có hoạt tính chống viêm hiệu quả.

Cải thiện sức khỏe trí não

Piperine đã được chứng minh có thể giúp cải thiện sức khỏe não bộ, tăng cường trí nhớ. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng tiêu đen có tiềm năng cực lớn trong việc cải thiện các tình trạng thoái hóa như bệnh Parkinson hoặc Alzheimer.

Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng phụ khi dùng hạt tiêu đen

Chiết xuất hạt tiêu đen được coi là hầu hết an toàn để tiêu thụ. Nhưng hợp chất tiêu đen có thể tạo ra dư vị bỏng rát và một số người có thể biểu hiện các triệu chứng dị ứng. Những đối tượng sau không nên dùng hạt tiêu đen:

Phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú chắc chắn nên tránh dùng hạt tiêu đen, đặc biệt là với số lượng lớn.

Có thể gây dị ứng như buồn nôn, nổi mề đay và đau đầu ở những người nhạy cảm.