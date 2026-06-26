Chân dung nam tài tử sát cánh cùng Chân Tử Đan trong giai đoạn khó khăn

Từ một chàng trai Nhật Bản đam mê phim võ thuật Hong Kong (Trung Quốc), Kenji Tanigaki đã vươn lên trở thành một trong những chỉ đạo hành động hàng đầu châu Á nhờ sự kiên trì và tình yêu dành cho điện ảnh.

Bị ảnh hưởng bởi các tác phẩm của Thành Long và dòng phim kungfu kinh điển, Kenji Tanigaki theo học võ thuật dưới sự hướng dẫn của diễn viên Kurata Yasuaki trước khi sang Hong Kong tìm kiếm cơ hội lập nghiệp.

Đầu thập niên 1990, ông đặt chân đến vùng đất mới với số tiền ít ỏi, không biết tiếng Trung và cũng không có mối quan hệ trong ngành giải trí. Những ngày đầu, ông chấp nhận làm diễn viên đóng thế, quần chúng và nhiều công việc hậu trường để tích lũy kinh nghiệm.

Năm 1994, Kenji Tanigaki xuất hiện với vai diễn nhỏ trong bộ phim “Tinh võ anh hùng”. Dù chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, đây được xem là dấu mốc đầu tiên trên con đường sự nghiệp của ông.

Bước ngoặt lớn đến khi Kenji gia nhập đội ngũ võ thuật của Chân Tử Đan. Nhờ chuyên môn vững vàng và tinh thần làm việc nghiêm túc, ông nhanh chóng trở thành cộng sự thân thiết của ngôi sao võ thuật nổi tiếng. Đặc biệt, vào giai đoạn cuối những năm 1990, khi Chân Tử Đan đối mặt với nhiều khó khăn về tài chính và sự nghiệp, Kenji Tanigaki vẫn lựa chọn ở lại đồng hành thay vì tìm kiếm cơ hội khác.

Sự gắn bó ấy đã mở ra cho ông cơ hội tham gia nhiều dự án nổi tiếng như “Sát phá lang”, “Diệp Vấn”, “Hỏa long đối quyết” và “Nộ hỏa”. Sau đó, Kenji tiếp tục khẳng định tên tuổi tại Nhật Bản với loạt phim “Lãng khách Kenshin”, đồng thời liên tiếp giành các giải thưởng danh giá về thiết kế hành động.

Từ một diễn viên đóng thế vô danh đến chuyên gia hành động được quốc tế công nhận, Kenji Tanigaki là minh chứng cho lòng kiên trì, sự trung thành và niềm đam mê bền bỉ với nghệ thuật võ thuật trên màn ảnh

Chân Tử Đan 'gây bão' khi tổ chức sinh nhật cho vợ trên chuyên cơ riêng, nhan sắc hai đứa con cũng gây chú ý vì điều này Sau khi kết hôn với con gái “Vua kim cương” Uông Thi Thi, Chân Tử Đan vẫn duy trì tình yêu ngọt ngào, luôn thể hiện mình là người đàn ông đảm đang, yêu chiều vợ bằng những hành động thiết thực.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chan-dung-nam-tai-tu-sat-canh-cung-chan-tu-an-trong-giai-oan-kho-khan-762397.html